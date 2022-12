Inuitské rozlišování měsíců či planetární politická analýza. Vybíráme knihy, které nás letos zaujaly

Stalo se již tradicí, že po vzoru Billa Gatese přináší i CzechCrunch před Vánoci svůj vlastní seznam doporučených knih, které nás v uplynulém roce zaujaly nejvíce. Nejedná se přitom pouze o díla, jejichž stránky jsou ještě horké z tisku. Vybíráme z knižních titulů starých i nových, které v nás zanechaly hluboký dojem. V druhé části tohoto výběru nechybí návod, jak být každý den o něco lepší, popis toho, co s člověkem udělá dril, či kulturně antropologický průřez dějinami lidstva.

Filip Houska, editor, který nikdy nespí, doporučuje:

Atomové návyky – Jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných

James Clear

Tváří se jako jedna z té nepřeberné hromady motivačních knih, v něčem se ale od zbytku přece jen liší – funguje. Teda pokud máte alespoň nějakou vůli. Atomové návyky jsou vlastně každodenní malé krůčky k tomu, abyste dosáhli větších cílů v dlouhodobějším hledisku. A dá se to aplikovat na cokoliv, nejen na pracovní úspěchy, ale také na odstranění zlozvyků, posílení sebevědomí nebo zvýšení odhodlání konat.

Autor v knížce vychází také z psychologických poznatků a jednotlivé metody, jak se každý den o trošičku zlepšovat, uvádí na reálných příkladech. A co je super, není to žádná bichle, ale relativně tenká brožurka, kterou můžete nosit kdekoliv s sebou. Atomové návyky se mimo jiné budou rozebírat i v našem novém podcastu Rosteme, který odstartuje v lednu, takže si takzvané tips & tricks budete moci rovnou poslechnout

Michal Ptáček, otec zakladatel, doporučuje:

The Warrior Elite – The Forging of SEAL Class 228

Dick Couch

Američtí Navy SEALs jsou jedni z nejelitnějších vojáků na světě. A tomu odpovídá jejich výcvik: tvrdý, extrémní a pravděpodobně nejnáročnější ze všech armádních drilů. Čtyřiadvacet týdnů mentálního a fyzického pekla představuje hlavně takzvaný trénink BUD/S, tedy Basic Underwater Demolition/SEAL training. Kniha popisuje právě jeho průběh. Neustálý fyzický i psychický dril, minimum spánku, chladný ledový oceán v jinak idylickém San Diegu, to vše navíc s vědomím, že i po absolvování jsou kandidáti stále teprve na úplném začátku své cesty, vám pomůžou pochopit dvě věci. Co konkrétně odlišuje tuto specifickou skupinu lidí od „běžných smrtelníků“. A že ty nejdůležitější věci se odehrávají v naší hlavě, která je za určitých okolností schopna nadlidských výkonů.

Eliška Nová, redaktorka, která miluje města i přírodu, doporučuje:

Dějiny Lidí

Martin Rychlík

Ne všechno, co je tlusté, musí být špatné. Pro knihy to platí obzvlášť. Milovníkům takových bichlí, kteří navíc touží po troše vědění, přijdou zcela jistě vhod Dějiny lidí. Martin Rychlík je specialistou na antropologii. Napsal už knihu o tetování i o vlasech, která líčí význam pokrývky hlavy a jejích úprav napříč kulturami i staletími. Od Dějin vlasů přešel k dějinám celého lidstva a rozhodně to stojí za to. Dozvíte se třeba, že Inuité rozlišují měsíce na studené a ještě studenější, jak to mají různé národy s kojením či to, jak se kde vaří. Průřez je to skutečně pestrý.

Vojtěch Sedláček, redaktor s láskou k historii, doporučuje:

Objevení Tróje

Vojtěch Zamarovský

Není nutné mít k historii silný vztah, aby vás knihy Vojtěcha Zamarovského očarovaly. Zamarovský dokázal popsat věci a události dávno minulé takovým způsobem, že se čtenář rázem ocitá přímo mezi velkými pyramidami, bojovníky v bronzových přilbicích, filozofy v tunikách či změtí nerozluštitelných písmen, ve kterých je ukryto tajemství, po jehož odhalení touží celý svět.

O odkrývání tajemství je také dílo Objevení Tróje, které ve své první části přináší obraz epické války o bájné město, o němž hovořily pověsti i Homérovy básně. Nikdo však netušil, kde jej hledat, a mnozí pochybovali, zda vůbec kdy jeho hradby skutečně stály. Jeden muž však v jeho existenci věřil, a proto se pustil do dobrodružství, které by mu mohl závidět i slavný Indiana Jones. Německý obchodník Heinrich Schliemann vzal návod, který měli všichni celou tu dobu před očima. Tróju se jal hledat dle popisu Homérova díla a učinil díky tomu objev, který vrhnul světlo na události, jež tři tisíce let dřímaly pod vrstvami prachu a popela. Nebyly to však jen hradby Tróje, které na své cestě Schliemann spatřil.

Tomáš Chlebek, redaktor, který píše a skoro nečte, doporučuje:

Vyděděnec

Ursula K. Le Guinová

Vyděděnec je zajímavé sci-fi odehrávající se daleko mimo Zemi, které futuristický svět vesmírných lodí a multiplanetárních civilizací pojímá s mnohem větší mírou realismu, než jsme zvyklí. Jeho svět je díky tomu uvěřitelně špinavý a charaktery postav přesně vystihují, z jakého prostředí vzešly. Především je to ale brilantní (a cenami Nebula, Hugo nebo Jupiter ověnčená) analýza různých politických a ekonomických systémů – na jedné straně kapitalismu, na druhé rovnostářského anarchismu.

Autorka prostřednictvím postavy geniálního matematika, pocházejícího z anarchistické společnosti a hledajícího úspěch v kapitalismu, zkoumá výhody i problémy obou zřízení. Čtenáře přitom nepoučuje, ale hlavně mu předkládá zajímavé otázky. Vyděděnec, řadící se mezi utopická sci-fi, tak komplexním způsobem naplňuje jednu ze základních funkcí žánru, totiž vytvořit alternativní společnost a zjistit, jak a jestli by vůbec mohla fungovat.