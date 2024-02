Uložit 0

Glosa Luboše Kreče: Applu se opět podařilo upoutat pozornost byznysového a technologického světa. Sociální sítě, ale zdaleka nejen je, zaplavily záběry lidí, kteří se po amerických ulicích a plážích prochází s chytrými brýlemi Vision Pro a gestikulují u toho rukama jako svého času Tom Cruise ve sci-fi filmu Minority Report.

Jestli něco firma z kalifornského Cupertina umí, je to přesvědčit stovky milionů svých oddaných fanoušků, že je čeká lepší život, když si koupí tu kterou její novinku. Ostatně Steve Jobs, zakladatel a dlouholetý šéf Applu, říkal, že lidé nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.

Apple Vision Pro, které ze všeho nejvíc svým vzhledem připomínají lyžařské brýle, jdou přesně tímto směrem. Zatím se příliš neví, jak přesně se budou využívat, neexistuje pro ně ani moc aplikací, sám Apple zůstává poměrně vágní v tom, jaká je jejich faktická propozice. Tedy kromě toho, že nám všem zlepší život.

To, jak úspěšná firma je při této magické sugesci, vyprovokovalo dokonce i Marka Zuckerberga, šéfa a zakladatele Facebooku. Jindy poměrně stoický a chladný podnikatel natočil video, kde vysvětluje, proč si myslí, že Apple Vision Pro nejsou žádný game changer a že brýle pro virtuální realitu Quest, které vyrábí jeho firma Meta, jsou mnohem lepší.

V řadě ohledů má asi pravdu – jsou lehčí, levnější, nečouhají z nich žádné kabely, existuje k nim víc aplikací a her… Klíčové je ale něco jiného, že totiž ani Meta Quest, ani Apple Vision Pro nám život nezlepší. Možná jej v některých směrech zjednoduší, usnadní nám třeba práci, ale kvalitu života jimi můžeme měřit jen těžko.

Spíše naopak. Jak poznamenal v podcastu All-In známý investor a jeden z prvních zaměstnanců Facebooku Chamath Palihapitiya, to, co společnost potřebuje, určitě není další digitální hračka, která posílí izolaci každého z nás. Už dnes žijeme kvůli mobilům, tabletům a sociálním sítím každý ve svém virtuálním mikrosvětě, což umocňuje sociální polarizaci a odcizení.

A když tomu všemu nasadíte na hlavu chytré brýle, které ukazují rozšířenou, či chcete-li vylepšenou realitu, bude život o to bolestivější, až je sundáme. To neznamená, že máme Apple Vision Pro a další podobné produkty odmítat, jen není radno z nich dělat další všudypřítomnost. Pohled přes růžové brýle totiž nikdy moc prospěšný nebyl.

Text komentáře vznikl pro rozhlasovou stanici Český rozhlas Plus.