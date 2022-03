Internet od Muska dává Ukrajincům v noci oči. Přes Starlink likvidují ruské tanky i spící vojáky

Dmitrij Rogozin je vyhlášeným kremelským nacionalistou a také oddaným stoupencem Vladimira Putina. Pomáhal mu konsolidovat politickou moc, působil v jeho vládě jako vicepremiér pro obranný a vesmírný průmysl, zastupoval jeho zájmy v Bruselu coby vyslanec u NATO. Teď je jedním z nejzuřivějších kritiků západu, a to z pozice šéfa Roskosmosu, tedy ruské obdoby NASA. A tím, kdo mu opravdu hodně leží v žaludku, je Elon Musk.

„Západu nikdy nesmíme věřit. Jen začneme na Ukrajině jednat v našem nejvyšším zájmu, objeví se tam Elon Musk se svým Starlinkem, o kterém dřív tvrdil, že je to civilní projekt,“ rozohnil se Rogozin, absolvent novinařiny a ekonomie na někdejší moskevské univerzitě marxismu-leninismu. A dodal: „Varoval jsem před tím, ale naši muskofilové říkali, že ne, že on je světlem kosmonautiky. Vida, teď si vybral stranu.“

Osmapadesátiletý politik má podobně jako celá ruská armáda a Putinova vláda několik set, možná několik tisíc důvodů nemít zakladatele firem Tesla a SpaceX, pod kterou patří také satelitní internetová síť Starlink, rád. Rusové sice hned na začátku své invaze vyřadili ukrajinské radiokomunikace a připojení k internetu v zemi, jenže právě Muskův Starlink přispěchal na pomoc. S jeho pomocí teď Ukrajinci likvidují stovky tanků, cisteren a další techniky. A s tím zabíjejí i ruské vojáky.

Navíc tak činí v noci, jak pro britský deník The Times popsal Jaroslav Hončar, šéf vojenské jednotky Aerozvidka, která používá drony, dodávané západními spojenci, k obraně i útokům na ruské okupanty. „Útočíme, když Rusové spí. V noci je skoro nemožné naše drony vidět,“ řekl. A připomněl, že má programátory, kteří s pomocí NATO vyvinuli speciální obranný systém: „Jakmile získáme data, pošleme je k našim více než padesáti týmům v terénu.“

Starlink v tom hraje klíčovou roli – poskytuje internetové připojení, přes které drony, jež identifikují s nočními kamerami cíle, komunikují s ústředím Aerozvidky, ta pak data předává opět s pomocí internetu přímo dělostřelectvu nebo vlastním útočným dronům, které ovládají vzdálení piloti.

Tyto operace jsou jedním z klíčů k tomu, proč se Rusům nedaří postupovat zdaleka tak rychle, jak si naplánovali. Blokují je totiž mimo jiné problémy se zásobováním. Nejde ale jen o střelbu, se kterou internet Ukrajincům pomáhá. Mají díky němu a díky špionážním dronům a senzorům umístěným v krajině relativně přesné informace o pohybu ruských vojáků.

Foto: Starlink Satelitní parabola pro příjem internetového signálu systému Starlink

O tom, jak Musk a spol. ukrajinské armádě pomáhají, byť nepřímo, se rozhovořil i vicepremiér pro digitalizaci Mychajlo Fedorov. Byl to právě on, kdo s pomocí Twitteru přiměl nejbohatšího muže planety, aby Ukrajině zajistil přístup ke Starlinku. A pro americký list The Washington Post během rozhovoru, který probíhal – jak jinak – přes internet od Starlinku, dodal: „Funguje nám to nesmírně dobře. Kvalita připojení je skvělá. Máme tisíce zařízení a nová přijíždějí každou chvíli.“ Nepřímo tak naznačil, že dodávek přijímačů, které pak komunikují se satelity, jichž už kolem Země obíhá několik tisíc, bylo o dost víc, než se dosud tušilo.

To, že se Musk zapojuje do odboje proti ruské agresi, už rozpálilo několik významných funkcionářů Putinova režimu. Když Musk ruského prezidenta na Twitteru vyzval na souboj jeden na jednoho, ozval se čečenský tyran Ramzan Kadyrov. A v případě Rogozina nešlo o přestřelku jen kvůli Starlinku, ale i kvůli širšímu vesmírnému problému: Rusové totiž jeho ústy vyhrožují, že zastaví podporu a spolupráci na Mezinárodní vesmírné stanici.

Když Rogozin, vášnivý uživatel západních sociálních sítí, které jsou dnes v Rusku zakázané, plamenně tweetoval, že pokud Spojené státy a Evropa nepřestanou provokovat, nechá stanici spadnout do moře a přestane ji podporovat – a kdo pak západu pomůže –, odpověděl mu Musk na Twitteru velmi stručně: logem své společnosti SpaceX.