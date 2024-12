Jak se povedly nové Star Wars? Bludná banda míchá Stranger Things, E.T. – Mimozemšťana i piráty z Hooka

Uložit 0

Jak by vypadaly Star Wars, kdyby je natočil Steven Spielberg? Přesně jako nový seriál Star Wars: Bludná banda! Viděli jsme jeho tři úvodní epizody a přinášíme naše první dojmy. Povedlo se v neustále narůstajícím univerzu překvapit svěžím a zábavným dílem, nebo Bludná banda zabloudí ve stejných zákoutích jako Akolytka?

Jestli pro vás značka Star Wars znamená epický souboj světla a temnoty, světelné meče, Jedie a Sithy a obří vesmírné bitvy – tak to je zcela fér. Takového obsahu nabízí jejich galaxie spoustu. Ale jestli máte radši ten nádech dobrodružství, napětí, občasného tajemna, možná až pohádkovosti… V tom případě byste měli zpozornět a seriál Star Wars: Bludná banda, jehož první díly právě vyšly na Disney+, si pustit.

My už jsme je viděli. Co na novinku s Judem Lawem, hromadou dětských hrdinů a původním názvem Skeleton Crew (o překladu více v rozhovoru zde) říká divácká dvojka Lucie Černohlávková a Michal Mančař?

Další zbytečný kus obsahu? Nebo svěží vítr v předaleké galaxii?

Lucie: Překvapivě to druhé! A je to moc příjemná změna. Začátek působí sice trochu rozpačitě, než si zvyknete na totálně ne-Star Wars planetu At Attin, kde si lidé žijí poklidným životem v rodinných domech na předměstí a jezdí autobusem do školy nebo do práce. Pak se ale vše rozjede skvěle dobrodružným a zábavným směrem, který neřeší velké problémy, ale naopak bloudí víc než zajímavými a poetickými zákoutími vesmíru. A že je to hlavně rodinná podívaná? To je jen dobře!

Michal: Zkonzumoval jsem nadprůměrné množství Star Wars filmů, seriálů, knížek i her. To jen jako uvedení do kontextu, aby slova o tom, že Bludná banda je fakt povedená, měla váhu. Dospělácký vrchol značky v její moderní podobě je za mě Andor. A teď se skoro tak vysoko dere Bludná banda, i když jinudy – cestou osmdesátkového dobrodružství pro mladší diváky.

Jsou to vůbec Star Wars?

Lucka: Ano, stejně jako když droidi C-3PO a R2-D2 bloudí v Epizodě IV: Nové naději po Tatooinu. K hravosti tohohle dílu má Bludná banda obecně hodně blízko.

Michal: Přesně jak říká Lucka. Star Wars nejsou jen Darth Vader a X-wingy. Ale i kosmická pohádka o dětských snech. Plus je tady spousta starwarsovských odkazů a bytostí a pašeráků a lodí…

Takže Stranger Things ve vesmíru?

Michal: Seriál na mě působí spíš spielbergovsky. Připomene pirátského Hooka, E.T. – Mimozemšťana, Rošťáky neboli Goonies… všechno filmy, na kterých Spielberg pracoval. Modernějšímu publiku ale Stranger Things určitě může připomenout. Hlavně díky neotravným dětským hrdinům v jinak dospěláckém světě.

Lucka: Retro přístup dětského dobrodružného filmu – ať už je jakýkoliv – jednoduše funguje. A víte proč? Protože takové byly i původní Star Wars a Luke Skywalker byl taky přece sotva odrostlý kluk, který měl oči navrch hlavy, když se poprvé vydal z domova!

Zabloudí tahle banda, nebo našla správnou cestu?

Michal: This is the way, chtělo by se po mandalorianovsku říct. Když už musí vznikat tolik Star Wars obsahu, ať je jako Bludná banda nebo Andor. Něčím jiný, nelaciný a v rámci univerza svěží.

Lucka: Viděli jsme sice jen tři díly, ale věřím, že se neztratí. Bludná banda totiž ukazuje mnohokrát osvědčenou skutečnost, že občas se vyplatí vykročit ze zajetých kolejí a zkusit to udělat jinak, než jak by všichni čekali. Jak už tu zaznělo, jsou to trochu Stranger Things v hávu Star Wars mixnuté E.T. – Mimozemšťanem a Zemí nezemí z Hooka… Co by si mohly naše vnitřní děti přát víc?