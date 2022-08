Bývalý bezpečnostní šéf Twitteru podal stížnost, nahrává tak Muskovi. Vadných účtů je prý mnohem víc

Peiter Zatko je známá postava americké programátorské a hackerské komunity. Ostatně právě proto si ho zakladatel a bývalý šéf Twitteru Jack Dorsey v roce 2020 přivedl – aby pomohl vyztužit zabezpečení populární sociální sítě poté, co ji napadli útočníci. Jenže nové vedení firmy Zatka letos vyhodilo. A teď možná lituje, protože na společnost podal stížnost, která by mohla pomoct Elonu Muskovi vyklouznout z převzetí společnosti.

Zatko, známý také pod přezdívkou Mudge, se na komisi pro cenné papíry obrátil podle deníku Washington Post minulý měsíc a v dokumentu si stěžuje na celou řadu věcí. Mimo jiné v ní píše, že společnost je špatně řízená a nedostatečně chrání soukromí svých více než 200 milionů uživatelů. Také prý nemá přesná data o tom, kolik falešných účtů na Twitteru je a že oficiálně zmiňovaných pět procent je určitě podhodnocené číslo.

Podle toho, co Zatko napsal, navíc v Twitteru i nadále platí, že mnoho jeho zaměstnanců má přístup do interních systémů, což odporuje základním bezpečnostním pravidlům. Ostatně nedávno soud v San Francisku uznal bývalého zaměstnance firmy vinným ze špionáže pro Saúdskou Arábii. Donášel tamnímu režimu totiž citlivé informace o uživatelích, kteří Rijád na sociální síti kritizovali.

„Musel jsem s tím něco udělat, cítil jsem morální závazek,“ popsal Zatko důvody, proč stížnost podal. Dodal, že to není nic osobního a že nechce stranit Muskovi ani nikomu jinému. Twitter reagoval, že nic z toho se nezakládá na pravdě a že Zatko není důvěryhodný, protože byl propuštěn pro „manažerská selhání a mizernou výkonnost“.

Zatkova stížnost, která zamířila nejen ke komisi pro cenné papíry, ale i na ministerstvo spravedlnosti a k obchodní komisi, je pro Twitter dvojnásob nebezpečná: jednak poukazuje na to, že společnost porušovala některé z pravidel, které federálním úřadům před lety slíbila vymáhat, jednak nahrává Muskovi a jeho argumentům, že mezi uživateli je ve skutečnosti mnohem víc botů a falešných účtů, než firma tvrdí.

To je podle něj důvod, aby mohl vycouvat z převzetí sítě za 44 miliard dolarů, k němuž se sice smluvně zavázal, jenže následně si to i kvůli cenovým propadům a ochlazení v ekonomice rozmyslel.

Foto: DARPA Peiter Zatko

Soud začne spor mezi Muskem a vedením Twitteru rozplétat v říjnu. Půjde o unikátní případ, protože původně managament společnosti nesouhlasil s tím, aby Musk Twitter koupil. Pak si to ale rozmyslel a nyní to jsou šéf firmy Parag Agrawal a spol., kdo tlačí, aby Musk dostál svým závazkům a sociální síť získal. Jenže to on odmítá a hledá jakoukoliv pomoc, která by mohla obchod zhatit.

Nejnověji třeba jeho právníci vyzvali spoluzakladatele Twitteru a Muskova přítele Jacka Dorseyho, aby u soudu vypovídal mimo jiné o tom, jak to ve firmě (ne)funguje s bezpečností a bojem s falešnými účty. Dorsey, který už v Twitteru aktivně nepůsobí, je podobně jako Musk hodně kritický k nynějšímu vedení firmy a navíc to byl on, kdo nejbohatšímu muži světa vnukl ideu, že Twitteru by bylo lépe jako soukromé společnosti, nikoliv jako podniku, s jehož akciemi se obchoduje na burze.