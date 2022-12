Jako z batmanovy jeskyně. Černé taxi budoucnosti je temnější než půlnoc a rychlejší než netopýr

Společnost Archer Aviation patří mezi nadějné startupy, které chtějí do pár let přinést malou revoluci v otázce osobní dopravy po velkých městech. Ta by se měla opírat o sílu rotorů elektřinou poháněných letounů schopných kolmého vzletu i přistání, kterými je vybavený i první produkční stroj této společnosti s názvem Midnight.

Archer by chtěl nabídnout přepravu v nízkých letových hladinách v roce 2025, k tomu však nebude sloužit prototyp Maker, se kterým až doposud prováděl letové zkoušky, ale nově představený letoun pojmenovaný Midnight, v překladu tedy půlnoc.

Jedná se o letadlo s elegantními křivkami, které nese na svých křídlech 12 rotorů. Šest z nich je pohyblivých, aby mohly stroji pomáhat vzlétnout kolmo vzhůru, případně letět rovně. I na ně budou mít z letounu výhled až čtyři cestující plus pilot.

O dokonalý výhled se mají starat velká panoramatická okna, protože z výšky 600 metrů nad zemským povrchem, ve které se by se měl stroj běžně pohybovat, toho totiž bude k pozorování opravdu mnoho. Sedadla budou vzájemně oddělena částečnou přepážkou, na které cestující naleznou displej s informacemi například o tom, kam zrovna letí.

Foto: Archer Aviation Letoun pracuje s přepracovaným designem a nese 12 rotorů

Tvar vzdušného taxi byl navíc uzpůsoben tak, aby se do něj pasažérům co nejpohodlněji nastupovalo a vystupovalo. Celkový design je pak maximálně aerodynamický, což je patrné především na charakteristickém čumáku letounu a také jeho ocasu tvarovaném do písmene V.

Midnight by měl být schopen letět rychlostí až 241 km/h a na jedno nabití a zvládne překonat vzdálenost 160 kilometrů. Archer jej optimalizoval jako stroj řešící mobilitu ve velkých městech, přičemž zvládne let tam a zase zpět o délce 32 kilometrů a následně stráví deset minut doplňováním energie na rychlonabíječce, než se vydá na další pouť. Vydržet by přitom měl nejméně tři tisíce letových cyklů, po kterých bude nejspíše nutná výměna baterií.

Jedná se o letadlo tiché, nenápadné a efektivní, a přesto by cestování s ním nemělo být nic nedostupného. Cena za jeden překonaný kilometr na jeho palubě by měla být podobná jako cena za kilometr v sedadle některého z vozů společnosti Uber. Právě extrémní dostupností chce společnost dosáhnout masivního rozšíření služby, s čímž počítají také výrobní plány. Továrna, kterou Archer staví v Georgii, by měla ročně produkovat 650 strojů s tím, že časem by se toto číslo mělo dostat až na 2300 kusů ročně.

Vůbec první cestující by se měli proletět nad New Yorkem, konkrétně z manhattanského heliportu na molu šest až na Newark Liberty International Airport. Jedná se o trasu dlouhou 22,5 kilometrů, pokud se člověk rozhodne cestovat autem. Pokud poletí, trasa se zkrátí na deset kilometrů, což znamená také o více než polovinu kratší dobu na transport, přibližně jen deset minut. Vše se ovšem bude odvíjet od toho, zda se Archeru podaří dosáhnout odpovídajících certifikací. Ty chce firma, která v minulosti vybrala značnou sumu od investorů, získat v roce 2024.