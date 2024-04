Jak mít nejlepší marketing? Řekne vám to Taylor Swift. Na nové album nalákala tak jako nikdy jiný

Uložit 0

Je neděle a kostel ve vašem městě začíná ohlašovat blížící se mši. Místo zvonů ale zní skladby od Taylor Swift. To není vtip, ale realita německého Heidelbergu, kde takto chtějí přivést mladé k náboženství. Vliv americké zpěvačky na dnešní svět je natolik velký, že se předpokládá, že má ve své zemi moc zasáhnout i do prezidentských voleb. Do toho pobláznit stovky milionů fanoušků, vydělat podobné množství dolarů – a ještě k tomu všem ukázat, jak dělat efektivní marketing. Krásným příkladem je její nová deska, na kterou se připravují i ti největší hráči v oboru.

Před chvíli se do éteru dostal nový projekt jedné z nejslavnějších zpěvaček současnosti. Jedenácté studiové album Taylor Swift se jmenuje The Tortured Poets Department a čekalo se na něj minimálně od letošního předávání cen Grammy, kde ho veřejně oznámila při přebírání ceny za nejlepší popovou desku Midnights.

Už to potvrzuje bystrost jejího týmu, protože si na oznámení vybrali moment, který sledoval celý svět. Marketingový úspěch Taylor Swift ale nespočívá jen v ohlašování nových desek – klíč se skrývá v něčem jiném.

Globální megahvězdou, jejíž bohatství podle odhadů přesahuje jednu miliardu dolarů, se stala hlavně díky komunitě svých fanoušků. Pracuje s nimi, váží si jich, dává jim něco navíc. Jedna věc je poslední vyprodané turné The Eras Tour, které pohnulo i hospodářskými stavy některých zemí, bez loajálních příznivců by ale nic takového nebylo.

Moc sociálních sítí

Jen na Instagramu a TikToku má Taylor Swift přes 300 milionů sledujících, čímž se řadí mezi TOP 20 nejsledovanějších lidí světa. Zdaleka není první, ovšem jako jedna z mála umí se svou komunitou pracovat. Trvalo to roky, než poznala návyky svých fanoušků, jejich preference, jejich radosti, jejich obavy. Jakmile si je načetla, obsah tomu přizpůsobila.

Ví, že mladá generace, která tvoří většinu jejích příznivců, prahne po detailech, pikantních únicích – něčem, co v nich vyvolá další nadšení. Proto na TikTok takticky zveřejňuje verze svých často nevydaných písniček, aby zájem fanoušků neustále udržovala. K tomu vytvořila i hashtag #SwifTok, kde všechen exkluzivní obsah sdružuje.

Foto: Depositphotos Americká popová zpěvačka Taylor Swift

Díky tomu se stala přeborníci v šuškandě, kdy přes nejrůznější leaky dokáže vyvolat celosvětový zájem o svou tvorbu. Lidé si povídají, sdílí informace na svých sociálních sítích, píšou články – a často i kvůli TikToku a Instagramu se stává, že média hledají nové zaměstnance výhradně pro pokrývání všeho, co se okolo Taylor Swift děje.

Pozorní fanoušci mohou v jejích příspěvcích nacházet i skryté zprávy, které dohromady mohou napovídat, co dalšího chystá. Ať už jde o úryvky skladeb, nebo na první pohled tajemné popisy u fotek. A že někdy z jejích profilů zmizí množství předchozího obsahu? I to je jedna z taktik. Pokud stovky milionů lidí uvidí, že má vyčistěný feed, něco se děje.

Taylor Swift tak umí z relativních maličkostí vytvořit účinný celek, který nenechá nikoho v klidu. Reálně ani nemusíte být její příznivec a sledovat ji, kde se dá – ona si vás i tak najde skrze skulinky v internetovém prostoru. Je to zkrátka fenomén, jehož tvůrčí marketing na sociální sítích by se mohl vyučovat na školách. V centru však musí být vždy fanoušek a jeho potřeby.

Přesah do offlinu

Pro její vliv nemůže Taylor Swift přehlédnout ani vedení platforem, na kterých svůj obsah publikuje. Typicky Instagram, který vymyslel netradiční věc, kdy přímo do jejího profilu přidal skrytý tematický odpočet před vydáním The Tortured Poets Department. Stačilo jen profil pohybem prstu do displeji aktualizovat, aby se objevil. To rozhodně není běžná funkce.

Aktivaci si nenechaly ujít ani Spotify a Apple Music, kde Taylor Swift generuje nejvíce poslechů. První zmíněný před vydáním naplánoval v Los Angeles speciální celodenní poslechovou akci, zatímco hudební služba od Applu pro fanoušky připravila playlisty jejích skladeb, které složila podle fází smutku: popírání, hněv, vyjednávání, deprese a přijetí. Tím dala zčásti najevo, o co v nové desce půjde.

Foto: CzechCrunch Skrytý odpočet na Instagramu Taylor Swift

Všechny tyto kroky nepřišly zčistajasna, jsou to propracované tahy od marketingového týmu zpěvačky. A nesou ovoce. Když se k tomu připočtou rozmístěné QR kódy napříč různými městy, které vedou na videa na YouTube, která odhalují konkrétní písmena, do proma vstupuje i guerilla marketing, který pro svou podstatu může být mnohdy efektivnější než cokoliv, co vzniká primárně v digitálním světě.

Jedinečným marketingovým nástrojem se pro Taylor Swift staly i koncerty – a byť jen málokdo je dokáže v takovém tempu vyprodávat, dá se z toho vzít ponaučení. Ať už jste na jakékoliv pozici, na jakékoliv akci, vždy existuje možnost, jak fanouškům přinášet obsah ze zákulisí. Zkrátka jim dávat něco, co jinde nenajdou. Pokud to bude atraktivní a aktuální, je to část úspěchu.

Není tomu tak dávno, co na Disney+ vyšel tříapůlhodinový dokument z jejího posledního turné The Eras Tour, kde se „historky z natáčení“ také objevovaly. Podle očekávání jde o nejúspěšnější hudební film, který se na televizní službě kdy objevil. A Taylor Swift zajistil novou pozornost s potenciálem, že část běžných diváků konvertuje do svých fanoušků.

Marketing ikony současné popové hudby je v tento moment jako nezastavitelná mašina, která generuje zájem, i když to mnohdy nemusí být primární cíl. Je totiž otázkou, jestli opravdu chtěla plnit titulní strany amerických deníků, když navštěvovala zápasy svého přítele Travise Kelceho, hráče amerického fotbalu za letošní vítěze NFL Kansas City Chiefs.

Co se bude dít dál? Je více než pravděpodobné, že právě vydaná deska The Tortured Poets Department bude opět trhat rekordy v žebříčcích a dominovat hudebním podkladům na sociálních sítích. A relevance Taylor Swift znovu poroste.