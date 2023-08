Investicemi proti poklesu. Strachův Endorphin Republic dává miliony do reklamy na posílení prodejů kol

Podle Antonína Stracha je teď ten nejlepší čas na investice do vlastní značky. Přestože trh, na kterém působí, zrovna neroste do nebes, rozhodl se zakladatel a šéf Endorphin Republic investovat několik milionů do velké reklamní kampaně, která má celou značku sportovním nadšencům ještě lépe představit a ukázat. První spoty mohli vidět diváci například během přenosů z letošní Tour de France, ale Antonín Strach už vyhlíží také zimní sezonu. Ta by měla být silná a pomoci firmě k dosažení obratu kolem 400 milionů korun. Endorphin Republic chce meziročně opět vyrůst o několik desítek procent.

„Nebudeme si nic nalhávat, trh v oblasti cyklo se od začátku roku nevyvíjí úplně ideálně. Vidíme tam společně s našimi odběrateli i v rámci B2B propad o zhruba třicet procent. Důvodů je hned několik, například teplotně podprůměrné jaro nebo nedostatek kol v cenovém segmentu přes 100 tisíc korun, na který se primárně zaměřujeme,“ přiznává realitu svého byznysu Antonín Strach, který kdysi závodně vesloval. Pak se pustil do podnikání a teď společně se svou manželkou a někdejší lyžařskou mistryní světa Šárkou Strachovou buduje specializované prodejny se sportovním vybavením všeho druhu.

V loňském roce Endorphin Republic, jehož název je odvozen od endorfinu, který se uvolňuje při sportování, v obratu vyrostl o 32 procent na 278 milionů korun a letos by chtěl podobné tempo růstu zopakovat. Nepropadají se totiž všechny segmenty. Například cyklodoplňků se meziročně prodává o pětinu víc a firmu prý nezasáhl ani propad e-commerce trhu. Hlavní část jejích prodejů leží v šesti kamenných pobočkách, které jsou v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci a také Bratislavě. Už teď se navíc Strach a spol. připravují na zimní sezonu, nabízejí vedle kol také lyže, běžky a další vybavení.

„Celkově vidíme letošní rok pozitivně i s ohledem na očekávanou zimní sezonu. Naše cíle zůstávají velké, v řeči čísel to znamená dosáhnout v letošním roce na obrat kolem 400 milionů korun. Celé se to budeme snažit ovlivnit také konzistentní brandovou komunikací,“ říká Strach. Právě marketing teď celou endorfinovou republikou hýbe. Po několika kampaních na konkrétní produkty se firma rozhodla ukázat celou svou značku a ve spolupráci s kreativním studiem NMDS Martinů Kermese a Jedličky vytvořila kampaň, kterou je možné vidět v televizi i na sociálních sítích.

Antonín Strach se rozhodl, že se současnou situací proinvestuje, aby z částečného propadu trhů nakonec vyšel ještě silnější. Přestože uznává, že s kampaněmi určenými na zvyšování povědomí o značce jsou často spjaty „všechny odpudivé výkonnostní ukazatele“, rozhodl se do té nejnovější vložit několik milionů korun. Samotné výrobní náklady se vměstnaly do jednoho milionu, a to i díky tomu, že se natáčelo jen dva dny a místo herců v reklamě vystupují kolegové z Endorphin Republic. Další 1,5 milionu korun putuje během dvou měsíců do podpory kampaně na sociálních sítích a v televizi.

„Kampaň poběží v této formě zhruba do konce října. Poté si vše detailně vyhodnotíme a rádi bychom na ni navázali v březnu 2024, protože máme v rukávu ještě spoustu zajímavého obsahu. Pokud budeme s výsledky z letošního roku spokojeni, rádi bychom kampaň v příštím roce rozšířili i na outdoorovou reklamu, případně do printu a dalších offline médií,“ doplňuje Tomáš Urbánek, který v Endorphin Republic velí online marketingu. Na kampani se studiem NMDS spolupracoval také režisér Benjamin Butler, který stojí za spoty pro Spartu, Český olympijský výbor či Vladimira 518, a hudební soundtrack vytvořil Jakub Strach, syn Antonína Stracha, rovněž známý pod pseudonymem NobodyListen.