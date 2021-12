Vědecký systém je podle úspěšného amerického herce Roberta Downeyho jr. a dalších investorů příliš zatížený byrokracií. Rozhodli se proto založit vlastní fond, díky kterému by měly dobré nápady, které reagují na klimatickou změnu, získat rychlé financování. Doba si to podle představitele filmového Iron Mana, jednoho z nejznámějších superhrdinů univerza Marvelu, žádá.

Někdy stačí k tomu, abyste se stali superhrdinou, málo. Poté, co si Robert Downey Jr. vyzkoušel, jaké to je být Iron Manem, se pouští do záchrany planety ve skutečném životě. Podílel se na založení fondu, který bude investovat do vědy, kterou jiné instituce přehlížejí. Podporovat by měl především projekty související s globální změnou klimatu. Jeho zakladatele k tomu přiměl mimo jiné covid.

„V prvních dnech pandemie se vědci předháněli, kdo covid pochopí rychleji. Do toho přišla skupina filantropů s rychlými finančními granty, které se zaměřily na nové nápady. Program byl ale o něčem víc než o penězích – ukázal, že existuje efektivnější a méně byrokratický způsob, jak podporovat vědce,“ uvedl pro magazín Fast Company Downey Jr. společně s Davidem Langem, šéfem platformy Experiment, která financuje výzkum.

Rychlejší financování chtějí oba muži poskytnout vědě v rámci programu FootPrint Coalition Science Engine. A to i pro riskantní projekty, které by jinde neuspěly. Zaměřit se chtějí na raný výzkum v nových oblastech životního prostředí, investice do rychle rostoucích společností orientovaných na udržitelnost nebo na granty pro neziskové organizace, jež podporují ekologické technologie.

Témata, kterými se chce projekt zaobírat, jsou rozdělená do pěti kategorií. První se bude soustředit na původní obyvatele a jejich znalost přírody, přírodních zákonitostí a Země. Druhým tématem jsou chudé oblasti, na které dopadá znečištění vzduchu, vody a půdy, ačkoli se na něm nepodílí.

Projekt se zaměří i na nové nástroje pro pochopení a monitorování ekosystémů a také na alternativní potraviny pod hlavičkou takzvaného buněčného zemědělství, které zahrnuje takzvané nemaso, ale i „nemléko“ nebo „nevejce“. V poslední kategorii je umělá inteligence, která by měla zaručit, že průlomové objevy budou rychleji uváděny do praxe.

Inspirace příběhem mRNA vakcíny

Herec a další lidé v týmu se inspirovali příběhem maďarské biochemičky Kataliny Karikó, která objevila sílu mRNA. Pokud vám tato zkratka zní povědomě, pak ano, o mRNA vakcínách se velmi intenzivně mluví poslední dva roky v souvislosti se současnou pandemií. Maďarská vědkyně sice učinila základní objev, v dalším výzkumu ji ale nikdo nechtěl podpořit.

Pokud by podle Roberta Downey Jr. a Davida Langa existovala cena za byrokratickou nepřízeň, pak by ji musela vyhrát právě Karikó. Její příběh podle nich odhaluje slepé místo v současném vědeckém světě. Rychlá finanční podpora během pandemie podle zakladatelů FootPrintu ukázala, že dobrý nápad může přijít odkudkoli.

„FootPrint je navržený tak, aby se na projektu mohl podílet každý. Jste zváni,“ dodávají spoluzakladatelé ve své stati. „Věda v odpovědi na pandemii výrazně pokročila. Pojďme vytvořit modely financování a podpory, abychom stejně dovedli pomoci i planetě. Doba si to žádá,“ píší Downey Jr. a Lang.