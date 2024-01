Jak vybudovat miliardovou firmu a neztratit motivaci? Borkovec a Cendra otevřeně o úspěchu

Uložit 0

„V roce 2024 možná předběhneme Seznam i v tržbách. Neříkám to kvůli tomu, že bych se chtěl srovnávat, je to ale věta, která by nám ještě před deseti lety zněla jako totální bizár a nedosažitelný cíl,“ řekl na konferenci Money Maker sedmatřicetiletý Zdeněk Cendra, majitel firmy CDN77 a jeden z nejmladších českých miliardářů. Upínání se k velkým cílům při budování byznysu se vyplácí i dalšímu členovi klubu nejbohatších Čechů Petru Borkovcovi, který stojí za skupinou Partners. „Často se lidé omezují malými cíli. Ovšem musí být připraveni si takovou cestu odpracovat. Všude dnes vidím lidi, kteří chtějí jen nakupovat a prodávat a nakupovat a prodávat. Kdyby tuto energii místo toho věnovali budování byznysu, dostanou se dál. Mezi miliardáři vidím budovatele, ne spekulanty,“ dodává Borkovec. Podívejte se na záznam jejich diskuse z konference Money Maker, kterou uspořádal CzechCrunch.