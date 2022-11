Kultovní sci-fi či memoár rockové hvězdy. Předvánoční knižní inspirace od Billa Gatese je tady

Podle Billa Gatese je sváteční čas ideální dobou pro každoroční tradice. A právě sepisování přehledu knih, které v uplynulém roce přečetl a které doporučuje ostatním čtenářům pod stromeček, je jednou z jeho oblíbených. A čas na její naplnění nastal právě teď.

Letos si ale spoluzakladatel Microsoftu řekl, že i tradice si zaslouží menší obměnu, a tak dal dohromady seznam pěti knih, které přečetl v průběhu svého života a nesmazatelně se mu vryly do paměti. Nachází se tak mezi nimi i sci-fi příběh, který si zamiloval už v době, kdy chodil na základní školu.

„Nejde o seznam, na němž najdete všechny mé nejoblíbenější knihy. V takovém případě by na něm totiž byly i tituly od Vaclava Smila a Elizabeth Kolbert. Ale všech pět zmíněných knih jsem v minulosti doporučil své rodině i přátelům,“ vysvětluje Bill Gates na svém blogu Gates Notes.

Na pomyslné první místo umisťuje knihu od Roberta Heinleina s názvem Cizinec v cizí zemi, kterou označuje za nejlepší vstup do světa vyzrálých sci-fi příběhů. Na poli tohoto žánru jde o kultovní počin, který v roce 1962 vyhrál cenu Hugo za nejlepší román – ta je každoročně udělována nejlepším dílům ze sci-fi a fantasy ranku.

Foto: GatesNotes

Gates ji četl společně s Paulem Allenem, s nímž později založil Microsoft. Sblížily je hovory o sci-fi příbězích, které měl Allen poctivě načtené. Díky tomu mohl mladému Gatesovi vysvětlit, že Heinleinovy knihy nejsou čtení pro děti, ale naopak ukrývají poselství a čtenáře nabádají k tomu, aby přemýšlel o světě kolem sebe.

„Kniha vypráví příběh mladého muže, Michaela Valentina Smithe, který se vrátí na Zemi po tom, co vyrůstal na Marsu, a založí zde nové náboženství. Věřím tomu, že nejlepší sci-fi nás nutí uvažovat nad tím, co je v budoucnosti vlastně možné. A Heinlein dokázal předpovědět vzestup hnutí hippie mnoho let před tím, než k němu došlo,“ píše Gates.

Jaké další knihy Bill Gates doporučuje pod stromeček?

***

Surrender – Bono: Nejlepší memoár rockové hvězdy

Foto: GatesNotes

„Bonova kniha vyšla tento měsíc, takže jde o nejčerstvější přírůstek na mém seznamu. Pokud se považujete za fanouška U2, je dost pravděpodobné, že už máte v plánu si ji přečíst. Ale i v případě, že tomu tak není, jde o velmi zábavné čtení o chlapci z předměstí Dublinu, z něhož vyrostla světoznámá rocková hvězda a filantrop. Mám to štěstí, že je Bono můj přítel. I přes to jsem spoustu příběhů, které vypráví v Surrender, neznal.“

Lincoln: Tým rivalů – Doris Kearns Goodwinová: Nejlepší průvodce pro řízení státu

Lincoln: Tým rivalů

„O Abrahamu Lincolnovi toho nikdy nemohu přečíst dost. A tahle kniha je vůbec nejlepší z těch, které se mu věnují. V dnešní době je navíc obzvlášť důležitá, když naše země opět čelí násilnému povstání, složitým rasovým otázkám a hlubokým ideologickým rozkolům. Goodwinová je jednou z nejlepších amerických autorek životopisů a Tým rivalů je mistrovské dílo.“

Vnitřní hra tenisu – Robert Gallwey: Nejlepší rady, jak dosáhnout svého

Foto: GatesNotes Surrender

„Tuhle knihu z roku 1974 by si měl přečíst každý hráč tenisu. Ale těžit z ní mohou i ti, kdo tenis nikdy nehráli. Gallwey tvrdí, že stav mysli je stejně důležitý – ne-li důležitější – než fyzická zdatnost. V knize dává skvělé rady, jak se konstruktivně poučit ze svých chyb, a já si je v posledních letech vyzkoušel na kurtu i mimo něj.“

Mendělejevův sen – Paul Strathern: Nejlepší kniha o periodické tabulce

Foto: GatesNotes

„Historie chemie je plná svérázných charakterů, jako je třeba Dimitrij Mendělejev, ruský chemik, který jako první navrhnul periodickou tabulku prvků po tom, co se mu údajně zjevila ve snu. Strathernova kniha sleduje tuto historii až k jejím počátkům v antickém Řecku. Jde o fascinující pohled na to, jak se v průběhu milénií vyvíjela věda i lidská zvídavost.“