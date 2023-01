Komentář Štěpána Hájka, analytika finančních trhů v XTB. Trhy si prošly složitým rokem 2022, kdy se k ziskům dostala jen hrstka tříd aktiv. Do roku 2023 vstupuji s pro mě zásadní myšlenkou, která ho dle mého názoru bude definovat. Rok 2022 byl ve znamení vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb. A rok 2023 bude odrazem dopadů utažené měnové politiky a inflace. Lze tedy očekávat velmi pomalý růst ekonomiky a potenciálně i recesi. Do roku 2023 bych tak vstupoval spíše defenzivně.

Státní dluhopisy mají za sebou jeden z nejhorších roků ve své historii. Kvůli vysoké inflaci a rostoucím sazbám jejich ceny výrazně klesly. Americké státní dluhopisy již nyní naceňují mírnou recesi, inflace je na cestě níže a sazby téměř na svém vrcholu. Americká centrální banka nyní stojí před realitou roku 2023, kdy sazby buď zůstanou poblíž aktuálních úrovní, což nepodpoří v dalším růstu výnosy a nebude tedy klesat cena dluhopisů, nebo přijde recese, sazby budou muset jít strmě dolů a poroste cena.

Na dluhopisech tedy není příliš prostoru pro pokles a naopak lze kombinovat dividendový výnos s tím kapitálovým. Dle mého názoru jde tedy o jednu z nejzajímavějších investičních myšlenek s relativně nízkým rizikem v horizontu dvou let. Podobně zajímavé mohou být korporátní dluhopisy firem se solidní cash pozicí, jelikož nabízí vysoký výnos klidně i na pět let, kdy budou sazby v ekonomice výrazně níže.

Správný čas pro nákup akcií je vždy. Především pokud máte dostatečně dlouhý investiční horizont. V tom kratším horizontu nemusí být už tak jasno. Zaprvé ekonomika bude letos zpomalovat. Pokud bude klesat, klesnou také zisky firem a tím pádem musí klesnout i ocenění akcií. Z pohledu valuace jsou akcie stále nadprůměrně naceněny a nevidím, že by počítaly s recesí. Tudíž mohou být nepříjemně překvapeny.

Proto mi mnohem zajímavější připadají státní dluhopisy, které jsou relativně k akciím nejlevnější od roku 2008. Stejně tak při nákupu akcií musíte uvažovat nad tím, že Fed stále zvyšuje sazby, probíhá program prodeje aktiv a ekonomika teprve začíná zpomalovat.

Když se podíváme na trh sektorově, jsou zde dva sektory, které jako v jakékoliv jiné recesi musíme zvážit, a to energetika a zdravotnictví. Oba sektory jsou přitom zajímavé z mnoha úhlů pohledu. Zaprvé jde o jediné sektory, kterým se daří expandovat zisky i během hlubší ekonomické recese, a to z důvodu, že zdravotní potřeby a energie odložit na jindy nemůžeme.

V energetickém sektoru jsou stále celkem zajímavé firmy, ale většinou ty s menší kapitalizací. Například takový Cenovus se může ukázat jako zajímavá investice, jelikož je v předprodukční fázi a ceny ropy, za kterou stále dokáže generovat spoustu hotovosti, je až u 50 dolarů za barel. Je zajímavá i z pohledu aktuálního ocenění, a to především proti nadnárodním korporacím typu Chevron.

Pokud se ale bavíme o potenciální recesi, ta jde ruku v ruce s nižší poptávkou po energiích a tedy poklesem jejich cen. Toto očekávání se následně propíše do rychlejšího poklesu akcií energetických firem. Právě to by mělo být vnímáno jako příležitost k nákupu. Aktuální ceny nejsou z pohledu nejlepšího načasování příliš atraktivní, ale sektor z pohledu makroekonomických trendů ano.

Poté zde máme sektor zdravotnictví, který není příliš dynamický, a proto možná ani nijak zásadně nevyklesal. Nemůžeme od něj očekávat ani žádný dramatický růst, jelikož působí velmi defenzivně a především ochrání před výraznějšími poklesy. Jednou z takových firem může být provozovatel nemocnic ve Spojených státech HCA Healthcare. Pokud nedorazí covid nebo další vlna pandemie, obsazenost nemocnic zůstane pravděpodobně stejná. Inflace tlačí ceny nemocničních služeb výše, ale stejně tak rostou náklady na provoz. Proto by zde nemělo dojít k zásadnějšímu přerušení dosavadního trendu ziskovosti.