Akcie Netflixu stála 175 dolarů v září 2017, než se vydala směrem k historickým maximům. Právě ke 175 dolarům už cena akcií streamingového obra klesla jen jednou. Bylo to loni, kdy se Netflix stejně jako celý technologický svět kvůli nepříznivé ekonomické situace sesunul k zemi. A byl to také moment, kdy se do něj rozhodl investovat Ján Hájek, přestože velká část trhu měla jiný názor. Portfolio manažer fondu Top Stocks z Erste Asset Management, v němž spravuje 23 miliard korun více než 100 tisícům klientů, vycítil příležitost a v CzechCrunch Podcastu vysvětluje, proč se tak rozhodl. Jedna akcie s označením NFLX dnes na burze stojí více než dvakrát tolik.

„Netflix je z mého pohledu velice jednoduchý reprezentant toho, jak se změní televizní zábava. Další generace se už nebudou dívat na televizi, jako byli zvyklí moji rodiče nebo jako jsem byl zvyklá já, že musíte vždy v pondělí večer sedět u obrazovky, abyste se mohli podívat na vybraný film nebo seriál. Televizní zábava se mění do formátu, kdy jste pánem svého času a sami si zvolíte, jestli se chcete dívat na jeden, nebo rovnou tři díly, a to kdykoliv,“ vysvětluje dobře známý a pravděpodobný scénář Ján Hájek, který se v našem podcastu sešel s dalším investorem Janem Šurou. Poslechnout si je můžete v přehrávači níže.

Jenže když se loni trhy propadly a také akcie Netflixu klesly až o 70 procent na nejnižší hodnoty za několik let, někteří začali o jeho budoucnosti pochybovat. „Tenkrát jsem vůbec netušil, že Netflix spadne o tolik, ale chtěl jsem vidět, co se s firmou děje v pro ni nepříznivém období. Na můj vkus to nebylo tak špatné, ale míra očekávání byla obrovská, že to nakonec srazilo akcie dolů o 70 procent,“ říká Hájek, který řídí investiční fond Top Stocks, jenž spadá pod Erste Asset Management a je největší u nás, už sedmnáct let a patří mezi nejzkušenější investory na kapitálových trzích v Česku.

O tom, že by mohl do Netflixu investovat a přidat ho do portfolia, mluvil v rozhovoru pro CzechCrunch už koncem roku 2021. V době, kdy v roce 2022 akcie americké firmy závratně padaly, tedy už vše sledoval z první řady. A když byly nejníže, začal úřadovat. „V okamžiku, kdy jsem je za 175 dolarů nakupoval, očekávání bylo takové, že Netflix už nikam neporoste. Nevěřil jsem, že je to ten případ. A je to příklad toho, jak vznikne investiční příležitost. Myslel jsem si o firmě něco jiného než trh, který říkal, že celý příběh Netflixu doběhl,“ popisuje Hájek.

Úplně vyhráno sice ještě Netflix nemá, dnes se ale jeho akcie obchodují za 400 dolarů a firma v posledním kvartálu reportovala mírný nárůst tržeb i počtu uživatelů. I nadále se udržela v zisku, přestože EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, se meziročně propadl. „Myslím, že míra negativity, která byla s akcií loni spojená, se ukázala jako nepravdivá. Netflix na tom není až tak špatně,“ míní Ján Hájek a upozorňuje, že na rozdíl od jiných obřích firem jako Disney či Warner Bros., které mají také své streamovací služby, je Netflix jediný, který dokáže vydělávat.

O čem dalším byla v podcastu s investory Jánem Hájkem a Jaroslavem Šurou řeč?

Co si myslí o „kauze“ ČEZ a kapitálovém trhu v Česku.

Co se děje na pražské burze a jak hodnotí pět let trhu Start.

Co si myslí o akciích Pilulky a Footshopu na burze.

Investice do Foot Locker, Big Techu a nálada na trzích.

Do čeho investuje Jaroslav Šura a experimentální portfolia

Groupon a světové české investice.

To všechno a ještě mnoho dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit ve vašich podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTubu.