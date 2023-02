Komentář Ondřeje Holzmana: Když jsem v pondělí zhlédl video, v němž fotbalista Jakub Jankto odhaluje svou homosexuální orientaci, jako první mi naskočila následující myšlenka – ještěže je teď zraněný a nemůže hrát a ještěže teď na stadion nechodí protestující tvrdé jádro fanoušků Sparty. Kdo ví, co by se dělo. Když totiž někdo ve fotbale řekne, že je gay, je to bez přehánění přelomová událost. A také věc, kterou sice mnozí bagatelizují tím, že je to přeci normální, jenže člověk českého fotbalu a společnosti obecně znalý moc dobře ví, že to tak jednoduché vůbec být nemusí. Děsivé ticho tomu bohužel odpovídá.

Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund, AC Milán a desítky dalších fotbalových klubů. Nejprestižnější ligové soutěže včetně Premier League, Serie A a Major League Soccer. Nejvyšší světový i evropský fotbalový řídící orgán, tedy FIFA a UEFA. A také největší deníky a magazíny z celého světa, nejen ty fotbalové. Všechny tyto kluby, instituce a nekonečná řada dalších v průběhu posledních desítek hodin vyjádřila Jakubu Janktovi prostřednictvím sociálních sítích respekt za to, co učinil.

Ukazuje to, že otevřené přihlášení se k jiné sexuální orientaci je od vrcholového fotbalisty, který stále aktivně hraje, pravidelně nastupuje za reprezentační výběr a má za sebou angažmá v nejprestižnějších soutěžích, věc nevídaná. A že byste čekali, že největší odezvu bude mít jeho krok v Česku, kde od loňska opět působí? Kdeže, to byste čekali marně. K tak trochu rozpačité podpoře Sparty, jejíž dres Jankto obléká, se veřejně připojily už jen Slavia Praha, jíž je Jankto odchovanec, Slovan Liberec, Mladá Boleslav a Jablonec.

Podpora přišla také na Twitteru od české fotbalové reprezentace, kterou jen alibisticky přesdílel oficiální účet Fotbalové asociace. Její šéf Petr Fousek a další představitelé mlčí. Zbylých jedenáct ligových klubů včetně mistrovské Viktorie Plzeň nebo Baníku Ostrava mlčí. Bez reakce nechala patrně nejvýznamnější fotbalovou událost pondělka a možná celého týdne také Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální fotbalové soutěže v Česku a v jejímž čele stojí sparťan Dušan Svoboda. Nevyjádřila se ani samotná nejvyšší soutěž Fortuna liga, v níž Jakub Jankto hraje.

Mlčí nejvyšší sportovní činovníci a představitelé, kteří jsou jinak aktivní a vyjadřují se k lecčemu. Nechytil se ani Český olympijský výbor, který se teď topí ve vlastních kauzách. Zatímco světový fotbal Jakuba Jankta jednoznačně podpořil, neuvěřitelné ticho v zatuchlém českém rybníčku dokazuje, že jako (fotbalová) společnost ještě zdaleka nemáme jasno o tom, co je normální. To je totiž tradiční argument, který se i kolem coming outu Jakuba Jankta objevuje – že na jiné sexuální orientaci není nic divného, tak proč bychom na to měli upozorňovat.

Ano, žijeme ve 21. století a homosexualita je skutečně věc, která by neměla zvedat emoce, nebo snad dokonce vzbuzovat nenávist. Jenže přesně to se děje a nereakce českého fotbalu – čest výjimkám! – nechává otevřená vrátka děsivým scénářům, které se mohou na tuzemských fotbalových stadionech dít, ať už Jakub Jankto bude právě na hřišti nebo ne. Rozhodně nechci házet všechny fanoušky do jednoho pytle, sám na fotbal chodím odmala a vím, že většina návštěvníků má všech pět pohromadě. Není si ale třeba nalhávat, že neexistuje skupina, které Janktovo vyhlášení jistě hnulo žlučí.

Klíčová bude pochopitelně reakce celé fotbalové obce, ale můžeme jen doufat, že rozhodnutí s nadhledem dokážou přejít především někteří příznivci Sparty. Řeč je zejména o těch takzvaně skalních, kteří chodí do kotle a mají mnohdy nejblíže k chování, které do slušné společnosti nepatří. Aktuálně ostatně vedou tichý boj s managementem Sparty a na domácí zápasy vůbec nechodí, protože se jim nelíbí, že je klub chce trestat za jejich prohřešky.

Nejednou měla Sparta v posledních letech uzavřenou část tribun či rovnou celý stadion, protože několik jejích fanoušků pokřikovalo na hráče tmavé pleti rasistické nadávky. Nebo házelo dělobuchy na hřiště. Co udělají, až zjistí, že v jejich dresu hraje homosexuál? Nedělejme, že nevíme, že pro mnoho takových „fanoušků“ je to naprosto neskousnutelné. Nehledě na to, že hanlivé označení osob s jinou sexuální orientací je ve fotbalovém prostředí i na stadionech de facto folklórem.

Sparta měla jedinečnou příležitost, jak přepsat tuzemské poměry a otevřenou podporou Jakubu Janktovi ukázat, že homosexualita ve fotbale není sprosté slovo, že by to mělo být skutečně úplně normální a nikdo, kdo o takovém coming outu přemýšlí, by se neměl obávat. Teprve další týdny a měsíce však ukáží, jestli to je skutečně pravda a české fotbalové prostředí je připravené takovou skutečnost přijmout.

Na oficiálním twitterovém účtu Sparty podpora visí. „Jakub Jankto před časem otevřeně promluvil o své sexuální orientaci s vedením klubu, trenérem i spoluhráči. Vše ostatní se týká jeho osobního života. Žádné další komentáře. Žádné další otázky. Máš naši podporu. Žij svůj život, Jakube. Nothing else matters,“ píše Sparta. Jenže tím to bohužel končí. Na svém anglickém účtu k Janktovu videu přidala jen úryvek ze slavné skladby Nothing Else Matters od Metallicy. Hlubší důvod v tom těžko hledat. Možná už Spartě po českém příspěvku došla slova…?

Kromě Twitteru už totiž nejslavnější český fotbalový klub mlčí stejně jako ostatní. Na Facebooku nic, na Instagramu nic. Na obou sítích má Sparta v součtu přes 340 tisíc sledujících. Na Twitteru přes 60 tisíc. Sparta rozhodně neměla dělat obří marketingovou kampaň, vysvítit Jakuba Jankta na billboardy a připsat na ně, že je gay. Bylo by však více než žádoucí, aby se z Letné, kde Sparta hraje své domácí zápasy, ozval hlasitý zvuk, který by lokální ticho rozčísl. Je to ale spíše jen takové šplouchnutí – takové to trochu podpořit, ale hlavně moc nevybočit a jít s davem.

Můžeme jen doufat, že vlažná podpora ze strany Sparty není například kvůli tomu, že by se klub bál reakce vlastních fanoušků. Těch, se kterými vede tichou válku. Těch, kteří pravidelně skandují Jude Slavie, veřejnost je za to odsuzuje, ale vedení Sparty to tiše toleruje. Těch, na které v poslední době stále častěji pískají i jiní fanoušci Sparty, čímž na stadionu dochází k naprosto komické situaci. Protože to by byla snad ta nejsmutnější zpráva.

Věřme, že coming out Jakuba Jankta nakonec bude mít na český fotbal přeci jen blahodárný vliv, byť je to u rigidního prostředí, které má stále ještě problém zcela akceptovat například ženský fotbal, složité. Pro samotného hráče to jistě bylo obrovsky těžké rozhodování, a kdybychom o něm nemuseli vůbec diskutovat, bylo by to pochopitelně úplně nejlepší.

Místo toho můžeme jen doufat, že až se Jakub Jankto uzdraví a nastoupí na hřiště, z tribun se ozve maximálně potlesk a nic jiného. Ale mám-li být upřímný, na to, že to český fotbal zvládne, bych si asi nevsadil.