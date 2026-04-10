Investor si nechal postavit neobvyklou kuchyň. Padlo na ni 48 tun kamene a má být největší v Evropě
Stovky hodin ruční práce a desítky tun pískovce, který pomohl i s opravou Karlova mostu. V Praze vyrostla největší venkovní kuchyň v Evropě.
Pražské Horní Počernice se mohou chlubit zajímavou stavbou. Čeští řemeslníci zde na začátku dubna dokončili velkorysou venkovní kuchyň z přírodního pískovce o rozloze 100 metrů čtverečních, která je součástí elegantního pavilonu přesahujícího 170 metrů čtverečních. Zhotovit ji nechal soukromý investor pro svou rodinu a má jít o největší venkovní kuchyň v Evropě.
Na její vznik padlo asi 48 tun českého pískovce z lomu Vyhnánov, stejného materiálu, jaký se využíval i při rekonstrukcích památek jako Karlův most, hospitál Kuks nebo hrad Karlštejn. Tříčlenný tým kameníků ze společnosti Hrdina & České pískovce na projektu strávil zhruba šest set hodin a každý kámen opracoval ručně, bez jakékoli prefabrikace. Nepřehlédnutelnou dominantou stavby je pak masivní jídelní stůl o váze 3,5 tuny, který bylo nutné na místo usadit jeřábem.
Kuchyň nabízí šest různých ohnišť, od pece na pizzu a chleba přes udírnu až po litinový sporák, a bez problémů zvládne připravit kompletní menu pro desítky hostů najednou. Celý projekt tak působí nejen jako designová zajímavost, ale i jako ukázka toho, že tradiční řemeslo má v moderní architektuře stále pevné místo. „Není to věc na pár sezon, ale stavba, která má vydržet desítky let,“ říká zakladatel firmy Tomáš Hrdina, který se výrobě kamenných kuchyní a pecí věnuje už více než třicet let a jehož práce míří nejen k soukromým klientům, ale i firmám a luxusním hotelům po celém světě.