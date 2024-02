Apple Vision Pro v rukou a na hlavách lidí. Chodí s nimi po kavárnách, jezdí na skateboardu i řídí

Youtuber Casey Neistat vzal Vision Pro do ulic New Yorku

Od prvního představení Vision Pro, headsetu pro rozšířenou a virtuální realitu (AR/VR) od Applu, se primárně řešila otázka, kam vlastně takový produkt, který z hlediska technologie a ceny prakticky nemá obdoby, náleží. Před pár dny začal oficiální prodej a internet okamžitě zaplavily první zkušenosti a nápady běžných zákazníků, ale také různých tvůrců a youtuberů. Demonstrují, že Vision Pro je nejzajímavější produkt od Applu za mnoho let, a nabízí první pohled do budoucnosti nového typu počítačů.

Vision Pro je po AirPods a Apple Watch třetím nositelným zařízením cupertinské značky a první novou řadou produktů za téměř osm let, patří ale nejspíš k těm nejambicióznějším, s jakými kdy firma přišla. Podobně jako v minulosti Apple technicky vstupuje do už relativně zavedené kategorie AR/VR headsetů, ale vnáší do něj svůj vlastní přístup. V tomto případě to znamená, že vyrobil výrazně dražší, ale také technicky pokročilé zařízení.

Na jedné straně je například Meta Quest 3 – vyjde asi na 16 tisíc korun, nabízí řadu her a jeho primárním módem je kompletní ponoření se do virtuální reality s možností využít také transparentní mód. Vision Pro naproti tomu stojí v přepočtu 80 tisíc a Apple s ním chce razit výrazně jinou vizi brýlí pro rozšířenou realitu, které skutečnému světu přidávají digitální vrstvu, i když samozřejmě nabízejí také plnou virtuální realitu na vysoké úrovni.

Před pár dny se Vision Pro dostalo do rukou koncovým zákazníkům a internet zaplavila vlna fotografií, videí a zkušeností. A s nimi také bližší představa, jak vlastně může v praxi vypadat „virtuální budoucnost“. Mnoho pozornosti si získalo například video youtubera Caseyho Neistata, který s brýlemi od Applu na hlavě vyrazil do ulic New Yorku.

Projíždí se na motorizovaném skateboardu po silnici, prochází se městem, cestuje metrem, sedí na lavičce na Times Square a jde si koupit koblihy. Vše s Vision Pro na hlavě. Ačkoliv je otázkou, zda se například při jízdě po silnici nedopustil přestupku, jeho video hlavně demonstruje, jaké může být používání brýlí v reálném světě.

Nejvíce ohromujícím zjištěním přitom je, jak dobře se zařízení dokáže orientovat v prostoru a stabilně držet digitální objekty. Neistat také sám zmiňuje, že přes své rozměry a váhu brýle po čase přestal vnímat a zvykl si, že si třeba na lavičce v centru New Yorku dokáže prohlížet web na obrovské virtuální obrazovce a stále mít povědomí o svém okolí.

Working in the NYC subway on the go with Apple Vision Pro?! 🤯🤯 pic.twitter.com/iVWiYlxjxP — Alexxxx (@haig98) February 3, 2024

V určitém ohledu ještě lepší demonstraci schopností Vision Pro ukazuje video sdílené na sociální síti X (dříve Twitter), které zobrazuje používání brýlí v domácnosti. Jejich nositel sedí v obývacím pokoji, před sebou má okno připojeného laptopu, na stěně vedle něj „visí“ okno s přehrávačem hudby a za ním je velká virtuální obrazovka coby televize. Když se postaví a přejde do kuchyně, na lednici je připnutá digitální poznámka s nákupním seznamem a nad sporákem visí video s návodem na vaření. Když se pak vrátí do obýváku, najde všechna okna a virtuální objekty přesně tam, kde je nechal.

Vision Pro v takových ukázkách i v komentářích uživatelů skutečně působí jako produkt, který představuje nový způsob každodenní interakce s technologiemi. Pomineme-li přitom nedostatky jako omezenou výdrž baterie, nedokonalost kamer zprostředkovávajících pohled na svět nebo podivnou ergonomii zařízení, ovládaného pouze očima a rukama dotýkajícíma se virtuálních objektů, lze si skutečně představit, jak budou vypadat a fungovat počítače v budoucnu.

Not a cell phone in sight, just two friends, present in the moment, enjoying a meal together. pic.twitter.com/Jm9lDwalyP — Bojan Tunguz (@tunguz) February 3, 2024

Spolu s tím se nicméně objevily i problematičtější aspekty Vision Pro. Internet obletěly záběry dvou mladíků sedících vedle sebe ve fast foodu s headsetem na hlavách nebo krátké video muže, který novinku používá dokonce za volantem auta. První příklad věští dystopickou budoucnost, v níž bychom místo přímých interakcí byli neustále „připojeni“ ještě radikálnějším způsobem než dnes s chytrými telefony. Druhý zase ukazuje, že k problému s voláním nebo psaním textových zpráv za volantem může přibýt další, potenciálně mnohem horší narušitel pozornosti řidičů.

Obecně však převažují spíše pozitivní reakce, které vyzdvihují nové možnosti s Vision Pro. Ačkoliv cena brýlí začíná v přepočtu na 80 tisících korunách a jejich použitelnost a počty jsou velmi omezené (Vision Pro lze aktuálně koupit jen v USA), představují pro virtuální i rozšířenou realitu výrazný posun vpřed.

Ostatně firmě podle všeho nešlo ani o to, aby představila produkt, který si bude moci pořídit a využít co nejvíce lidí, ale takový, jenž ukáže, co je dnes technologicky možné. Je proto posetý kvalitními kamerami a senzory pro snímání obrazu, detailní sledování pohybu rukou i očí a mapování okolního prostoru a také obsahuje displeje s rozlišením více než 4K pro každé oko nebo dvojici výkonných čipů M2 a R1. Dokonce má přední displej zobrazující oči nositele pro vytvoření dojmu průhledných brýlí, který se však ukázal jako nepříliš užitečný a zbytečně drahý.

Z již zveřejněných recenzí vychází, že Vision Pro díky tomu v oblasti kvality zpracování, sledování pohybů a orientace v prostoru, důvěryhodnosti transparentního módu i přesvědčivosti plné virtuální reality nemá konkurenci. Pokud jde ale o velkolepou vizi Applu s „počítačem v prostoru“, stávající zařízení má řadu kompromisů a omezení, a představuje tak spíš malý střípek budoucnosti než skutečnou revoluci.