Jak to dopadne s Vi a Jinx? Z druhé řady Arcane si sednete na zadek, je ještě promakanější než ta první

Taky jste se nemohli dočkat, až se na Netflixu znovu rozezní Imagine Dragons a vy se za doprovodu jejich hitu Enemy ponoříte do světa jednoho z nejlepších seriálů, který tenhle kolos kdy vyprodukoval? Tak jste se konečně dočkali. Druhá řada Arcane je tu – a je ještě lepší než ta první.

Arcane je zpět. To je ta dobrá (vlastně vynikající) zpráva. Jenže teď pár horších. Druhou sezonu tohohle animovaného hitu Netflix rozporcoval na tři části. První vychází dnes, v sobotu 9. listopadu, další pak 16. a 23. listopadu. Pokaždé naservírují tři epizody. A další už nebudou. Druhá řada Arcane je zároveň sezonou poslední. Ale je to naprosto famózní zakončení.

První řada skončila explozivně, jak začne druhá?

To vám samozřejmě neprozradíme, slibujeme ale, že se máte na co těšit. Druhý Arcane začíná přesně tam, kde skončila první řada. Pokud si pamatujete, o co šlo, je vám asi jasné, že se to teď rozběhne opravdu maximálně. Arcane je samozřejmě naprostá pecka z hlediska animace, mezi nejlépe hodnocené seriály Netlixu ho ale vynesl chytrý a hluboký příběh, který se nebojí zkoumat i nepříjemná témata.

P.S. Pokud jste první řadu neviděli, nevadí, druhé porozumíte i bez ní. Ale vřele doporučujeme ji dokoukat. Aspoň si vyplníte čas mezi jednotlivými dávkami. Tedy pokud ji rovnou nebingnete.

Vypadá to pořád úžasně? Ne, ještě líp

Arcane si většinu času drží svůj standardní vizuální styl – a když píšeme „standardní“, myslíme tím „tak povedený, že každé jedno políčko byste mohli vzít a vydávat za do detailu vyvedenou statickou ilustraci“. Protože „standardu“ ve smyslu „průměrnosti“ by tohle dílko nemohlo být vzdálenější.

Do naprosto bombastického zážitku však každou epizodu vystřelují prolínání a proměny animace. Třeba do černobíla. Nebo do podoby náčrtků. Nebo barevným tónováním. Nebo drobnými detaily, kouřem, výbuchy, jiskrami, komiksově barevnými blikanci. Jsou to kreslířská kouzla, se kterými čarovala už první sezona. Ale tady jsou ještě promakanější, nenásilné, a přitom extrémně fresh. A vždy skvěle vystihují to, co jimi autoři chtějí zdůraznit. Bude vám padat brada.

Strhující tempo, skvělá muzika

Ta zmiňovaná animátorská magie – která mimochodem pochází z Evropy, na svědomí ji má francouzské studio Fortiche – je navíc prakticky pokaždé propojena s moderní hudbou, která té silné stylizaci a hyperaktivní akci sluší násobně víc než nějaký prachobyčejný soundtrack.

Když se bojuje (a že se bojuje fakt často, však jde taky o adaptaci online hry League of Legends), skrz repráky či sluchátka vám Arcane do žil vstřikuje adrenalin a roztáčí tempo na nejvyšší otáčky. Pohyb a akce jsou v rytmu beatů, o to víc pak vyniknou klidné scény. Anebo ty smutné. A že ani o ně není nouze…

Opravdový animák pro dospělé

Arcane není žádná dětská podívaná. A druhá řada v tomhle jde ještě dál. Jestli se příběh dosud točil hlavně kolem složitého vztahu sester Vi a Jinx, pokračování ho dále rozvíjí – ale zaměřuje pozornost i na další postavy a jejich motivace a tajemství. A zdá se, že z jednotlivých a ne vždy šťastných osudů skládá celek, který spěje k zajímavému rozuzlení.

Znamená to, že jen u sesterského nepřátelství Arcane nezůstává. Najdou se nové lásky, vrátí se staré hrozby. Hodně prostoru dostávají válečnice Ambessa Medarda a strážkyně pořádku Caitlyn Kiramman, trochu se upozadí mechanicko-magické duo Jayce a Viktor. A spíš než lidské příběhy z podsvětí Zaunu sledujete politický úpadek vznešeného Piltoveru.

Ještě váháte? Chyba. Přesvědčte se sami. První tři díly nové série Arcane jsou na Netflixu k dispozici od devíti hodin ráno.