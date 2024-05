Inspirací pro mluvící ChatGPT byl prý film Ona. Je to skvělé sci-fi, ale také varovný příběh

Uložit 0

Neděje se často, že se do popředí pozornosti dostane více než deset let starý film, natož pak ve spojitosti s technologickou novinkou ze Silicon Valley. Právě to se ale teď stalo se snímkem Ona z roku 2013, který měl být nemalou inspirací pro ředitele OpenAI Sama Altmana při vývoji umělé inteligence. Situace se dostala tak daleko, že se nyní řeší, zda představený hlasový chatbot GPT-4o náhodou nekopíruje hlas hlavní herečky z Ona Scarlett Johansson. Ta tvrdí, že ano a firma už hlas pojmenovaný Sky stáhla. Pořád je ale otázka, zda Altman hledal inspiraci na správném místě.

Technologičtí inovátoři či miliardáři jako by se pro nápady na dystopické sci-fi obraceli až příliš často. A místo aby si z problematických aspektů předkládané technologie nebo společenského uspořádání brali odstrašující příklad, s nadšením je přijímají. Elon Musk tak svůj Cybertruck představil jako auto pro bezmála postapokalyptický svět z Blade Runnera, metaverzum zase jako by se snažilo napodobit únik z depresivní reality do virtuálního světa Matrixu nebo Ready Player One.

Snímek Ona má na první pohled velice sentimentální srdce a neukazuje žádný apokalyptický scénář nebo rozpad společnosti. Stále ale představuje v mnoha ohledech smutnou budoucnost, v níž se hrdinové snaží nahradit selhané mezilidské vztahy počítačem.

Hrdinou filmu, který napsal a režíroval Spike Jonze, je osamělý třicátník Theodore. Už před časem se rozešel se ženou, již velmi miloval, stále ale odkládá formální uzavření rozvodu a nedokáže se přes selhaný dlouhodobý vztah přenést. Každodenní melancholii jeho existence ale překvapivě prolomí uvedení nového operačního systému, který obsahuje virtuální asistentku s velice pokročilou umělou inteligencí.

Theodore je zprvu zmatený zvláštní zkušeností s robotem, co se sametovým hlasem Scarlett Johansson vyjadřuje jako člověk, včetně dojmu upřímných emocí. Poměrně rychle se ale se Samanthou, jak se operační systém sám pojmenuje, začne sbližovat a časem s ní naváže romantické pouto. Přestože není bez problémů, jejich vztah působí přirozeně a den ode dne je silnější.

Vysoce pokročilá umělá inteligence se v Ona neprezentuje jako hrozba, příběh ji naopak polidšťuje a ptá se, jak by mohl vypadat romantický vztah s ní, jestli mohou být emoce vycházející z algoritmu autentické nebo jak daleko může sahat pouto k umělé bytosti bez těla. Hrdinům zamilovaným do počítače se přitom nikdo neposmívá, (téměř) nikdo je neodsuzuje, v ulicích neprobíhají demonstrace varující před zničením lidstva, nedochází k apokalypse. Ona je vyloženě romance, v níž se jen romantickým partnerem stane operační systém.

Jedno z videí, na němž se představil GPT-4o, vypadá téměř přesně jako scéna z Jonzeho filmu. Muž vezme do ruky iPhone a prostřednictvím kamery počítači „ukáže“ psa. Chatbot okamžitě reaguje jako skutečný člověk a rozplývá se nad tím, jak je pes roztomilý a jak si hraje s míčkem. Stejně v Ona Theodore neustále nosil zařízení podobné chytrému telefonu v náprsní kapse, aby Samantha skrze kameru viděla svět a mohla vše komentovat.

Sam Altman, spoluzakladatel a ředitel OpenAI stojící za ChatGPT, filmu loni skládal velké poklony. „Mám rád Ona. To, v čem se ten film trefil – jako modely interakcí mezi lidmi a umělou inteligencí – bylo neskutečně prorocké,“ řekl na technologické konferenci Dreamforce 2023 v San Francisku. V době, co se světu představovala nová verze ChatGPT, pak na sociální síti X sdílel příspěvek obsahující jen slovo „her“ – anglický název filmu Ona.

Altman prý dokonce chtěl na chatbotovi jeho firmy pracovat přímo se Scarlett Johansson. Ta nakonec odmítla, jeden z možných hlasů GPT-4o ale přesto zní velice podobně jako hlas slavné herečky. Natolik podobně, že to Johansson šokovalo a OpenAI daný hlas, údajně vycházející z přednesu nejmenované jiné herečky, raději stáhla.

Ať už se má situace jakkoliv, na internetu se teď diskutuje o tom, zda bychom se opravdu měli snažit scénář z filmu napodobovat. Ačkoliv totiž Samantha Theodorovi pomůže vyrovnat se se ztracenou láskou a znovu se emočně otevřít, nakonec mu také zlomí srdce. Stejně jako bezpočet dalších verzí operačního systému bezpočtu dalších lidí.

Ona je příběhem individuálního člověka, který našel útěchu po selhaném vztahu u umělé inteligence a byl připravený se jí coby romantické partnerce plně oddat. Snímek tak na jednu stranu předkládá zajímavou budoucnost, v níž lidé v jistých ohledech překonají svoje základní instinkty a dokáží navázat nový typ vztahu, oproštěný od povrchnosti a otevřený více intelektuálnímu poutu. Stejně tak ukazuje scénář s empatickou umělou inteligencí, která je vůči lidstvu sentimentální, ne přísně logická a bezcitná.

Ovšem jen do určité hranice. Hlavní postavy Ona, jež vztah s operačním systémem navážou, tak činí vždy ve snaze nahradit komplikovanější lidské emoce – právě z toho hrdinu obviní i jeho bývalá manželka. V závěru snímku, oceněném Oscarem za původní scénář, se pak ukáže, že operační systémy se vyvinuly dalece za hranice lidského intelektu i emocionality a přesunou se na jinou úroveň interakcí a vztahů, kam je lidé nedokáží následovat.

Hrdinové se následkem toho vracejí do melancholického, snad ještě o něco opuštěnějšího, světa. Uvědomí si ale, že hledat jiný typ vztahu není východiskem, a ač se mohou snažit sebevíc, nakonec jim nezbude nic jiného než se naučit žít s lidmi. S lidmi, kteří neexistují jako asistenti ultimátně sloužící hrdinům, ale musí je považovat za plnohodnotné partnery s vlastními potřebami. K takovému poznání konečně dospějí až v momentě, co umělá inteligence odejde a donutí je konfrontovat skutečný svět.