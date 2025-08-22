Je to jedna z nejlepších firem v dějinách lidstva, chválí šéf Nvidie. Koupit si její akcie? Velmi chytré
Šéf nejhodnotnější firmy světa Jensen Huang během návštěvy Tchaj-wanu vychválil tamního výrobce čipů. Vyrábí produkty i pro jeho Nvidii.
Spoluzakladatel a výkonný ředitel Nvidie během páteční návštěvy Tchaj-wanu vychválil společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a prohlásil, že „kdokoli, kdo chce koupit akcie TSMC, je velmi chytrý člověk“. Huang označil tchajwanského výrobce čipů za „jednu z nejlepších společností v dějinách lidstva“ a reagoval tak na spekulace ohledně možného zájmu Washingtonu získat podíl v TSMC. Z americké administrativy totiž přichází náznaky o tom, že by měla zájem o participaci v některých technologických firmách, zejména v čipové oblasti.
Jak informuje server CNBC, hlavním účelem Huangovy cesty bylo podle jeho slov poděkování TSMC za práci na Rubinu, nové generaci AI čipové platformy Nvidie. TSMC aktuálně pro Nvidii vyvíjí šest nových produktů, včetně nového centrálního procesoru a nové jednotky pro pokročilé výpočty určené speciálně pro umělou inteligenci. „Máme na Tchaj-wanu mnoho, mnoho zaměstnanců a rozrůstáme se tu, protože náš dodavatelský řetězec je zde velmi vytížený,“ uvedl Huang s tím, že spolupracují s místními čipovými společnostmi a výrobci systémů.
Nvidia také oznámila plány na výstavbu nové kanceláře na Tchaj-wanu s názvem „Nvidia Constellation“, která má pojmout rostoucí počet zaměstnanců společnosti v regionu. Huang uvedl, že firma stále řeší některé otázky s místní vládou před zahájením výstavby. Akcie TSMC, největšího smluvního výrobce čipů na světě, letos vzrostly o 6,5 procenta. Tržní kapitalizace firmy přesahuje 1,1 bilionu dolarů. Nvidia od začátku roku vyrostla na burze už o více než šestadvacet procent a její tržní kapitalizace přesahuje 4,2 bilionu dolarů. Je tak nejhodnotnější firmou na světě. TSMC je deváté.