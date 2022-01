Fermentované produkty z kokosu vyrábí česká firma Wild & Coco od roku 2014. Za tu dobu se toho dost změnilo – včetně jména firmy i muže, který za projektem stojí. Atrey Rae, dříve Filip Říha, má vizi jasnou. Chce popularizovat téma mikrobiomu a zdravých střev jakožto centra nejen trávení a imunity, ale i emoční stability, radosti, regulátoru stresu, termoregulace i energetického centra.

Letos čeká firmu přelomový rok, přičemž hlavní sezóna začíná právě teď. „Před Vánoci míváme tvořivé období a připravujeme se na novoroční smršť. Zájem lidí o zdraví je nejvyšší vždy prvních pár měsíců v roce,“ zmiňuje Atrey. V plánu na letošek je přidat funkční potraviny do jídelníčků tisíců Čechů a Slováků a další expanze do německy mluvících zemí, kde již delší dobu prodej výrobků firma zavádí v pilotním programu.

Důvěru ve Wild & Coco vložili čtyři hlavní investoři a přes stovku menších, kteří dohromady firmu zainvestovali pětadvaceti miliony korun. Letos kapitál posílí o dalších patnáct milionů. „Loni jsme vyrostli o padesát šest procent a spíš jsme se stabilizovali. Letos chceme dosáhnout na obrat čtyřicet až šedesát milionů,“ vypočítává Atrey.

K plošné expanzi má pomoci nový web, nová technologie výroby přinášející potravinám lepší chuť, kampaň s příběhy zákazníků i připravovaná služba chladicích zásobovacích vitrín do firem. „Výhoda oproti sladkostem na pracovišti je to, že naše produkty aktivně podporují energii a stabilitu, což chce každý zaměstnavatel,“ uvádí zakladatel Wild & Coco.

Kokofír obsahuje pětasedmdesát miliard přátelských bakterií Foto: Wild & Coco

Do chladicích vitrín dodává firma dvakrát až čtyřikrát měsíčně cocoguardy, tedy alternativu k mléčným jogurtům, cocofiry, obdobu kefírů, kokosovou vodu, granolu či pomazánky a krémy. Brzy přibudou také bezlepkové placky, fermentovaná lokální zelenina a probiotická zmrzlina.

Oproti živočišným kefírům či jogurtům vnímá Atrey přidanou hodnotu zejména v počtu bakterií, kterých se podle jeho slov v kokosových produktech namnoží až tisícinásobně víc. „Když rozmixuju kokosovou vodu z mladého kokosu s dužinou, přidám bakterie a zahřeju to na teplotu lidského těla, bakterie se dokonale namnoží,“ říká vizionář Wild & Coco. Finální produkt považuje Atrey za elixír, který ovlivňuje střevo a tím i celý organismus.

Cocofir Wild & Coco, u kterého výrobci pravidelně ověřují, že obsahuje alespoň pětasedmdesát miliard přátelských bakterií, lze pořídit za devětasedmdesát korun. Vstupní suroviny jsou přitom v bio kvalitě a zboží dodává firma chlazené či mražené zákazníkům až domů, aby účinky zůstaly zachovány v maximální míře. „Je to investice, která se díky benefitům na zdraví a spokojenosti vyplatí. Obzvlášť pak pravidelným zákazníkům, protože účinky v čase narůstají,“ říká Atrey.

Provázání střev a mozku

Ačkoliv již antický lékař Hippokratés, otec moderní medicíny, prohlásil, že všechny nemoci začínají ve střevech, z ryze vědecké linie se o významu mikrobiomu dozvídáme teprve v posledních desetiletích. Dysbióza, tedy narušení rovnováhy ve střevech, přitom omezuje fungování velké části populace a podle Mikrobiologického ústavu Akademie věd způsobuje nejen problémy zažívací a kožní, ale projevuje se i na chování a psychice.

Skrze své produkty chce proto Atrey Ray naučit lidi pečovat o tělo, mysl i duši. „Hodnoty moje i Wild & Coco jsou síla, která nám umožní žít ve zdraví, radost z toho, co prožíváme, a vděčnost za to, že to tak je. A to předávám skrze bakterie, které to v těle umí vytvořit,“ říká Atrey a jedním slovem vše zaobaluje slovem Wild, tedy divoký.

Divokost pro něj symbolizuje autenticitu. „Divokost neznamená párty, chlast a ráno nevědět, co jsem dělal, a stydět se za to. Divokost znamená žít tak, jak to opravdu cítím, nebýt ochočený systémem ani tím, jak žijí rodiče. Zkrátka žít po svém. A na to je potřeba mít silná střeva,“ říká šéf firmy a dodává, že střeva v harmonii přirozeně vytvářejí takzvané „hormony štěstí“ serotonin, dopamin i oxytocin.

Kokosy dováží firma z Thajska lodí s nízkosirnatým palivem do Německa, odkud k nám putují vlakem. V Thajsku Atrey navázal vztahy s malými ekologickými farmáři. „Kokosy rostou v přirozených hájích, nejsou to žádné rychlokvašky z monokultur,“ upozorňuje. Sklizené kokosy se z velké části hned v Thajsku zpracují. Vysaje se z nich voda, vydlabe dužina a vše se šokově zmrazí. Ve výrobně Wild & Coco v Hradci Králové se následně surovina zpracovává.

„Bakterie si necháváme poslat z laboratoře v USA. Domácí množení ve stylu kvásku je nespolehlivé a mohlo by dojít ke kontaminaci. Chceme dodávat léčivé produkty a potřebujeme přesně vědět, co obsahují,“ vysvětluje Atrey. Jednotlivé kmeny bakterií se množí zvlášť a následně jsou spojené do jedné směsi, kterou nechávají výrobci namnožit ve finálních produktech. Jak moc se kultury v kokosové směsi množí, si firma nechala podložit výzkumem. „V litru cocoguardu naměřili vědci osm set miliard bakterií,“ poznamenává výrobce.

Dodávky domů v den objednávky

Zboží distribuuje Wild & Coco skrze obchody jako Rohlík či Košík a zdravé výživy, skoro polovinu prodejů však generuje firemní e-shop s vlastní kurýrní službou. „Na konci minulého roku jsme začali dodávat po Praze již v den objednávky večerním expresem, což je pro nás velká meta,“ poznamenává Atrey.

První novinkou letoška se pak stal redesign webu, který se týká hlavně obsahu a má být méně produktocentrický, více zaměřený na čtenáře a zákazníka. „Už nechceme být tím designovým webem jakoby na kosmetiku. Jsme tu pro lidi a to musí být z našeho portálu cítit,“ poznamenává Atrey a dodává, že Wild & Coco nejsou jen potraviny, ale celý životní styl.

I proto v e-shopu najdete třeba meditační brýle, startovací balíček na výrobu cocoguardu nebo očistné balíčky obsahující kromě kokosové vody, potravin a doplňků také třeba předplatné jógových videí nebo mobilní meditační aplikaci Synctuition. Základem očisty je půst o kokosové vodě a kokofíru. „V rámci tří- až jednadvacetidenních balíčků se námi můžeš nechat provést změnou životního stylu. Nemění se jen stravovací návyky, ale i ty životní,“ uvádí Atrey, podle kterého i pravidelná meditace podporuje zdraví bakterií ve střevech a celkovou regeneraci.

Základem očistných balíčků je kokosová voda a kokofíry Foto: Wild & Coco

Vyzkoušel si to koneckonců na vlastní kůži. Firmu Mladý kokos, kterou později přejmenoval na Wild & Coco, založil až po nehodě na motorce v Thajsku. Atrey tehdy odmítl operaci a poraněné tělo se rozhodl léčit sám. „Měl jsem hluboké rány, ale prostředí nemocnice na mě moc dobře nepůsobilo,“ objasňuje. Místo operace se tak zavřel v pokoji a sedm dní pil kokosovou vodu a meditoval. „Když je tělo v harmonii, regeneruje snáz,“ říká podnikatel.

Střeva vnímá Atrey jako samostatný malý vesmír, který nás propojuje s tím velkým. Ve střevech je až desetkrát víc bakterií, než je lidských buněk v organismu. „Každá z nich je samostatná bytost a jsme jimi ovlivňováni víc než vlastním mozkem. Je důležité je vyživovat a dělat si z nich spojence,“ říká výrobce a v té souvislosti připomíná, že mikrobiom ovlivňuje i naši chuť. Střeva plná kvasinek vyvolávají chuť na sladké. Naopak laktobacily a bifidobakterie prahnou po zelenině. „Nejsme to, co jíme, ale to, co dokážeme z jídla vstřebat. Když to nevstřebáme, zatěžuje nás to,“ říká.

Pro vyživení bakterií je proto podle něj důležité dodat střevům nejen správné bakterie, ale i správnou potravu pro ně. V nabídce Wild & Coco proto najdete kromě fermentovaných produktů a probiotik i prebiotika, tedy optimální výživu pro probiotické kultury. Atreyem doporučovaná doba užívání jsou dva až tři měsíce, po kterých bakterie zůstanou ve střevech. „Je to jako upgradovat váš operační systém,“ uzavírá Atrey Rae.