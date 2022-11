Jan Žižka dobývá svět. Dorazil na Netflix v desítkách zemí a podle producenta Petra Jákla se zaplatí

Proč má Jan Žižka v hlavní roli amerického herce a je původně v angličtině, když má jít o český film? Má to několik důvodů, počínaje potřebou obsadit světoznámé tváře kvůli vysokému rozpočtu, konče spoluprací s americkými investory. Zásadní je ale také rozhodnutí zviditelnit významnou postavu tuzemských dějin v zahraničí. A to se podle všeho skutečně daří. Jan Žižka (anglickým názvem Medieval) vyšel v několika zemích po světě na Netflixu a hlásí tam značný zájem.

Středověký spektákl odehrávající se několik desítek let před husitskými válkami svého titulního hrdinu líčí v historické etapě, z níž o něm existuje jen minimum informací. Místo přehlídky největších činů slavného vojevůdce tak snímek představuje příběh schopného žoldáka, který se zaplete do sporů ve vysoké politice. Diváci tedy sledují, jak se z něj postupně stává ona velká historická postava.

Žižka je za hranicemi Česka jen málo známý, takže natočit o něm relativně drahý film byl velký risk. Zdá se ale, že se vyplácí. „Zájem ze strany diváků a distributorů online je opravdu velký – celkově o 40 procent vyšší, než jsme očekávali, což je vynikající zpráva,“ řekl pro CzechCrunch Petr Jákl, producent, scenárista a režisér v jedné osobě.

Zda se Jan Žižka s rozpočtem přes 450 milionů korun vůbec má šanci zaplatit, se hlavně mezi filmovými fanoušky řeší už dlouho. Dosavadní příjmy z kin přitom nevěstily příliš dobré zprávy. Ačkoliv se Jáklův evropský blockbuster těšil dobré návštěvnosti na domácím trhu, dostal se do kin na extrémně kompetitivním trhu ve Spojených státech a na velké plátno se vydal i v několika dalších zemích, celkově tím zatím dosáhl asi na 4,3 milionu dolarů (přibližně 100 milionů korun – pozn. red.).

Foto: Stanislav Honzík Režisér, scenárista a producent Petr Jákl s hercem Benem Fosterem

To není ani čtvrtina rozpočtu, který navíc neobsahuje náklady v řádu mnoha milionů dolarů na reklamu a distribuci. Jak už ale Jákl řekl v našem velkém rozhovoru, při financování filmů se dnes od začátku počítá také s příjmy za pozdější prodej online. Zde se i zprvu zdánlivé propadáky časem převracejí do černých čísel.

Online distribuční práva Jana Žižky se například už v poměrně velkém rozsahu prodala Netflixu. Podle informací webu FlixPatrol je film takto dostupný asi týden ve více než čtyřiceti zemích včetně Německa, Rakouska, Francie, Itálie, Austrálie a také v Turecku, na Islandu, Filipínách, v Mexiku či v Kolumbii. Ve většině zemí se přitom prý i aktuálně drží v první desítce nejsledovanějších titulů, což můžeme anekdoticky potvrdit z našeho malého průzkumu pomocí VPN.

V USA, Kanadě či několika dalších teritoriích je zase snímek dostupný na iTunes či ve videotéce Googlu, kde se má v prodejích také držet často v první desítce. Termíny uvedení online pro Česko zatím nejsou známé – ostatně je zde Žižka stále široce dostupný v kinech a i více než dva měsíce po premiéře přitahuje několik tisícovek diváků týdně. Navíc je pořád v plánu vstup na velké plátno na dalších trzích včetně Polska či Maďarska. A jedná se prý také s Čínou.

Co to vše dohromady znamená? Podle hlavního producenta velice dobré zprávy. „Předprodeje a první čísla z online trhů jsou fantastická, takže jde jen o to, jak rychle se budou finance vracet a kdy se film dostane do profitu,“ řekl Jákl. „Moc mě těší, že Jan Žižka na online platformách funguje výborně, protože jsou v dnešní době důležité a hlavně díky nim mohou filmy vydělávat dlouhodobě,“ dodal.

Nakonec ale pro něj primární zůstává osobní satisfakce z úspěšného projektu. Žižka sice nesbírá zvlášť nadšené kritiky a mnozí se těžko smiřují s jeho pojetím historické látky, jeho tvůrce je ovšem přesto spokojený. „Film jsem dělal především proto, aby se co nejvíce lidí na světě dozvědělo i o naší malé zemi a její krásné historii. Teď Jana Žižku uvidí stovky milionů lidí po celém světě. A to mě opravdu hřeje u srdce.“