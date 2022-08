Jak zhubnout 10 kilo za měsíc? Elon Musk má návod, experti ale o přerušovaném půstu pochybují

Bezmála 105 milionů sledujících na Twitteru dělá z Elona Muska jednoho z králů této sociální sítě, kterou chtěl – ale už zase nechce – koupit. A podle toho se na ní i chová. Nedávno ovšem poznal i její odvrácenou tvář, stal se totiž obětí tweetovací šikany. Navíc v hodně citlivé otázce – kvůli své nadváze. S přebytečnými kily už ale zatočil, samozřejmě způsobem hodným celebrity. Otázkou je, jestli to je vhodný recept i pro běžné smrtelníky.

V polovině července obletěly svět snímky, jak se Musk sluní a koupá u řeckého ostrova Mykonos. Poprask nevyvolala ani jachta, z níž do vody skákal (šlo o model Arno Leopard 24, denní pronájem činí 175 tisíc korun), ani lidé, kteří jej doprovázeli (například Ari Emanuel, šéf talentové a mediální skupiny Endeavor, jíž patří třeba MMA série UFC). Šlo o to, jak vypadal nejbohatší muž světa – bílý jako sýr a s tělem… no, spíš sedmdesátníka než padesátníka.

„Asi bych se měl příště víc opálit, než někam vyrazím,“ utahoval si z fotek nejprve Musk. Jenže pak se internetem začalo šířit nemilosrdné srovnání s Jeffem Bezosem, který se ve stejné době plavil na své jachtě v Karibiku. A na dvojku světového žebříčku miliardářů byl pohled o poznání příjemnější. Nejen kvůli opálení, ale hlavně díky jeho tělesné konstituci. Bezos, o sedm let starší než Musk, je fanouškem sportu a posilování. A ze záběrů to bylo znát.

Tento týden Musk vystoupil na energetické konferenci v Norsku, kde se mimo jiné rozpovídal o tom, že svět potřebuje jádro a také mnohem víc ropy a plynu a paralelně s tím mnohem víc tlačit na vývoj udržitelných technologií. Bylo ale také vidět, že se mu oblek a košile mnohem méně napínají v břišní oblasti. Že by měl zhubnout, mu po lapálii s fotkami z jachty ostatně doporučil veřejně i jeho otec Errol.

Bezos vs Musk? No contest. pic.twitter.com/WDMWYpkWvR — Tomas Janca (@tomas_janca) July 19, 2022

„Na doporučení velmi dobrého kamaráda jsem začal praktikovat pravidelné půsty a cítím se velmi dobře,“ napsal v neděli 28. srpna Musk na Twitter a dodal: „Shodil jsem přes dvacet liber z mého nezdravého váhového maxima.“ To odpovídá zhruba deseti kilogramům, přičemž Musk připomněl, že začal i trochu posilovat.

Kdo je tím tajemným kamarádem, není známo, nicméně velkým fanouškem půstů je spoluzakladatel Twitteru a velmi dobrý Muskův známý Jack Dorsey. Ten nijak neskrývá, že cíleně hladoví a jí jen jedno jídlo denně, a to večeři. Právě s Dorseym je Musk aktuálně v čilém kontaktu stran svého (ne)zájmu o Twitter.

Takzvaný přerušovaný půst, na který se šéf Tesly a SpaceX dal, je v posledních letech mimořádně populární jak mezi lidmi z byznysu, tak mezi celebritami všeho druhu. Hlásí se k němu například hvězda seriálu Přátelé Jennifer Aniston, hudebník Moby, moderátor úspěšných podcastů Joe Rogan, modelka Gisele Bündchen či herec Chris Pratt.

Je známých několik variant půstů. Nejčastější je model 16:8, který znamená osm hodin, kdy lze relativně volně a bez omezení jíst, a 16 hodin, kdy se má pít ideálně jen voda. Autor tohoto textu na vlastní kůži – a celkem úspěšně – praktikuje tento režim v úpravě „první jídlo v poledne a poslední v osm večer“. Celkem častý je také model 5:2, což odpovídá pěti dnům s běžnou stravou a dvěma dnům omezeného jezení s maximálním denním příjmem do 500 kalorií. Někteří lidé také cíleně hladoví po několik dní.

Odborné pohledy na to, jak jsou tyto módní formáty efektivní, se různí. Primární cíle, proč je lidé praktikují, jsou v zásadě dvojí – jednak chtějí podobně jako Musk zhubnout, jednak si touží srovnat tělo a metabolismus a prostě se cítit lépe.

Foto: Depositphotos Přerušovaný půst čili Intermittent Fasting

„Některé studie naznačují, že přerušované půsty mohou být víc prospěšné než jiné formy diet při snižování zánětlivosti a jako ochrana před některými chorobami typu Alzheimer, astma nebo infarkt,“ uvedl na webu prestižní nemocnice Mayo Clinic lékař Manpreet Mundi. A připomněl, že tento typ hubnutí určitě není vhodný pro lidi, kteří trpí vážnými zdravotními obtížemi nebo pro těhotné a kojící matky.

V lékařském časopisu JAMA Internal Medicine zároveň před dvěma roky vyšla studie, podle které jsou přerušované půsty, ve světě známé jako IF či intermittent fasting, stejně efektivní jako… normální konzumace jídla. Takže moc ne. Výzkum sice došel k tomu, že účastníci mírně zhubli, jenže váha jim spadla především ve svalové hmotě, což není žádoucí.

„Závěry naší studie nepodporují tezi o dopadu časově omezené konzumace jídla na úbytek tělesné hmotnosti. Klíčové je také průběžné kontrolování a opatrnost, jaké dopady tento stravovací režim na tělo může mít,“ stojí v závěru práce.

Je ovšem pravděpodobné, že Elon Musk – a s ním polovina Hollywoodu – by s tímto výsledkem šetření, které proběhlo na více než stovce dobrovolníků, nesouhlasil.