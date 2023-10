Jak vznikl videoherní Vietcong? Pusťte si dokument o vzestupu a pádu slavné české střílečky

Uložit 0

„V armádě si říkáme křestním jménem. A já se jmenuju seržant!“ Pamatujete na Vietcong? Legendární česká střílečka letos oslavila dvacet let od vydání. A teď o ní vznikl dokument Pterodon: Mladí a neklidní – Vzestup a pád série Vietcong. Natočili ho tvůrci ze serveru VisionGame, premiéru měl na brněnské herní akci Game Access Connect, ale už si ho můžete pustit online.

Začátek jednadvacátého století byl pro mnohé zlatým věkem českých her. V roce 2001 vznikla Operace Flashpoint nebo Original War, o rok později nejlegendárnější Mafia, o pár měsíců poté kouzelný Samorost a taktéž v roce 2003 se z východoasijských džunglí na české monitory prostřílel Vietcong. Dnes už kultovní akce od již neexistujícího studia Pterodon s Jarkem Kolářem v čele, která je ale oproti třeba právě Mafii přece jen trochu pozapomenutá.

„Rozhovorů s Danem Vávrou o Mafii jsou hromady, ale tu hru dělalo mnohem víc lidí, o kterých není slyšet. U Vietcongu je to obdobné, ale s tím rozdílem, že i s Jarkem Kolářem byla jen hrstka rozhovorů. Tak jsem začal i ty další vývojáře navštěvovat a zpovídat je,“ popisuje Michael Petr, autor dokumentu nazvaného Pterodon: Mladí a neklidní – Vzestup a pád série Vietcong.

Právě zmiňovaný Kolář u příležitosti dvacátého výročí Vietcongu na svou nejslavnější hru zavzpomínal v rozhovoru pro CzechCrunch: „Vietcong byl první titul, na kterém jsem pracoval s vědomím, že budu ve svém životě dělat naplno hry. Byl to pro mě vrchol kariéry.“ Krásným dárkem pro fanoušky i vývojáře byl tehdy vydaný fanouškovský remaster s vylepšenou grafikou, z nějž pochází i úvodní obrázek tohoto článku.

Nyní vznikl dodatečný dar v podobě dokumentu od českého herního webu VisionGame. Téměř dvouhodinový snímek mohli už před pár dny zhlédnout návštěvníci videoherní konference Game Access Connect v Brně, po premiéře naživo je celý počin k dispozici na YouTube. Vystupuje v něm desítka původních tvůrců hry, kromě Koláře také Pavel Širůček, Michal Mariánek, Petr Mores, Petr Benýšek, Filip Oščádal, Michal Blažek, Tomáš Šlápota, Lionel Cregut a Jiří Matyskiewicz.

„Nejtěžší bylo dostat všechny před kameru. S některými jsem byl v kontaktu i přes rok, než jsme se konečně dokázali potkat. Myslím, že kdybych tomu dal ještě další rok, tak by vývojářů mohlo být v dokumentu ještě víc. Nicméně takto se tam podařilo dostat dobrý výběr profesí. Kdybych dělal rozhovory ještě s dalšími, musela by to snad být minisérie,“ přidává s úsměvem Michael Petr.

Ten s některými vývojáři už dříve natočil jednotlivé rozhovory pro VisionGame. K nim přibyly další, pro tento dokument exkluzivní. „Těžko to za ty tři roky různých iterací měřit, ale určitě to dohromady zabralo nižší stovky hodin,“ dodává o díle, která má mimochodem být prvním z řady podobných dokumentů o českých a slovenských hrách. Teď už ale jen nabijte em-šestnáctku, pomalujte obličej kamuflážní barvou – a pusťte si příběh Vietcongu tak, jak jste ho ještě neviděli.