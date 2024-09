Entertainment – – 1 min čtení

Ukradené Vánoce Tima Burtona jako LEGO! Děsivé svátky si postavíte s Jackem i Satanem Kalousem

Máte rádi Vánoce... a taky Halloween? Tak to pro vás máme parádní zprávu. Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas si užijete i v kostičkách.