Je tady poslední trailer k Supermanovi. Velké debaty jdou stranou, ukazuje výbušnou akci a odlehčený ráz

Jak vypadá film, na kterém do velké míry stojí strategie studia Warner Bros. pro adaptace komiksů DC? V posledním traileru jako sluncem zalitý, pozitivní blockbuster pro celou rodinu, co se snaží jednoho z nejznámějších superhrdinů ukázat hlavně jako sympatického člověka s nadlidskou mocí. Otázkou je, jestli klasický příběh o boji dobra se zlem (Lex Luthor zatím působí jako zcela zjevný zloduch bez komplexní motivace, ale třeba překvapí), v rukou režiséra Jamese Gunna působící v něčem až staromilsky, bude stačit na to, aby do kin přitáhl zástupy diváků.

Ty bude Superman potřebovat, jelikož má v zásadě prokázat, že drahé superhrdinské filmy mají v kinech stále místo a neměly by ustoupit třeba kritizovaným, ale úspěšným videoherním adaptacím. Snímek, který má odstartovat novou éru univerza DCEU, nemá slavnou postavu znovu představovat od příchodu na Zemi, ale ukáže její reportérské začátky v novinách Daily Planet a přerod na symbol síly lidského ducha.

Jedním z hlavních motivů filmu má být přitom Supermana představit jako hrdinu motivovaného laskavostí ve světě, který ji považuje za přežitek. Některé z morálních otázek naznačil předchozí trailer, ten nový se soustředí především na akci s celou řadou postav a monster, s nimiž se blíže seznámíme až v kině. Tam novinka dorazí za měsíc 10. července.