O plnohodnotné hrané filmové nebo televizní adaptaci Halo, jedné z nejslavnějších herních sérií vůbec, se mluví už od roku 2005, všechny pokusy ale z různých důvodů selhaly. Až doteď. Studio Paramount včera ukázalo první trailer na seriál s prostým názvem Halo, který má dorazit na obrazovky už za pár měsíců. První záběry ukazují jak hlavní hrdiny, tak akční scény a velké cizí světy.

Stejně jako ve hrách bude hlavním konfliktem seriálu odehrávajícího se ve 26. století boj mezi lidstvem a nepřátelskými mimozemšťany označovanými jako Covenant. Jediní, kteří jejich útoku dokážou čelit, jsou speciálně vyvinutí supervojáci – Sparťané. Jeden z několika přeživších Sparťanů je Master Chief, jenž je také hlavním hrdinou původních her i chystaného seriálu.

Ačkoliv základní premisa televizní adaptace je prakticky stejná jako u videoher, Halo od Paramountu bude následovat alternativní časovou rovinu, označovanou jako „Silver Timeline“. Její průběh se má podobat předlohám a má proběhnout mnoho jednotlivých událostí, které hráči znají, mohou být ale v jiném pořadí nebo s menšími či většími změnami tak, aby co nejlépe fungovaly ve formátu televizního seriálu.

Nakonec to znamená, že hrané Halo dostane vlastní dějovou linii. Podobnou, avšak zcela nezávislou na hrách, komiksech či knihách. „Objeví se překvapení, rozdíly a zvraty, které budou paralelní, ale ne zcela identické s hlavním kánonem,“ vysvětlil výkonný producent seriálu Frank O’Connor.

Pozornější diváci si rozdílů mohou všimnout už v traileru. V knihách a hrách Sparťané původně vznikli pro potlačení protestů na planetách, které lidstvo kolonizovalo. Upoutávka oproti tomu zachycuje doktorku Halseyovou, vedoucí programu Sparťanů, když říká: „Master Chiefa jsme vylepšili a vytrénovali s jediným cílem: vyhrát tuto válku.“ Tato jednoduchá věta má potenciálně zásadní dopad na původ hrdiny Halo, nyní s poněkud méně morálně problematickým vyzněním.

Mnoho aspektů poměrně drastické historie Sparťanů ovšem téměř s jistotou zůstane. Tvůrci seriálu doufají, že fanoušci her se budou moci na seriál dívat jako na osvěžení známých příběhů, které uvidí v trochu jiném zpracování, aniž by to narušilo to, co mají na původních verzích rádi. A pokud se to podaří a hraná adaptace zafunguje, mohlo by jít o obrovský hit.

Halo, jehož první díl vyšel v roce 2001, patří mezi nejúspěšnější herní série všech dob a počátkem roku 2021 dosáhlo na 81 milionů prodaných kopií. Celá multimediální franšíza s knihami, komiksy, animovanou tvorbou či prvními pokusy o hranou adaptaci v podobě webových seriálů či krátkých minisérií dosud vydělala přes šest miliard dolarů. Proto také pokusy o její rozšíření o plnohodnotný hraný film či seriál probíhají už více než patnáct let a zahrnují některá z největších hollywoodských jmen.

Halo patří mezi nejúspěšnější herní série vůbec Foto: Microsoft

Pro první projekt z roku 2005 napsal scénář Alex Garland, dnes známý filmy jako Ex Machina a Anihilace, producentem snímku měl být Peter Jackson a jako režisér se zvažoval Guillermo del Toro. Na pozdějších pokusech pak pracovali i Ridley Scott nebo Steven Spielberg. Spielbergova produkční společnost Amblin Television je také jednou z několika, která se podílí na vzniku seriálu, jenž teď konečně míří na obrazovky.

Hlavní roli Master Chiefa v něm ztvární Pablo Schreiber, známý třeba jako vězeňský dozorce „Pornstache“ v seriálu Orange is the New Black. Doktorku Halseyovou si zahrála Natascha McElhoneová, hrdinova digitální asistentka Cortana má tvář Jen Taylorové. Halo bude mít premiéru 24. března na streamovací službě Paramount+. Ta má do Česka přijít v kombinaci s obsahem studia Universal a názvem SkyShowtime, zatím však není známo kdy.

Vedle Halo se letos na plátna nebo obrazovky chystají i další ambiciózní adaptace videoher. Už za deset dní do českých kin dorazí Uncharted podle stejnojmenné série dobrodružných her, které v posledním traileru láká na velkolepou akci na souši, na moři i ve vzduchu. Do konce roku by pak měl vyjít také seriál The Last of Us z produkce HBO, natočený podle oceňovaných zombie hororových her.