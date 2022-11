Jeden nápad už dotlačili k miliardám. Rumunští matadoři teď nastupují znovu, opět s Čechy v zádech

Byla to velká výhra Credo Ventures. A přitom se fond samotný počítá mezi vůbec nejúspěšnější ve zdejším regionu. Když rumunská společnost UiPath, v němž bylo právě Credo jedním z prvních investorů, loni vstupovala na newyorskou burzu, znamenalo to, že proměnila původně investovaných osm milionů dolarů na vyšší stovky – tedy přes deset miliard korun. Češi si tak zapsali zhodnocení v tisícovkách procent. Část původního týmu UiPath teď přišla s novým projektem a rovnou s jeho oznámením uvedla i to, kdo ho penězi podpoří. A Credo opět nechybí.

Zakladatelem je někdejší šéf odborných právních týmů v UiPath Vasile Tiple, který stál v čele návrhů a implementace vize právních operací, podpory a automatizace společnosti v této oblasti. V oboru zůstává. Jeho nový projekt s názvem Goodlegal chce zjednodušit dosah jednotlivců i společností na právní problematiku. Vyrobil pro ně platformu, která jim umožňuje jednoduše právní dokumenty sestavovat, kopírovat, pracovat s nimi, dál je bezpečně uschovávat i třeba podepisovat.

Do týmu přivedl další zajímavé osobnosti původně z UiPath, vývojářské odborníky, UX designéry i specialisty na digitalizaci. A zároveň s tím oslovil také investory, kteří kdysi věřili právě UiPath v době, kdy se teprve rozjížděl. Jako velmi brzkou, tedy pre-seed investici, získal 1,2 milionu eur, v přepočtu skoro 30 milionů korun. Kolo vedl Earlybird Digital East Fund a doplňovalo ho právě české Credo Ventures. A přidal se i Daniel Dines, který UiPath založil, či nově ustavený fond Underline Ventures.

„Vydali jsme se na cestu k opětovnému vynalezení práva a k pomoci zákazníkům soustředit se na své podnikání, vyvíjet skvělé produkty a stát se soběstačnými díky infrastruktuře Goodlegal. Naší misí je učinit právo snadné, dostupné a použitelné,“ popisuje Tiple.

Goodlegal je virtuální pracovní prostor určený speciálně pro právní dokumenty. Jde v něm dokumenty jednak vytvářet, organizovat, pomocí takzvaného drag and drop systému rychle sestavovat, a to tak, aby odpovídaly všem právním požadavkům. Disponuje nástroji pro analýzu textu či automatizaci. Podle týmu firmy vyplňuje místo mezi systémy, které se soustředí na externí právníky, a nástroji vytvořenými pro ty podnikové. Má přitom vyhovovat i mladým firmám.

„Naším bezprostředním cílem je stát se právní platformou pro všechny startupy a pomoci jim svobodně dosáhnout dalšího stupně vývoje společnosti, zatímco střednědobé a dlouhodobé cíle zahrnují velké podniky, pro které vyvíjíme různé integrace, čímž vytvoříme ekosystém Goodlegal pro jakoukoliv společnost bez ohledu na její velikost či odvětví,“ představuje si Tiple.

UiPath se zatím pro Credo stal zářným příkladem úspěchu, Andrej Kiska o něm pro CzechCrunch vyprávěl jako o jackpotu, který byl „největším highlightem jeho investiční kariéry.“ „Je to obrovský úspěch, protože to nebyla miliarda dolarů, ale čtyřicet miliard,“ popisoval v podcastu.