Jak se vyvíjí zákaz potravin s CBD? V platnost zatím nevstoupí, výrobci jsou ale stále v nejistotě

Českým výrobcům a prodejcům produktů s obsahem látky CBD na začátku letošního května zvedlo tlak prohlášení ministerstva zemědělství, které oznámilo plánovaný zákaz této substance. Vlna nevole na sebe nenechala dlouho čekat a do debaty se postupně zapojili také premiér Petr Fiala s vicepremiérem Ivanem Bartošem. S ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou se tento týden dohodli, že opatření regulující prodej potravin s CBD z konopí nyní v platnost nevstoupí. Podnikatelé v tomto segmentu ale stále nemají nic příliš jisté.

Pracovní skupina, která diskutovala o tom, jak s nastalou situací ohledně potravin s obsahem látky CBD naložit, se sešla 17. května. Předcházelo jí sezení, kterého se účastnili premiér Petr Fiala, vicepremiér Ivan Bartoš, ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministr pro legislativu Michal Šalomoun a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Už během ní se zúčastnění shodli na tom, že zákaz prodeje potravin s CBD v platnost nevstoupí.

„Dnes odpoledne se sejde pracovní skupina, která bude hledat způsob, jak zajistit, aby potraviny s obsahem CBD do tohoto zákazu nyní nespadaly, protože by to znamenalo zásadní komplikaci pro uživatele této látky i řadu českých podnikatelů. Skupina také bude pracovat na tom, aby se trh s CBD produkty řídil jasnými a předem předvídatelnými pravidly,“ uvedl tehdy Fiala na svém Twitteru.

V podobném duchu informoval občany i Bartoš: „CBD se zakazovat nebude! Naopak najdeme společně řešení, které bude ku prospěchu všech. Připraví se i jasná a předvídatelná pravidla pro CBD produkty.“ Výsledky práce skupiny by měly být podle Nekuly k dispozici nejpozději do konce letošního roku.

Chystaný zákaz se opíral o to, že CBD je považovaná za takzvanou novou potravinu. To je pojem strašící mnohé výrobce, kteří na trh přinášejí produkty ze surovin, s nimiž se v minulosti nepracovalo. Na tento seznam padají všechny potraviny, které se v zemích EU ve významné míře nekonzumovaly před 15. květnem 1997.

Potravina, která se dostane do hledáčku Evropské komise kvůli své „novosti“, musí projít Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a ten svůj finální verdikt nad CBD dosud nevydal. Prozatím odvolaný zákaz vycházel z toho, že EFSA v loňském roce identifikoval několik oblastí, které je třeba prozkoumat. Zároveň ale ve své zprávě uvedl, že CBD nezařazuje mezi nebezpečné potraviny a poukazuje především na problém s chybějícími daty.

Úřad vlády po skončení avizované schůzky pracovní skupiny informoval o tom, že problematika bude řešena v rámci připravované zákonné regulace psychomodulačních látek, tedy takových, které by nebyly označovány ani jako potravina, ani jako zakázaná substance. Mezi ně bude zahrnuto i nízkopotentní konopí včetně některých produktů s CBD. Případné omezení prodeje potravin s CBD by pak mělo být řešeno v návaznosti na tuto úpravu.

O legislativním rámci pro látky, které zatím nemají žádnou regulaci, jako je například kratom nebo látka z konopí HHC, se mluví od začátku letošního roku. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chystá s týmem odborníků novou normu, která by vymezila podmínky, za kterých by se reguloval trh s konopím a dalšími podobnými látkami s označením psychomodulační.

Prodejci a výrobci doplňků stravy a jiných produktů s CBD ale stále nemají jistotu, jak se bude situace vyvíjet, jelikož případný zákaz CBD bude vláda řešit až po tom, co nastaví systém regulace. „Ministr zemědělství dále pokračuje v přípravě obecné vyhlášky, takže nad námi stále visí velký otazník v tom, co bude. Společně s Asociací bezpečného konopí a právníky tak zpracováváme předžalobní výzvu. Budeme se soudit o to, aby od tohoto kroku upustili,“ říká Karel Goldmann, jednatel společnosti HerbalCulture.

„Teď je těžké cokoliv odhadovat. Jediný výstup je zatím ten, že CBD zatím nezakážou. Myslím si, že situace se posune v létě, kdy chce vláda začít regulovat nebo zakazovat HHC a kratom. Určitě tedy ještě uslyšíme o tom, jestli CBD bude – trochu neprofesionálně – ve stejném balíčku s těmito látkami,“ dodává k problematice Dragan Gašić, zakladatel a CEO společnosti CBD Star.

Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, už před časem upozornila na to, že by se Česko kvůli plánovanému zákazu mohlo dostat do soudního sporu s EU – zákaz by byl totiž v rozporu s rozsudkem Soudního dvora EU. Zároveň informovala o tom, že potraviny a potravinové doplňky s obsahem CBD jsou bezpečné, jelikož obsahují setiny až tisíciny teoreticky rizikových denních dávek, nadto neexistují ověřené důkazy o škodlivosti CBD nebo jeho negativních dopadech na zdraví.