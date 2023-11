Kotvalová, Dospiva, Čupr i Cendra s Borkovcem. Podívejte se, jak vypadala konference Money Maker

Uložit 0

Investiční akce roku 2023 – konference Money Maker pořádaná CzechCrunchem – je za námi. A byla to jízda, doslova a do písmene. Pro pořádek pár čísel: přes 30 vystupujících, více než 900 návštěvníků, bezmála 10 hodin nabitého programu… a samozřejmě hvězdná jména českého byznysového a finančního světa. Jak to v centru Cubex na pražské Pankráci v úterý 21. listopadu vypadalo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Letošní Money Maker byl už druhým ročníkem, loni se akce odehrála na stejném místě a v podobném čase, ovšem v mírně odlišných kulisách: byla jen půldenní a také maximální kapacita hlavního sálu byla nižší. To jsme letos změnili. Money Maker jsme protáhli na celý den, takže se začínalo v deset dopoledne a končilo před osmou večerní, a do Cubexu jsme nakonec dostali výrazně víc lidí než v roce 2022. Vystoupení Tomáše Čupra nebo Marka Dospivy poslouchalo přímo na místě přes 900 diváků.

V čem si ale loňský a letošní Money Maker byly naopak podobné? V exkluzivních hostech. Jestliže si loni mohli návštěvníci poslechnout Pavla Tykače, Jana Bartu nebo Michala Šnobra, letos to byla stejně výjimečná plejáda byznysových osobností: Ivana Tykač hovořila o roli žen v ekonomice, Mojmír Hampl zhodnotil kondici českých veřejných financí, Tomáš Čupr se podělil o to, jak pohlíží na investování, a Marek Dospiva popsal své realitní vize.

Mezi vystupujícími byla i majitelka společnosti Carollinum Tamara Kotvalová, manželé Ivana a Tomáš Janečkovi, kteří stojí za sítí montessori škol Duhovka, Zdeněk Cendra z technologické společnosti CDN77 nebo spoluzakladatel skupiny Partners Petr Borkovec.

Generálním partnerem Money Makeru pro rok 2023 byla investiční společnost XTB. Hlavními partnery byly investiční skupina Natland, J&T Banka, kryptotěžařská společnost 2Bminer, firma JPF a advokátní kancelář Pokorný, Wagner a partneři.