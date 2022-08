Jaké počítače používají čeští poslanci? Od státu nafasovali stovky japonských Dynabooků

Pokud sledujete dění v Poslanecké sněmovně, můžete vedle plamenných debat a nespočtu hlasování u jednotlivých zákonodárců spatřit i počítače, které patří do základní výbavy každého z nich. Na startu volebního období jsou zajišťovány pro právě zvolené poslance nové počítače a velký IT tendr na kompletní dodávku notebooků do Poslanecké sněmovny loni vyhrála společnost Dynabook. Nejčastěji tak poslance uvidíte právě s těmito stroji, byť ne všichni je využívají – například Ivana Bartoše poznáte vedle jeho dredů podle toho, že má počítač od Applu a na víku plno samolepek včetně pirátského loga.

V rámci otevřeného výběrového řízení bylo pro sněmovní potřeby doručeno celkem 430 notebooků od japonské značky Dynabook, která je nástupcem značky Toshiba. Ta je sama dlouhá léta vyráběla, ale v roce 2018 většinu své divize s notebooky a tablety pod touto značkou prodala japonské korporaci Sharp, která ji o dva roky později pohltila celou. Samotný Sharp od roku 2016 vlastní tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn. Pro Poslaneckou sněmovnu ale byly důležité zejména parametry dodaných notebooků.

Výběrové řízení mělo řadu požadavků. Mezi ty, k nimž se v rámci hodnocení přihlíželo nejvíce, patřila například hmotnost (neměla převyšovat 1 350 gramů), možnost nastavení dvouúrovňového hesla pro pevný disk, integrované rozhraní pro připojení ethernetového kabelu, vestavěná kamera pro možnost bezpečnostní autentifikace nebo „využití inovativní technologie pro výrobu procesoru“, což znamenalo, aby měl v sobě notebook čip vyrobený minimálně 10nm technologií. Právě tyto parametry nakonec splnil notebook řady Dynabook Portégé X30L-J-166.

Poslanci využívají notebooky Dynabook Portégé X30L-J-166

Celou zakázku vyhrála tuzemská společnost Auroton Computer, která dodala vybavení v celkové hodnotě 12,4 milionu korun bez daně (15 milionů korun s DPH). Jeden počítač stál 26 070 korun a součástí celé dodávky byla také dokovací stanice ke každému notebooku v ceně 2 680 korun. V rámci nevyžadovaných, avšak hodnocených parametrů bylo i to, aby měl počítač například integrované NFC nebo disponoval technologií na detekci otevření víka počítače, kdy by byl uživatel upozorněn a v případě potřeby se počítač zablokoval. Tyto funkcionality dodané počítače nemají.

„Tyto notebooky jsou pořizovány pro potřeby a výkon mandátu poslanců. Poslanci jsou dle zákona vybavováni technikou pro svoji pracovní potřebu a potřebu svých regionálních poslaneckých kanceláří umístěných po celé České republice (každý poslanec proto obdrží dva notebooky). Naprostá většina poslanců tuto techniku používá, povinnost to však není,“ uvedla pro CzechCrunch Martina Lustigová z tiskového odboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Další technika včetně mobilních telefonů pro poslance pořizována není. Poslanecké notebooky se přitom pořizují na jedno volební období a po jeho skončení se počítače repasují pro potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny. „Zařízení prochází schvalovacími procesy, jak ve smyslu uživatelských vlastností a aplikačního obsahu, tak technických a bezpečnostních doporučení a auditů. Máte-li na mysli ‚prověrku‘ ve smyslu použití zařízení pro zpracování utajovaných informací, pak tato zařízení nejsou k tomuto účelu určena,“ doplňuje Martina Lustigová.

Modely Dynabook Portégé X30L-J-166 jsou lehké (907 gramů) notebooky určené zpravidla pro firemní účely. V hořčíkovém šasi ukrývají 13,3palcový dotykový displej a procesor Intel Core i5 s 16GB RAM, integrovanou grafikou a 256GB SSD diskem. Byť podle vyjádření tiskového odboru naprostá většina poslanců právě tuto techniku využívá, ve sněmovních lavicích a dalších případech můžete u některých poslanců zahlédnout i jiné stroje. Například předseda Pirátské strany Ivan Bartoš je známý tím, že využívá jeden z MacBooků od Applu.

Foto: Dynabook Poslanci využívají notebooky Dynabook Portégé X30L-J-166

Jeho kolegové z poslaneckých řad pro CzechCrunch prozradili, že sází na přidělené notebooky Dynabook a místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová k tomu využívá také tablet od Samsungu. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s sebou zase nosí netypický tablet ReMarkable, který v poslední době nabírá na popularitě díky tomu, že sází na trochu jiné technologie než třeba nejpopulárnější iPady, především na černobílý e-ink displej, který známe ze čteček elektronických knih.

Poslanci KDU-ČSL shodně využívají notebooky Dynabook, tablety nebo jiné příslušenství podle Lenky Hanákové z tiskového oddělení lidovců nemají. Zástupci zbývajících poslaneckých klubů na naše dotazy nereagovaly.