Janečkovi vybudovali školy, kam chce každý. V zahraničí láká soukromé vzdělávání investory, říkají

Ani jeden z nich neměl kořeny v oblasti školství a vzdělávání. Přesto před patnácti lety manželé Ivana a Tomáš Janečkovi založili skupinu Duhovka, pod kterou postupně vyrostly soukromé školky a základní i střední školy postavené na vzdělávacím systému montessori. Vnímali totiž, že ten klasický český má spoustu nedostatků, po letech ale vidí, že zásadní posun kupředu přinese jedině systémová změna „shora“. Samotní rodiče takový tlak nevyvíjejí. „Podle průzkumů jsou totiž z 80 procent jakž takž spokojení. A když je člověk na něco zvyklý a jakž takž mu to funguje, nechce nic riskovat,“ říkají Janečkovi.

Podle slov manželů Janečkových není ani po patnácti letech od doby, kdy založili vlastní školku, situace českého školství ideální. „Určitě by mohla být lepší. Jsou velké rozdíly místně, a to i v Praze, která je specifická. Myslím si, že české vzdělávání potřebuje větší zásah a systémovou změnu ze strany těch nahoře. Je tady spousta skvělých iniciativ a lidí, kteří do školství jdou s tím, že chtějí něco změnit, ale brzy vyhoří, to prostředí je totiž neudrží,“ řekla Ivana Janečková na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádal v pražském centru Cubex.

Za příklad uvedli manželé Janečkovi průzkumy, podle nichž je 80 procent rodičů se situací ve školství víceméně spokojených. Nejspíš i kvůli tomu jsou otázky vzdělávání v Česku na posledním místě, především ve volbách na všech úrovních. „Rodiče jsou velmi zodpovědní za vzdělávání svých dětí. Přitom se v těžkých situacích ptají, co mohla škola udělat jinak. A ne, co mohli oni udělat jinak. Rodiče ale očekávají od učitelů zázraky,“ doplnil Tomáš Janeček.

Foto: CzechCrunch/Jan Nechvíle Manželé Janečkovi na konferenci Money Maker

Co by se tedy ideálně mělo změnit? Ivana Janečková zmínila otázky kurikula související s českým rámcovým vzdělávacím plánem, který je ve fázi změn již deset let, ředitelé škol přitom mohou i v rámci aktuálního nastavení učit jinak. Jenže když není tlak zespoda, od rodičů, musí posun přijít ze strany ministerstva. Vypíchla ale také zjednodušení obsahu, vyjasnění otázek ohledně přijímaček či větší důraz na individualizovaný přístup, což jde podle jejích slov i v klasické třídě v rámci veřejného školství.

„Situaci se snažíme měnit i my sami, takže Duhovka poskytuje mezinárodní výcviky montessori, které chceme více nabídnout veřejnosti. Chtěli bychom, aby bylo v Česku více učitelů, kteří budou umět tento typ vzdělávání. Ale politici, ti mohou udělat nějakou systémovou změnu. My se do politiky nechystáme, ale můžeme o tom mluvit, aby z toho bylo veřejné téma,“ dodal Tomáš Janeček.

Už v době, kdy probíhala konference Money Maker, se v Česku probírala plánovaná stávka, kterou učitelé vyhlásili, aby dali najevo nesouhlas s ekonomickou politikou vlády premiéra Petra Fialy. Manželé Janečkovi se tak dotkli i problematiky prestiže práce ve škole – učitelek a učitelů je stále ohromný nedostatek, napříč všemi stupni jich chybí tisíce. Kdyby však měli vyšší prestiž, kterou si rozhodně zaslouží, mohla by být situace jiná.

„Asi to souvisí s naší minulostí. Češi jsou inteligentní lidé a mělo by jim dojít, že s učiteli naše děti tráví ve školách obrovské množství času. A že jsou to právě učitelé, kdo přispívá k tomu, jak budou úspěšní v dospělém životě, podílejí se na jejich výchově společně s námi. Nevím o jiném povolání, které by na nás mělo takový vliv, na tom, jak budeme úspěšní v budoucnosti,“ řekla k tématu Janečková.

V závěru diskuze se Janečkovi díky otázce ze strany publika dostali i k tomu, že v posledních letech je soukromé školství atraktivní také pro investory a investiční fondy. „Objevilo se to především v zahraničí, kde se investice do vzdělávání začínají stále více objevovat. Přichází to většinou v době, kdy mají dobře saturované diverzifikované portfolio a dává jim smysl mít i jiné investice,“ uvedla Ivana Janečková.

Její manžel k tomu doplnil, že i o Duhovku je zájem ze zahraničí, který však zatím nechtěl více rozvádět. Investoři jsou ale připraveni poskytnout finanční prostředky na její rozvoj a přitom stále chtějí nechat Janečkovým volnou ruku ve vedení.