Jak často padají akcie a kdo z premiérů v EU vydělává nejvíc? 8 grafů, díky kterým budete chytřejší

Uložit 0

Víte, v čem patří mezi špičku Evropské unie premiéři Petr Fiala, Robert Fico a Viktor Orbán? Víte, jak často a o kolik se propadají akcie na světových burzách? A víte, jakou zemi byste museli reprezentovat, abyste si za zlatou medaili na olympijských hrách odnesli prémii přesahující 16 milionů korun? Na to všechno odpovídají grafy nebo infografiky, které v posledních týdnech na sociální síti X nejvíce zaujaly analytika XTB Tomáše Vranku. Protože právě díky nim se často dá nejlépe pochopit či znázornit dění v našem světě.

***

Nejúspěšnější filmové franšízy

Filmový svět je plný úspěšných jmen a značek. Podle mnoha měřítek kraluje Marvel, který za dobu své existence vygeneroval v pokladnách kin po celém světě zhruba 30 miliard dolarů. Franšíza ze světa Star Wars vygenerovala na tržbách zhruba 10,3 miliardy dolarů a o třetí místo se dělí Harry Potter a Spider-Man s tržbami 9 až 10 miliard dolarů.

In July 24, the Marvel Cinematic Universe leads global box office franchises with $30B+, followed by Star Wars at $10B+, Harry Potter at $9.6B and Spider-Man at $9B. James Bond, Avengers, DCEU, and Fast & Furious grossed $7-8B. Batman, X-Men, Jurassic Park, and LOTR hit $6-7B. pic.twitter.com/IvOgcakw8x — Statista (@StatistaCharts) July 30, 2024

Platy evropských premiérů

Víte, který premiér EU vydělává nejvíce? Odpověď závisí na tom, zda nás zajímá srovnání nominálních hodnot, nebo poměr platu premiéra k průměrným hrubým platům v jednotlivých zemích. V absolutních číslech si nejvíce vydělá německý premiér Olaf Scholz, který si ročně přijde zhruba na 348 tisíc eur (8,7 milionu korun).

V poměru k průměrnému hrubému příjmu občanů v dané zemi si ale nejvíce vydělá maďarský premiér Viktor Orbán, který má 9,5násobek průměrného platu, konkrétně zhruba 192 tisíc eur (4,8 milionu korun). Na druhém a třetím místě jsou premiéři ze Slovenska a Česka. Robert Fico vydělává 7,6násobek průměrné slovenské mzdy (132 tisíc eur, respektive 3,3 milionu korun) a Petr Fiala 6,1násobek (130 tisíc eur, respektive 3,2 milionu korun).

ICYMI: Relative to their countries’ average gross salary, 🇭🇺 Viktor Orbán (9.5X the average), 🇸🇰 Robert Fico (7.6X) and 🇨🇿 Petr Fiala (6.1X) are the best-paid EU prime ministers. In absolute numbers, leaders of 🇩🇪🇦🇹🇱🇺 are in the top three. Read more: https://t.co/TkvylvOBh2 pic.twitter.com/PnfO7jGuP9 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) July 29, 2024

Jaderná energetika v Německu

Energetika v Evropě je v posledních letech velkým tématem a v Německu ještě větším. Německo je totiž energeticky náročnou ekonomikou a vysoké ceny energií ztěžují podnikání mnoha domácím podnikům. Jedním z důvodů problémů v posledních letech je, že Německo uzavřelo některé své jaderné elektrárny. Následující obrázek ukazuje, jak se vyvíjel podíl jaderné energie na celkovém energetickém mixu Německa. Elektřina vyráběná z jaderné energie postupně klesla až na dno.

Germany is a strange country, nuclear used to generate 30% of German electricity. Today about 25% come from coal power plants instead. If one really cared about environment would one close nuclear, or coal power plants first? pic.twitter.com/mVfezDTIDh — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) July 24, 2024

TikTok v Česku není v módě jako jinde

Používáte TikTok? Pokud ano, jste v Česku nebo na Slovensku ve výrazné menšině. Následující graf ukazuje, jaké procento populace tuto sociální síť využívá. V České republice je to 19 procent lidí, na Slovensku je to 17 procent a patříme v tomto ohledu mezi země s nejmenším podílem. Na opačném konci je Lucembursko, kde TikTok používá 46 procent obyvatel.

TikTok, the wildly popular video-sharing app, has taken the world by storm in recent years with its short, catchy clips. pic.twitter.com/Lape62uINX — The European Correspondent (@EurCorrespond) July 25, 2024

Co byste udělali s 800 tisíci dolary v hotovosti?

Tento příspěvek ze sociální sítě Reddit popisuje příběh muže, který zdědil 800 tisíc dolarů (přes 18 milionů korun) po své babičce. Sto tisíc dolarů poslal na spořicí účet a zbylých 700 tisíc dolarů (15,9 milionu korun) investoval do akcií společnosti Intel. Jen od začátku letošního roku však akcie Intelu klesly o více než 60 procent a současná cena akcií je zhruba o 40 procent nižší než cena na přiloženém snímku. Dotyčnému tedy z jeho 700 tisíc dolarů zbývá už jen zhruba 420 tisíc (9,5 milionu korun). I zde tedy platí základní pravidlo investování, kterým je diverzifikace.

Ouch. This wsb user put 700k into Intel, $INTC before earnings today, money which he received from his grandma vis inheritance. He is now down over 20% in a few hours. pic.twitter.com/CSmXa0C91Q — unusual_whales (@unusual_whales) August 2, 2024

Kolik dostávají olympionici za medaili?

Olympijské hry jsou velkou událostí nejen z hlediska sportovních výsledků a společenského dopadu, ale také z hlediska peněz. Následující tabulka ukazuje, kolik si jednotliví sportovci vydělají za umístění na stupních vítězů. Pokud singapurský sportovec získá zlato, vydělá si až 737 tisíc dolarů (16,7 milionu korun).

Here’s a look at how much money Olympic medalists from 12 countries could take home, based on data compiled from various national Olympic committees, sport associations as well as personal finance site Money Under 30. https://t.co/DT6yX8UilA pic.twitter.com/l78XqaMqgi — CNBC (@CNBC) July 30, 2021

Jak často se akcie propadají?

Akciové trhy většinu času rostou a jejich výnos se dlouhodobě pohybuje kolem devíti procent ročně. To však neznamená, že nemohou krátkodobě klesat. Obrázek ukazuje, že korekce trhu ve výši pěti procent přichází v 94 procentech let, tedy téměř každý rok. Pokles o deset procent přichází téměř ve dvou třetinách let, pokles o patnáct procent přichází ve čtyřiceti procentech let a pokles o dvacet procent a více přichází zhruba každé čtyři roky.

Stock market corrections are a common occurrence: Since 1928, the S&P 500 has experienced a decline of 5% or more in 94% of years. A correction of 10% or more happened in 61 out of the last 96 years. A larger drawdown of 15%+ was seen in 40% of the years in the 1928-2023… pic.twitter.com/2uzIaSQpxA — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 7, 2024

Káva v Číně

Spotřeba kávy v Číně v posledních letech výrazně roste. V současnosti Číňané vypijí třikrát více kávy než v roce 2010. Celková spotřeba je však ve srovnání s ostatními zeměmi stále nízká. Čína vypije 0,1 kilogramu kávy na osobu za rok, zatímco v USA je to 4,7 kilogramu, v Japonsku 3,3 kilogramu a v Německu 6,2 kilogramu.