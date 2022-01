Když začnete podnikat ve třinácti, může vás doběhnout jedna potíž. Jak se bude blížit třicítka, tedy věk, kdy většina lidí svou kariéru začíná roztáčet, vy už budete mít zkušeností na rozdávání. A budete i trochu unavení, možná ne přímo vyhořelí, ale tak nějak semletí byznysovou rutinou. Jenomže vám není padesát, ale osmadvacet. Přesně to se stalo Jakubu Rožovi. A lék? Přece rozjet novou firmu.

„Jsou to zhruba tři roky, co jsem se začal soukromě víc věnovat obchodování s akciemi. Bavilo mě studovat detaily firem, zjišťovat si o nich informace. Ale došlo mi u toho, že klasické platformy, které nabízejí ekonomické informace pro investory, opomíjejí důležitá, z jejich pohledu možná nedůvěryhodná, ale podle mě hodně vypovídající data,“ vypráví Rož ve své kanceláři na dohled od Negrelliho viaduktu na pomezí pražského Karlína a Florence.

O jaká data jde? Analytici a burzovní makléři běžně spoléhají na údaje z finančních výkazů a statistiky. Co je – podle Rože chybně – moc nezajímá, jsou detaily o návštěvnosti webů, mobilních aplikací, množství podaných patentů, zmínky na sociálních sítích nebo trendy ve vyhledávání na internetu.

„Je to něco, co vám hodně napoví o tom, jak lidé danou firmu a její produkty vnímají, jak je zajímá. Dají se tak zjistit i přibližné podíly na trhu, protože z výzkumů vychází, že podíl ve vyhledávání odpovídá i tržnímu podílu,“ vysvětluje Rož a ukazuje svůj výtvor: investiční portál Strike.Market.

Investiční portál Strike.Market Foto: CzechCrunch

Ten kombinuje oba světy. Tedy konzervativní, vycházející z účetních závěrek, čtvrtletních výkazů a investičních analýz, s tím digitálně marketingovým, který spoléhá na tabulky z Google Trends a z vyhledávání, zmínky na Twitteru či odhady vývoje návštěvnosti stránek. „Tohle všechno jsme dali dohromady a navíc to zabalili do atraktivní košilky, aby to odpovídalo modernímu uživatelskému rozhraní,“ dodává Rož.

S tím, jak udělat dobré webové stránky, má zkušeností víc než dost. Patří mu digitální agentura Flow Media, která pracuje například pro Ondrášovku, výrobce psího žrádla Brit nebo českého nábytkáře LD Seating. Ročně utrží kolem 20 milionů korun, je dlouhodobě v zisku a poskytuje Rožovi důležitý polštář. Jednak finanční, jednak časový. „Po bezmála deseti letech už firma funguje samostatně, nemusím ji na denní bázi řídit,“ říká.

S Flow Media ovšem není spojený Rožův podnikatelský start, tím byl portál Školnísešit.cz, s nímž vyhrál soutěž Junior Internet, získal pro něj investora ze Švýcarska, a dokonce se s ním podíval i do Spojených států. To všechno v pubertě a s pomocí strýcova živnosťáku, protože na vlastní byl tehdy (řeč je zhruba o letech 2007 až 2012) ještě moc mladý.

Digitální školní poznámky svého času obletěly svět, měly přes milion uživatelů (hodně bodovaly třeba v Indii), a i když nakonec projekt skončil, protože se nenašel způsob, jak na něm vydělávat, Rož na sebe díky němu výrazně upozornil.

„Jsem z Poděbrad, ale střední jsem vystudoval v Praze, šel jsem na školu zaměřenou na počítače. Dokončil jsem ji jen tak tak, protože jsem podnikal, neměl jsem na studium moc času,“ vzpomíná s tím, že vysokou pak už nedokončil vůbec, protože se naplno vrhnul do digitálního marketingu a vydělávání peněz. Když o své podnikatelské cestě mluví, zní ale přepadle a rozzáří se ve chvílích, když dojde řeč na Strike.Market a akciové trhy.

„Je to tak, to je taková moje vášeň z posledního roku. Už mě to stálo skoro dva miliony korun. Ale je to cesta, jak se nabít, jak utéct před rutinou,“ říká. S akciovým portálem, který nabízí informace především, ale nejen o amerických titulech a má jich v databázi na 15 tisíc, mu pomáhá pětičlenný tým. Je v něm i analytik, který data třídí a nastavuje automatizované vyhledávací systémy, jež pak údaje shromažďují a vizualizují. Pomáhá i Rožova manželka Lenka Rož Schánová, která je autorkou podcastu Jak investovat a organizuje Českou investiční konferenci.

Jakub Rož, zakladatel Flow Media a portálu Strike.Market Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Není to ovšem jeho první výlet mimo Flow Media, protože jestli na někoho sedí anglický výraz serial entrepreneur, je to právě Jakub Rož. Kromě Školního sešitu a digitální agentury spustil například aplikaci Reward, která propojovala influencery s firemními zákazníky, byl také u vzniku analytického nástroje pro monitoring sociálních sítí Jollor, rozjel e-shop s módou, před lety získal podíl ve startupu Arounded. „Že většina projektů nepřežila? To se nedá nic dělat, to k podnikání patří. Neúspěch je jeho součástí,“ směje se Rož.

Strike.Market funguje pár týdnů a zdarma ho používá na pravidelné bázi asi tisíc lidí z celého světa, do budoucna by ale měl být zpoplatněný a doplněný o investiční obsah. Na trhu samozřejmě není sám, informačních portálů, které pomáhají investorům v rozhodování, je řada, globálně úspěšný je třeba slovenský Finviz. Podle Rože ale nikdo nekombinuje data tak komplexně a zároveň graficky atraktivně, jako to dělá Strike.Market.

Přesto, když se neprosadí, vadit to nebude, pokud platí, že neúspěch k byznysu patří? „Musí uspět. Je za tím moře energie a jsem přesvědčený, že své místo na trhu má,“ uzavírá Jakub Rož.