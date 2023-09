iPhone 15 má USB-C. Nejcennější firma světa se podvolila tlaku, který řídil právník z nejmenší země EU

Pětatřicetiletý právník Alex Agius Saliba jako správný fanoušek Applu sledoval živě úterní konferenci, na které nejhodnotnější firma světa představila nový iPhone 15. Zatím si jej ale nepoběží koupit, počká, až bude výměna za jeho nynější model 14 opravdu nutná. Přitom právě on by měl nárok na nový telefon od Applu asi víc než jiní – jako zpravodaj dotáhl v europarlamentu do finále nařízení, kvůli němuž má patnáctka univerzální port USB-C. Tedy něco, co Apple původně zatvrzele odmítal, ale nakonec se před Evropskou unií musel sklonit.

To, že iPhone 15 a iPhone 15 Pro už nemají jako jejich předchůdci port nazvaný Lightning, ale mnohem rozšířenější USB-C, kterými jsou vybavené také iPady nebo MacBooky, je popravdě asi největší změna, jíž se nové telefony mohou pochlubit. Tradičně jsou opatřené i kvalitnějším displejem nebo fotoaparátem s větším rozlišením a také mírně zaoblenějším tělem, ale nic z toho nevyvolává tolik vášní jako konektor.

Ten je na světě od roku 2012 a byl to paradoxně Apple, kdo jej pomohl rozšířit – v roce 2015 jako první firma představil notebook, který byl osazen USB-C. Výhodou konektoru je, že se především snáz nasazuje i vyjímá a je jedno, z které strany samici na samce uživatel napojí. Jenže zatímco další výrobci elektroniky včetně chytrých telefonů si postupně port oblíbili a na své přístroje jej umístili, Apple se tomu bránil. S argumentem, že je pro jeho telefony moc velký a nehodí se tam.

Evropští poslanci vymýšleli, jak v rámci svého regulatorního úsilí, které je často namířeno proti technologickým gigantům, přimět Apple, aby sjednotil porty na svých přístrojích. Nicméně až mladý právník z Malty, nejmenší země EU, Alex Agius Saliba dal jejich snažení potřebný drajv. Do Bruselu se dostal po volbách v roce 2019 a coby technologický nadšenec si boj za faktický zákaz jiných portů než USB-C na mobilech a další ICT technice vzal za svůj. Stal se zpravodajem, tedy klíčovým tahounem a vyjednávačem legislativy.

Tu europarlament schválil na podzim loňského roku. Říká, že do konce roku 2024 musí mít USB-C všechny mobily prodávané na jednotném evropském trhu a do roku 2025 i notebooky a tablety. Jelikož všichni ostatní výrobci to už splňují, posledním, kdo se musí přizpůsobit, byl Apple. A ten tak učinil nyní, když představil iPhone 15, který je už USB-C osazený.

„Tohle je velké vítězství pro uživatele, jimž nyní bude stačit jen jeden konektor pro mnoho zařízení, která jinak používají na denní bázi,“ řekl Agius Saliba deníku Malta Today. Na tom, že se mu jakožto zástupci miniaturní ostrovní zemičky podařilo přimět nejhodnotnější podnik světa, aby změnil svůj klíčový produkt, a to nakonec nejen pro trh EU, ale i celý svět, je ambiciózní Malťan notně hrdý. Ostatně vlivný list Wall Street Journal o něm před pár dny napsal: „Vyzval na souboj nejcennější firmu světa a vyhrál. Apple chystá v novém iPhonu velkou změnu. Proč? Zeptejte se někoho z nejmenší země EU.“

Europoslanec, který příští rok ve volbách bude nejspíš znovu obhajovat svůj post za maltskou sociální demokracii, následně článek nadšeně sdílel na sociální síti X (dříve Twitter), kde je také hodně aktivní. Právě reportérovi amerického deníku prozradil, že je sám oddaným applistou, že bude event, kde firma iPhone 15 v úterý představila, sledovat živě, ale že si nový telefon zatím nekoupí.

Ostatně jednou z motivací, kterou evropští politici zdůvodňovali přijetí této regulace, byla i ekologie. Čím míň kabelů, tím míň odpadu. „Takže si nový iPhone koupím, až ho budu opravdu potřebovat,“ nechal se slyšet Alex Agius Saliba.