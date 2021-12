Na počest bratrů Wrightových poslal poprvé do vzduchu svůj letoun i nadějný startup Archer Aviation

Rok 1903 se nesmazatelným písmem zapsal do dějin aviatiky. Právě v prosinci onoho roku totiž bratři Wrightovi uskutečnili svůj první let s letounem Flyer. O 118 let později na počest tohoto slavného momentu vyslal do vzduchu svůj vlastní letoun americký startup Archer Aviation.

Byť je Archer další z celé záplavy startupů, které pracují na vývoji elektrického letounu schopného vertikálního vzletu a přistání, díky jeho dosavadnímu progresu jej můžeme zařadit mezi ty podniky, které mají reálnou šanci dostat své know-how až na trh. Startup totiž nedávno oznámil vstup na burzu a partnerství s United Airlines, které mají zájem o 200 letounů společnosti v hodnotě jedné miliardy dolarů.

Aby Archer potvrdil svou progresivitu, zavázal se do konce letošního roku dostat do vzduchu svůj první demonstrátor pojmenovaný Maker. Jedná se o dvoumístný letoun, který se poprvé představil již v červnu letošního roku jakožto koncept předcházející produkční verzi.

Podoba koncepce Maker Foto: Archer Aviation

Ta nejdříve nabídne čtyři sedadla, přičemž jedno z nich bude vyhrazené pilotovi. Na tento stroj by měla navázat dvoumístná verze letounu schopná autonomního pohybu ve vzduchu, a to rychlostí okolo 240 km/h na vzdálenost až 96 kilometrů.

Parametry, které z Makeru dělají spíše dopravní prostředek určený k zajištění městské než meziměstské dopravy, má Archer v plánu začít testovat až později v příštím roce. Nejdříve musí ověřit, zda je stroj vůbec schopný přejít z vertikálního letu do horizontálního.

První test se totiž prozatím týkal pouze takzvaného visu letounu ve vzduchu. Během něj se stroj vznese, chvilku se drží nad zemí a poté zase klesá zpět. Takový test má za sebou například i letoun českého startupu Zuri.

Komerční provoz svého čtyřmístného letounu Archer plánuje spustit okolo roku 2023. Jakou formou budou jeho služby nabídnuty zákazníkům, však ještě není jasné. Archer Aviation chce totiž na trh mimo letoun dostat i komplexní přepravní službu. Dokončení komplexní infrastruktury, na které bude služba fungovat, má ale v plánu až v roce 2024.

Ještě větší otazník se vznáší nad zahájením provozu autonomních letounů Archeru. Tento krok totiž nezáleží pouze na kalifornském startupu, ale také na rozhodnutí Federální letecké správy (FAA), v jejíž moci je vydat schválení k provozu takových letounů nad hlavami obyvatel amerických měst. A vydání takového rozhodnutí neproběhne ze dne na den.

Archer počítá, že jeho letouny nabídnou kapacitu dvou či čtyř cestujících Foto: Archer Aviation

Přesto může Archer těžit z faktu, že není prvním, kdo bude na dveře FAA klepat s plány autonomního letounu v ruce. Hned několik společností, které jsou ve vývoji svých strojů podstatně dál, mu již začalo tuto cestu prošlapávat.

Pokud se podíváme na index životaschopnosti podobných projektů, zjistíme, že před Archer Aviation je v současné době hned pět společností. Řada z nich své letouny už delší dobu testuje přímo ve vzduchu a také představila podobu infrastruktury, jež se stane nedílnou součástí provozu letadel, o kterých by se bratrům Wrightovým ani nesnilo.