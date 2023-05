Novou šéfkou Twitteru bude dáma s přezdívkou Sametové kladivo. S Muskem si padla do oka už dřív

V polovině dubna zpovídala Linda Yaccarinová v Miami na pódiu marketingové konference MMA Global Elona Muska. Řeč byla samozřejmě o Twitteru. Debata to byla přátelská a šedesátiletá manažerka mediálního koncernu NBCUniversal po ní na LinkedIn mimo jiné napsala: „Pojďme se do toho všichni pustit a zkusme nacházet taková řešení, která pomohou Twitteru 2.0 odlepit se od země.“ Její slova nyní ovšem dostala úplně nový význam. Proč? Protože Musk právě oznámil, že Yaccarinová bude novou šéfkou Twitteru.

Někoho, komu by mohl předat post CEO sociální sítě, kterou draze koupil loni na podzim, hledal Elon Musk již několik měsíců. Práce to je hodně komplikovaná a nevděčná, ostatně on sám hovořil o tom, že hledá někoho dostatečně bláhového, aby se jí zhostil. Twitteru drasticky propadly reklamní příjmy, protože velcí inzerenti platformu opustili po Muskově nástupu – na protest proti jeho nevyzpytatelnému přístupu k moderaci obsahu a kvůli jeho čím dál konzervativnějším názorům.

V těch si ovšem s dlouholetou inzertní ředitelkou konglomerátu, pod nějž patří třeba byznysová stanice CNBC, hollywoodské studio Universal či streamovací služba Peacock, bude nepochybně rozumět. Oba mají například relativně blízko k Donaldu Trumpovi, Linda Yaccarinová seděla v jedné z odborných komisí jeho administrativy. Podle informací deníku The Wall Street Journal byla s Muskem údajně v kontaktu už delší dobu – nabídla se totiž, že mu bude neformálně pomáhat z reklamní šlamastyky vybřednout.

Jestli už tehdy pomýšlela na nejvyšší post, je otázka – možná ano, protože podle lidí, kteří ji znají a s nimiž mluvili reportéři amerických médií, se nikdy netajila velkými ambicemi. Ostatně stačí si přečíst třeba úvodní text jejího profilu na LinkedInu a je zjevné, že jde o dámu, která o sobě nepochybuje a která se nebojí pochlubit. Kromě toho, že tam o sobě píše ve třetí osobě, na webu stojí: „Kteroukoliv show na jakékoliv obrazovce pohání rozsáhlá ekonomická a technologická infrastruktura. Nikdo nemá větší vliv na její fungování než Linda Yaccarinová.“

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023