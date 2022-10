Jaké to je být krysou v korporátní kleci? Česká hra od tří bratrů se strefuje do firemní kultury

České videohry zažily raketový rok a jejich tržby vystřelily nad sedm miliard korun, ve stínu obřích studií jako Beat Games nebo Bohemia Interactive však mravenčí práci na menších, ale rozhodně ne nutně méně zábavných titulech odvádí nezávislí vývojáři. Třeba při spojování korporátního bullshitu, absurdního humoru a logických hádanek v titulu Rats in a Cage, ve kterém si můžete vyzkoušet pocity krysy v kleci, respektive zaměstnance v korporaci.

Rozšiřte po kanceláři pár peprných pomluv. Nalákejte kolegy na kávu (ale ve skutečnosti do pasti). Nebo na ně beze studu přehoďte své úkoly a přivlastněte si zásluhy. Především pak nezapomeňte předstírat, že důležitý e-mail vám jednoduše nepřišel. Léty prověřené strategie lidského chování si nyní vyzkoušíte i v krysí videohře. Satira Rats in a Cage od českých tvůrců vám přesně tyto triky umožní zopakovat – a právě se představuje demoverzí na dnes odstartovaném festivalu Steam Next Fest.

„Kromě logických hádanek si na vlastní kůži projdete tím nejhorším, co se v korporátech dá zažít,“ popisuje hru Petr Hudeček, který Rats in a Cage vyvíjí ve volném čase s manželkou Monikou a dvěma bratry Ondřejem a Michalem.

„Hru intenzivně vytváříme něco málo přes půl roku, používáme nástroje a částečně recyklujeme kód z mé dosavadní tvorby,“ dodává pro CzechCrunch. Rodinný podnik totiž staví na zkušenostech z videoherní branže, ale i s působením v obřích společnostech.

V ohledu herních znalostí přináší Petr a Ondřej know-how z Warhorse Studios, kde pracovali na Kingdom Come: Deliverance. První jmenovaný coby tester a producent, bratr jako konzultant trailerů a animovaných scén. Spolu se třetím sourozencem Michalem, jenž je aktivní v IT, a Petrovou chotí věnující se grafice tak podle vlastních slov pokrývají všechny pozice nutné pro vývoj hry. Sám Petr navíc po odchodu z Warhorse začal vyrábět drobné hry na zakázku, například coby netradiční dárek k narozeninám.

„Sice jsme všichni zažili dávku korporátního bullshitu, ale žádný konkrétní zapšklý impulz za hrou není. Téma vzniklo organicky. Chtěli jsme udělat netradiční puzzle hru, která by přesahovala samotné herní okno a vytvořila by si s hráčem unikátní vztah lásky a nenávisti. Jakmile nás napadla korporátní tematika, tak to všechno do sebe začalo krásně zapadat,“ přidává Hudeček další důležitou kompetenci pro vznik titulu.

Foto: Superdeep Borehole Rats in a Cage představí krysí život v korporátní kleci

Strefování se do korporátní kultury se bez jisté míry neúcty neobejde. Jen na humoru nicméně Rats in a Cage nestaví, jádro hry se nese v řešení logických úkolů a hádanek ve snaze splnit pracovní zadání od hamižného šéfa – hacknout Santův počítač a dopisy Santovi se seznamy vánočních přání proměnit na slevové kupóny vaší firmy. A nabízí se myšlenka, že klasické herní spojení „souboj s bossem“ by zde mohlo dostat nečekané rozměry…

Hru, respektive s plánovanou herní dobou okolo čtyř hodin spíš hříčku, si můžete už teď vyzkoušet ve zmiňovaném demu. Vydání plné verze Rats in a Cage by tvůrci chtěli stihnout do Vánoc, byť už teď přiznávají mírný skluz. Do finální podoby, jež má vyjít zhruba na dvacet dolarů, slibují přes šedesát hlavolamů okořeněných absurditou, která by měla korporátním zaměstnancům být velice známá. Navíc chtějí prověřit nejen vaše mozkové závity, ale i důstojnost a morálku. Jak daleko budete ochotni zajít kvůli vidině povýšení?

Další česká hra na Steam Next Festu

Steam Next Fest, na kterém se korporátní krysy prezentují, nabízí příležitost především pro menší a nezávislé tvůrce připomenout se hernímu světu. Vývojáři do festivalu, jenž poběží až do příštího pondělí, mohou přihlásit demoverze svých počinů a populární herní platforma jim poskytne prostor a propagaci. Hráčům se tak prostřednictvím hratelných ukázek, streamů a dalšího obsahu představí stovky her, které by jinak jen těžko hledaly publikum.

Rats in a Cage navíc nejsou první českou hrou, která se na Steam Next Festu pokusí zaujmout. Už začátkem roku se na této akci ukázala akční hra na hrdiny The Last Oricru od tuzemského studia GoldKnights. Její ne úplně obvyklou kombinaci sci-fi a fantasy prvků si budete moci zakrátko vyzkoušet i v plné hře, říjnové vydání je doslova za dveřmi.

Dokonce ještě blíž je další domácí titul 1428: Shadows over Silesia, který se na letním Steam Next Festu pochlubil demoverzí v podobě celé první kapitoly rozsáhlé hry. Temná historická fantasy zasazená do období husitských válek vyrazí na spanilou jízdu do světa už zítra. A demo silně naznačilo, že slova sólo autora Petra Kubíčka o oldschoolové kombinaci připomínající „středověký Fallout“ by se mohla naplnit.