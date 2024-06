Jak vytvořit employer brandingovou strategii? Klíčové jsou firemní cíle, ale i debaty o rozpočtu

Uložit 0

Dobrou pověst a značku si firma nevybuduje za pár týdnů. Potřebuje mít strategii, a to strategii odolnou vůči změnám vývoje na pracovním trhu i jakýmkoliv snahám snižovat rozpočet. Jak ale na to? Základními stavebními kameny employer brandingové strategie jsou strategie firmy, očekávání pracovního trhu či cílové skupiny a možnosti, které může firma reálně nabídnout. Tyto tři klíčové věci pak musí employer branding manažer ladit do dokonalosti. Nejen tomu se věnuje podcast EB Talks z dílny CzechCrunche, ve kterém šéf employer brandingu v České spořitelně Michal Kosař s Tomášem Hybešem rozebírá, jak koncepčně pracovat se zaměstnavatelskou značkou.

„Strategie společnosti může být velmi pestrá. Může znít tak, že chceme být atraktivní zaměstnavatel, že chceme být atraktivní pro danou cílovou skupinu, anebo jen chceme růst. Nemusí to být přímé zadání pro employer branding, ale je to tam potřeba najít,“ říká Michal Kosař.

Jinými slovy budovat značku firmy můžete jen tehdy, pokud víte, co daná firma zrovna potřebuje a chce. Strategie firmy a jejího employer brandingového týmu jsou tak vždy zajedno. „Důležité je si hned na začátku říct, na co se potřebujeme zaměřit. Jestli směrem dovnitř, kdy společnost třeba nemá definované firemní hodnoty nebo se jimi neřídí, ale majitel by chtěl. Nebo jestli potřebuje spíše marketingově šířit povědomí o značce ven,“ vysvětluje Kosař.

Co ale například definuje atraktivního zaměstnavatele? Je potřeba zjistit, co by cílovou skupinu na firmě lákalo. To se dělá například průzkumem. S ním lze pak jít zpět do firmy a bavit se o tom, jestli tyto vlastnosti společnost má nebo je může nabýt. „Klasicky například mzdy. Ty dělají zaměstnavatele určitě atraktivního, ale jsou tady instituce, které to mají na sobě automaticky nalepené – dobře platí a vy je budete muset přeplácet tři roky alespoň o 15 procent, abyste si tento atribut také přivlastnili. A to je právě úloha člověka na employer branding, aby toto věděl a ve firmě to na rovinu řekl a vysvětlil, že tudy cesta spíš nepovede,“ vypočítává Kosař s tím, že to je přesně důvod, proč by mělo na strategii pracovat více lidí z firmy a employer branding manažer by měl být jeden z nich.

A není to jediný důvod. Manažer employer brandingu musí také umět realisticky odhadnout rozpočet, který bude potřeba, aby se danou strategii podařilo naplnit. Pokud ho vedení není ochotno dát, tak je potřeba ho znovu přepočítat. Kosař, který rád přirovnává employer branding ke stavebnictví, říká: „Za dva miliony vám také nepostavím panelák, ale jestli je ten panelák pro strategii firmy klíčový, tak musíme ten rozpočet přehodnotit.“

