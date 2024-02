Jak pomoct firmě, která má potíže? Začít musí majitel vždy sám u sebe, říká Jiří Jemelka z JPF

Uložit 0

Je běžné, že v životě firem dojde na situace, kdy se úplně nedaří podle představ. Někdy to překlenou a zase pokračují v růstu, jindy jsou problémy složitější a je třeba je řešit. Dlouholeté zkušenosti s tím má Jiří Jemelka, majitel společnosti JPF, která se specializuje na interim management a pomáhá firmám s jejich záchranou, pokud jsou v nesnázích. Když takový případ řeší, bezpečně ví, kde je třeba začít. „Vždy začínáme s osobou majitele, to je alfa a omega celé firmy. Když se nám podaří vyladit jeho fungování, nutně se to projeví v atmosféře ve firmě a následně i na výsledcích,“ vysvětluje Jiří Jemelka v novém díle podcastu BrandStories.

V JPF se specializují na řízení firem, jejich záchranu či restrukturalizaci. Řeší takzvaný interim, tedy dočasný management, se kterým pomáhají nastavovat novou strategii, a tím firmám asistovat s jejich záchranou, pokud jsou v problémech, nebo třeba nakopnutím, když stagnují. Nakonec je samozřejmě potřeba, aby se zavedené změny projevily také na výsledcích, ale při začátku spolupráce s firmou, která volá o pomoc, Jiří Jemelka a jeho kolegové často čísla ani tolik neřeší. Zásadní pro něj je, aby dobře navnímali osobu majitele, kolem kterého se vše zásadní točí.

„Při začátku spolupráce s klientem nás výsledovky a rozvahy úplně nezajímají. Čísla jsou jen konečný výsledek příběhu, který se odehrál. My potřebujeme znát příběh celý a také to, co se děje uvnitř firmy, abychom si mohli například říct, jaké příčiny vedly k jakému výsledku,“ vysvětluje Jiří Jemelka v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify, Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

Při práci s majiteli firem mají v JPF několik zásad. Mezi ty nejdůležitější Jiří Jemelka řadí otevřenou a upřímnou komunikaci, v rámci níž se pojmenovávají všechny problémy, aby se mohly vyřešit. Nadřazená je pak rovněž právě osoba majitele, který je zejména v malých a středních podnicích alfou a omegou. „Bavíme se s ním nejen o byznysu, ale také o tématech, která by ho normálně ani nenapadla. Třeba se ho ptáme, jak by si představoval svůj vlastní život. Otevíráme mu obzory, že by firma mohla fungovat i bez něj, že v ní nutně nemusí být napořád šestnáct hodin denně,“ říká Jemelka.

V úzké komunikaci s majitelem jsou interim manažeři z JPF od začátku. Musí totiž nejprve sestavit akční plán, jak se s nastalou situací ve firmě vypořádat. „Při prvotním setkání se klienta zevrubně ptáme, jaká má očekávání. Poté provádíme analýzu a následně ji klientovi předávám včetně kroků, které by naše spolupráce obsahovala. Díky naší praxi už víme, co je v dané chvíli a v daném kontextu v takové firmě reálné do půl roku nebo do roka zvládnout. Když majitel s našimi návrhy souhlasí, začínáme strategickým workshopem, což je takové tvořivé jednodenní setkání, kde vše dál precizujeme,“ popisuje fungování JPF jeho zakladatel.

Jemelka říká, že samozřejmě není možné, aby třeba firmu o více než stovce zaměstnanců dokázali do detailu včetně všech souvislostí pochopit hned při prvním týdnu. Proto se k nastavenému plánu neustále vrací a ladí ho. Klíčové je ale hned na začátku nastavit jasný směr a vizi, za kterými společně s celou firmou a jejími majiteli jdou.