iPhony přechází na USB-C aneb Co očekávat od blížící se prezentace Applu, která slibuje nové telefony

Za týden Apple na tradiční zářijové prezentaci představí nové verze iPhonů, velice pravděpodobně bude věnovat pozornost také chytrým hodinkám Apple Watch a možná zazní také něco dalšího. Jak se stalo v posledních letech pravidlem, pravděpodobně není na místě očekávat příliš zásadní změny, počítá se nicméně alespoň s několika novinkami, které uživatelskou zkušenost se zařízeními posunou zajímavým směrem.

Tou možná vůbec nejvýznamnější bude výměna dlouholetého konektoru Lightning za rozšířený standard USB-C. Ačkoliv Apple s vlastním konektorem v roce 2012 přišel jako s výrazným krokem vpřed z hlediska velikosti, spolehlivosti či podpory, Lightning od té doby prošel jen minimálními vylepšeními. Firma se přitom přechodu na USB-C sama bránila slovy, že by mohl mít za důsledek značné omezení prostoru pro inovace.

Evropské zákonodárce nicméně ani Tim Cook nepřesvědčil. Loni v říjnu europoslanci po několika letech úsilí schválili finální verzi směrnice, podle níž budou muset výrobci od konce roku 2024 používat pouze kabely a zdířky typu USB-C. Hlavním důvodem je přitom snaha zajistit kompatibilitu mezi všemi mobilními zařízeními a minimalizovat tak elektronický odpad, který představuje značnou environmentální zátěž. Apple se přes silné námitky rozhodl přechod ze své strany nenechávat na poslední chvíli a iPhony s univerzálním standardem představí letos.

Foto: Apple Dynamic Island na iPhonech 14 Pro a Pro Max

Podle reportu známého analytika Ming-Chi Kua by to – paradoxně kromě odstřižení podpory staršího příslušenství s Lightning – mělo znamenat také rychlejší datové přenosy odpovídající standardům USB 3.2 nebo Thunderbolt 3. Vzhledem k tomu, že Lightning podporoval pouze rychlosti USB 2.0, šlo by o výrazný posun vpřed, zvlášť pro uživatele, kteří telefonem pořizují video ve vysokém rozlišení a chtějí s ním pak dále pracovat v počítači. To je něco, k čemu Apple sám dlouho vybízí.

Kuo ovšem zároveň předkládá, že nárůst přenosových rychlostí má platit pouze pro modely s přídomkem Pro a uživatelé základních iPhonů 15 se budou muset i nadále spokojit s rychlostí stařičkého USB 2.0. Všichni alespoň prý mohou počítat se zkrácením časů nabíjení. Nové telefony by měly podporovat nabíječky až do výkonu 35W oproti předchozímu maximu 27W u iPhonu 14 Pro.

Vzhled a vnější parametry vyšších modelů mají zůstat podobné jako loni, rámeček kolem displeje se ale má ztenčit a tělo z nerezové oceli má nahradit lehčí titan. Dosavadní tlačítko pro přepínání mezi hlasitým a tichým režimem by pak mohlo nahradit akční tlačítko podobné jako u Apple Watch Ultra, které umožní nastavit specifickou akci pro různé aplikace. Největší iPhone, tedy 15 Pro Max (možná s novým názvem 15 Ultra), by také mohl dostat objektiv s až šestinásobným optickým zoomem.

O změnách u standardních modelů 15 a 15 Plus se mluví o poznání méně. Vedle samozřejmých vylepšení jako novější procesor či chytřejší algoritmus pro zpracování fotografií zaznívá primárně příchod Dynamic Islandu, tedy interaktivního výřezu v displeji jako mají iPhony 14 a 14 Pro.

Foto: Apple Hodinky Apple Watch Ultra cílí na sportovce a dobrodruhy

Spolu s telefony by měl Apple předvést také nové verze svých chytrých hodinek. Větší změny ale nečekejme. Hlavní novinkou Apple Watch Series 9 by měl být procesor S9 technicky vycházející z čipu A15 v iPhonech 13. To by mohlo znamenat úspornější běh a zlepšení výdrže baterie. Co nového by mohl dostat model Ultra se – kromě tmavé barvy titanového těla – prakticky neví. Další verze Apple Watch SE se pak očekává spíše až příští rok.

Tím ty nejpravděpodobnější předpovědi končí, snad s výjimkou sluchátek AirPods s nabíjecí krabičkou osazenou USB-C zdířkou. Nové Macy nejspíš neuvidíme, jelikož Apple prý speciálně pro ně chystá samostatnou prezentaci na říjen. iPady Pro s čipem M3 a OLED displejem se očekávají až v první polovině příštího roku, podobně jako nový iPad Mini. iPhone SE vyšel naposledy loni a příští verze se předpovídá na příští, možná až přespříští rok.

Prezentace Applu pojmenovaná Wonderlust (touha po zázracích, slovní hříčka na slovo wanderlust, touha po toulkách) proběhne příští úterý 12. září. Firma ji tradičně bude od 19 hodin večer našeho času živě přenášet na YouTube či svém oficiálním webu. Na webu CzechCrunche pak lze jako vždy očekávat shrnutí toho nejzajímavějšího.