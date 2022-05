Žádná technologie mi nepomohla se soustředěním tak jako ReMarkable. Netypický tablet nabírá na oblibě

Dotykový displej jako tablet, stylus podobný tomu, jaký má tablet, a zhruba půlcentimetrová tloušťka… jako tablet. Jenže když otevřete pouzdro a stisknete zapínací tlačítko v levém horním rohu, nic se nerozsvítí. Místo toho se zapne černobílý e-ink displej jako ze čtečky na elektronické knihy. Tak by se dal ve zkratce popsat tablet ReMarkable 2 od stejnojmenného norského startupu. Mám s ním tu čest už více než rok a s potěšením sleduji, jak se tato minimalistická technologie dostává do rukou stále více lidem. Myslím, že je odpovědí na mnohá úskalí, která s dnešní technikou jako společnost máme.

ReMarkable v posledních měsících nabírá na popularitě –v českém prostředí jste ho mohli zahlédnout třeba v rukou bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného. A větší prodeje jsou vidět i na číslech. Jak napsal magazín TechCrunch, firma na začátku května oznámila, že od roku 2017 prodala ve dvou generacích přes milion přístrojů a uzavřela financování, které ji vystřelilo k valuaci přes miliardu dolarů. Novopečený startupový jednorožec také řekl, že loni operoval s tržbami přes 300 milionů dolarů (sedm miliard korun) a provozním ziskem 31 milionů dolarů (729 milionů korun).

To jsou poměrně slušná čísla na firmu, která je postavená de facto na jednom produktu, jež prakticky kombinuje vlastnosti tabletu, zápisníku a čtečky na elektronické knížky. Nenainstalujete do něj žádné aplikace, nemůžete přes něj prohlížet sociální sítě. Jen číst, zapisovat či podtrhávat a importovat, respektive exportovat soubory. Navíc to není vůbec levná sranda. ReMarkable druhé generace se sice prodává za 299 dolarů v základu, ale s originálním pouzdrem a stylusem se snadno dostanete přes 500 dolarů.

Schválně jsem se podíval zpět na výpis z února 2021 – za celý set jsem tehdy vynaložil lehce přes 16 tisíc korun. Na první pohled zcela přestřelená částka, za kterou bych si mohl koupit třeba iPad. Rozhodně ale nelituji. V čem tedy spočívá to kouzlo, že tisíce lidí, včetně mě, neměli problém rozbít prasátko kvůli kusu technologie, která toho zase tolik neumí? Proč jsem si prostě nekoupil iPad? Jistou nápovědu dá některé z reklamních videí firmy. Tento tablet toho totiž jednoduše nechce umět víc.

Naopak aspiruje na to být tou nejméně invazivní a nejméně multifunkční technologií, kterou budete každý den používat. Možná vám nahradí papírový zápisník, protože i přes e-ink displej funguje psaní s minimální odezvou. A možná už nebudete chtít číst delší texty nikde jinde. Ale rozhodně si vás jako uživatele nebude držet jako klíště pomocí otravných notifikací nebo barevných blikajících elementů. Dokonce nemá ani podsvícený displej.

Foto: ReMarkable ReMarkable 2

Nemalou cenovku, kterou jsem za svůj ReMarkable 2 zaplatil, vnímám jako cenu za možnost se v dnešním elektronickém a informačně přehlceném světě plně soustředit, koncentrovat a přitom využívat chytré technologie. Byť to tak nemusí na první pohled vypadat, ReMarkable 2 vskutku docela chytrý je – nabízí třeba synchronizaci dokumentů s Google Diskem, Dropboxem nebo OneDrivem a přidružené aplikace do telefonů i na počítač.

Pokud jsou obě zařízení navíc připojená na Wi-Fi, můžete soubory přetahovat z ReMarkablu do počítače či opačně během pár vteřin. A co víc, nedávno přibyla i funkce screen share – v reálném čase můžete prezentovat to, co kreslíte na tabletu, do desktopové aplikace. Velmi rád používám také rozšíření Chromu od ReMarkablu, které jedním klikem zkopíruje obsah webové stránky, na které právě jste, a odešle ho do zařízení. Třeba delší text z vašeho oblíbeného média, který se vám nechce číst na svítícím LED displeji, protože vás u toho vyruší dva e-maily, čtyři notifikace a pravděpodobně ho ani nedočtete, i když vás zaujal.

Jestliže budete zařízení používat jako zápisník, dost možná budete mít díky matnému displeji pocit, že papír už nepotřebujete – a tak možná ušetříte nějaký ten strom. Můžete posléze využívat i funkci, která vám vaše ruční zápisky překonvertuje do digitální podoby – podporuje i češtinu, ačkoliv velmi záleží na tom, jak čitelný je váš rukopis normálně. S tím mým má zařízení celkem problém a následné opravy jsou bohužel neobratné. ReMarkable tak využívám spíš na rychlé zápisky rukou, ale hlavně čtení a podtrhávání.

Kdysi jsem s oblibou využíval čtečku Kindle, ale narážel jsem na zásadní problém – připadalo mi, že snad všechna literatura a vědění lidstva se nachází primárně v PDF souborech a jen hrstka jich existuje ve formátech vhodných pro čtečky s malými displeji. S ReMarkablem tento problém zcela odpadl – díky displeji o velikosti 10,3 palce na něm snadno přečtete i standardní „áčtyřkové“ PDF soubory, bez nutnosti složité konverze. Maličkost, která mi ale například výrazně usnadnila dokončení vysokoškolských studií.

Trefa do technologiemi přehlcené doby

Je pravdou, že ReMarkable je mladá firma, a tak se nevyhýbá některým porodním bolestem. S velkou mírou nevole se v uživatelské komunitě potkala změna z loňského října. Tehdy ReMarkable některé funkce zmíněné výše přesunul do placených měsíčních plánů a tak de facto osekal zážitek, který původně byl už v základní, nemalé ceně. Uživatelé, kteří koupili své zařízení před tímto datem, dostali automaticky nejvyšší verzi předplatného zdarma.

Tento přístup je až paradoxní, vzhledem k tomu, že jinak se firma chová velmi „prozákaznicky“ – otázky od své komunity zpracovává v zásadě během několika hodin, nabízí expresní doručení zdarma a když se mi letos v březnu ulomil kus plastu na stylusu, stačily dva emaily a za týden jsem měl nový zdarma.

I přes všechny drobné nedostatky si ale myslím, že ReMarkable se přesně trefil do potřeb dnešní a možná především budoucí doby. Mnoho z nás, tím spíš po dvou letech covidu, cítí, že máme multifunkčních blikajících a rušících technologií možná až příliš. Řešení přitom není vrátit se na stromy, ale naopak vyvíjet chytrá zařízení, které budou k psychickému zdraví přívětivější.

Vnímám tento vynález jako součást většího technologického trendu, který se pomalu dostává na povrch. Příkladem z jiného odvětví může být třeba dánský projekt Canairi, nedávno velmi úspěšný na Kickstarteru – na pohled jednoduché zařízení na monitorování čerstvého vzduchu, které má podobu roztomilého žlutého kanárka. Stejně jako ReMarkable nemá žádný svítivý displej, žádné aplikace, žádné zvuky. A přece uvnitř chytré senzory, které dělají život o něco kvalitnějším.