Jaký je první film Cameron Diaz po deseti letech? Nenápaditá kombinace Spy Kids a Pana a paní Smithových

Byli to dva elitní agenti. Nebezpečný život je svedl dohromady. Zrodila se z toho láska. A taky rodina. S ní přišel i konec akční kariéry – a začal poklidný předměstský život, kdy přestřelky s teroristy vystřídaly souboje s pubertálními ratolestmi, které o supertajné minulosti svých trapných rodičů nic nevědí. No a do toho teď už manželský pár cítí stesk po adrenalinu, který vození dětí do školy nenahradí. Ale teď zažijí… Návrat do akce.

Taky máte pocit, že tenhle příběh jste už stokrát viděli? V novince od Netflixu ho uvidíte postoprvé. Což může znít strašně, ale ta hodina a čtyřicet minut vlastně utečou docela rychle. Streamovací služba je přesně místem, kde film jako Návrat do akce (v originále Back in Action) má být, když budete o líném víkendu hledat, co si pustit.

Co – kromě honoráře – vedlo Cameron Diaz k tomu, že si pro návrat před kameru po téměř desetileté pauze vybrala zrovna nenáročný crossover mezi Panem a paní Smithovými a Spy Kids s nádechem londýnské bondovky? Těžko říct. Ostatně to samé platí pro Jamieho Foxxe, Glenn Close nebo Andrewa Scotta.

Jako divák ale díky nim aspoň máte pocit, že sledujete velký film. Ten dojem ne úplně malého rozpočtu platí nejen o hercích, ale i o celkové výpravě. A i když všechno dokážete předpovídat se zavřenýma očima, něco vás přece jen překvapí. Konkrétně fakt, že Návrat do akce je sice akční, ale hlavně rodinný film. Přesně jako ty, které se na vás ve velkém valí o Vánocích.

Znamená to jednak, že všechno je hezky barevné a postavy klišovitě hláškující. A jednak i to, že všechno vždycky dobře dopadne a i ta největší akce je patřičně zaoblená, aby se těm, co jsou důležití, nic nestalo. Je jedno, že s vámi spadne letadlo – nevěřili byste, co všechno vyřeší namakaná stehna.

Jinak je novinka od Netflixu skutečně totálně generická a jede podle osvědčené šablony bez jediného napínavějšího okamžiku. Vždyť ani hlavní hvězda Cameron Diaz neproslula jako výrazná dramatická herečka, co by sbírala oscarové nominace. Dokázala ale pobavit jako rozpustilá agentka v Charlieho andílcích nebo lékařka z Něco na té Mary je.

Tuhle svou polohu naplno využívá i teď, jen kromě milenců řeší děti. A skvěle jí u toho sekunduje Jamie Foxx, protože ona pověstná chemie mezi filmovými dvojicemi by se tady dala převážet náklaďáky. Kdo naopak do své role úplně nesedí, je Glenn Close coby upjatá britská matka. Další velké jméno je ale další potenciální lákadlo.

Pokud si budete potřebovat zpříjemnit čas řekněme u nedělního žehlení košil, klidně po Návratu do akce sáhněte. Je to přesně ten film, u kterého nemusíte dávat pozor – pobavíte se, ale když kus nebudete vnímat, nic se nestane.