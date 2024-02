Učíme zakladatele přemýšlet nad byznysem, když jim firma vyroste, říká Jiří Jemelka z JPF

Uložit 0

Zakladatelé a majitelé firem patří k těm nejdůležitějším v celém byznysu, ale neznamená to, že ho musí vždy řídit. V začátcích je logické, že je zakladatel zapojen de facto do všech procesů, ale jak se firma rozvíjí a roste, jeho role by se měla postupně proměňovat. Přesvědčen je o tom Jiří Jemelka, zakladatel a majitel společnosti JPF, která ve firmách řeší trable a výzvy nasazením takzvaného interim managementu. „Majitele učíme, jak mají nad byznysem přemýšlet, protože když založíte truhlárnu, která vám vyroste na sto lidí, tak při takové velikosti už nemůžete pořád uvažovat jako řemeslník. Lidé od vás čekají něco jiného,“ vysvětluje Jiří Jemelka v novém díle podcastu BrandStories.

V JPF se specializují na řízení firem, jejich záchranu či restrukturalizaci. Řeší takzvaný interim, tedy dočasný management, se kterým pomáhají nastavovat novou strategii, a tím firmám asistovat s jejich záchranou, pokud jsou v problémech, nebo třeba nakopnutím, když stagnují. V posledních letech přitom rostlo i samotné JPF. „V roce 2018 jsme měli obrat kolem jedenácti milionů, loni už to bude zhruba sto milionů. Zatímco před lety jsme řídili ročně deset až patnáct firem, loni jich bylo kolem stovky. V součtu to dělá v obratu 21 miliard korun a téměř pět tisíc lidí. V týmu tak už máme přes sto lidí,“ popisuje Jemelka.

Kdysi v JPF začínali s manažerským poradenstvím, teď se věnují výhradně executive interim managementu. To znamená, že dosazují manažery do vrcholových pozic, zpravidla jako výkonné či provozní ředitele, aby mohli mít na směřování firmy a úpravu strategie klíčový vliv. Jemelka a spol. se přitom snaží prosazovat myšlenku, že majitel nemusí být na vše sám. Zní to logicky, ale v mnoha případech, které řeší, lidé z JPF vidí, že zakladatelé firem své podniky zároveň řídí jako ředitelé – a to v některých fázích firmy nemusí být to nejlepší řešení.

Špičkový majitel totiž nemusí být i špičkový ředitel, obě role mají svá specifika. „V určitý moment rozvoje a cyklu firmy není nic blahodárnějšího, než když si majitel k sobě najde parťáka. Nutně to neznamená, že přestane pracovat a dá si nohy nahoru, ale uvolní se mu prostor třeba na strategické přemýšlení a rozhodování,“ říká Jiří Jemelka v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem. Pustit si ho můžete na YouTube, Spotify, Apple Podcastech nebo v přehrávači výše.

Historicky v JPF vyrostli na výrobních či strojírenských firmách. Dnes už jsou se svým interim managementem do značné míry univerzální. Díky specializaci svých kolegů dokážou pomoct v e-commerce či zahraničním obchodu, poradí si jak s B2B byznysem, tak s přímým prodejem zákazníkovi. Jejich klienty jsou menší a střední podniky, kde často bývají majitelé na řadu věcí sami a hledají, jak dál.

Může jít o případy, kdy růst a stav firmy přerostl jejich schopnosti a zkušenosti. Nebo třeba tak dlouho odkládali najmutí dalších manažerů, aby si uvolnili část své agendy, že už jim na to zásadní nezbyl čas. Ostatně to mohou být a často jsou propojené nádoby.

Proto Jiří Jemelka hovoří o tom, že majitele v rámci svých aktivit mimo jiné učí, jak mají nad svým byznysem vůbec přemýšlet. „Pokud jste jako truhlář založil truhlárnu, která vám vyrostla na sto lidí, a vy pořád máte mindset truhláře, tak to není principiálně nic špatného. Jenže při takové velikosti a objemu už to začíná haprovat v provozu. Lidé od vás očekávají něco jiného, než že jim ukážete, jak umíte nejlépe opracovat dřevo. Chtějí mít od vás nastavené pevné body, aby věděli, co mají dělat a za co jsou odměňováni. S růstem firmy se mění nároky na majitele a mnoho lidí si to stále neuvědomuje. Tam vidím kromě exekutivní role těžiště naší spolupráce. Mnoha majitelům pomůžeme změnit nejen fungování jejich firmy, ale také přemýšlení jich samotných,“ doplňuje Jemelka.