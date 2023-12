Je to rebel, zvolal Petr Nárožný. Láká na sci-fi Rebel Moon v oficiální kampani Netflixu

Uložit 0

Chtěl se jen podívat, co si pro něj české televizní kanály během Vánoc připravily. „No, to už jsem někde viděl,“ prohodí Petr Nárožný, když se na obrazovce objeví úvod pohádky S čerty nejsou žerty. Omylem ale shodí ovladač na zem tak, že se po nárazu zmáčkne tlačítko pro rychlou volbu Netflixu. A najednou se v něm probudí jeho vnitřní rebel. Pětaosmdesátiletý herec vystupuje v nápadité upoutávce na nový americký film Rebel Moon. Mezi ním a kultovní čertovskou podívanou snad nemůže být větší rozdíl. To ale neznamená, že se oba snímky nedají kreativně spojit.

Netflix krátce po vánočních svátcích přispěchal s upoutávkou na první díl vesmírného sci-fi Rebel Moon od režiséra Zacka Snydera, ve které využívá známou hlášku z pohádky S čerty nejsou žerty. Do hlavní role obsadil herce Petra Nárožného, který měl znovu – po čtyřiceti letech – možnost zvolat něco, čím se zapsal do pohádkových dějin.

Snad všichni znají scénu, v níž Nárožný coby kaprál vysvětloval, co Vladimír Dlouhý v roli Petra Máchala provedl: „Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil!“ České zastoupení Netflixu nyní hlášku využilo k lákání na film, kde má slovo rebel také svůj význam.

„Když přišla nabídka stát se tváří kampaně Netflixu, přemýšlel jsem, v čem mohu být přínosný. Po přečtení krátkého scénáře jsem však záhy zjistil, že jediným, kdo tuto roli může sehrát, jsem opravdu jenom já,“ uvádí sám Petr Nárožný. „Natáčení spotu mě opět vrátilo o čtyřicet let zpět a naplno jsem si uvědomil, jak silná je tradice českých pohádek a jak nestárnoucí jsou hlášky kaprála,“ dodává.

Oblíbený český herec si své nezapomenutelné věty upravil k obrazu svému, respektive k obrazu snímku Rebel Moon. V krátkém spotu svým způsobem fandí Koře, tajemné cizince, která se ve Snyderově sci-fi stala jedinou nadějí na přežití mírumilovné kolonie na okraji galaxie, na niž si brousí zuby tyranské armády.

„Je to rebel! Padesát šest vojáků těžce zranila, sto dvacet zhmoždila…“ vykřikuje Petr Nárožný během sledování akčních scén. Ale moment, kolik jich zesměšnila? V tomto případě stejný počet jako Petr Máchal – jednoho. Konkrétně prý admirála Noblea, který je vyslancem tyranského vládce Balisaria.

Lákadlo na první část sci-fi Rebel Moon s označením Zrozená z ohně přichází v době, kdy je film už několik dní dostupný na Netflixu, byť zatím nedostává moc pozitivní reakce. Streamovací služba ale už teď teasuje jeho druhý díl s podtitulem Jizvonoška, který se natáčel ve stejnou dobu jako ten první. Jeho trailer vyšel před dvěma dny. Prodá ho českým divákům znovu Petr „Je to rebel“ Nárožný?