Elon Musk a Jeff Bezos se spolu moc nemusí. Šéf Tesly nedávno zakladatele Amazonu plísnil třeba za to, že málo pomáhá Ukrajině. Když ale dojde na daně a Bílý dům, jejich pohledy se sbližují. Proti prezidentovi USA Bidenovi, kterého Musk tepe často, se teď ostře vymezil i Bezos.



Zakladatel Amazonu je ve svých veřejných vyjádřeních o poznání střídmější než jeho vesmírný rival Elon Musk. Sice se také čím dál víc spoléhá na 280 znaků na Twitteru, ale obvykle je uměřený, nezkouší prostřednictvím hlášek ovlivňovat ceny akcií či kryptoměn a celkově se drží víc zkrátka. V posledních dnech jako by mu ale bouchly saze. Jde samozřejmě o peníze a o daně. Jak jinak.

Americký prezident Joe Biden, který se – částečně pod tlakem levicového křídla „své“ Demokratické strany – opakovaně vyjadřuje pro zvýšení daní bohatým a firmám, označil spravedlivější korporátní zdanění za možný recept na vysokou inflaci. „Chcete snížit inflaci? Ujistěte se, že nejbohatší firmy férově odvádějí to, co mají,“ napsal Biden na Twitter, který jeho předchůdce ve funkci Donald Trump naučil americké politiky používat jako klíčový komunikační nástroj.

A reakce na sebe nenechala dlouho čekat, jen přišla z trochu jiného miliardářského směru – místo Elona Muska, který Bidena už několikrát na sociálních sítích tepal, na něj s kritikou vyrukovala dvojka žebříčku nejbohatších lidí světa Jeff Bezos, zakladatel Amazonu. „Nově vytvořená rada pro dezinformace by tenhle tweet měla prověřit. Nebo by mohli místo toho ustavit radu pro nesmyslné hlášky. Zvedat daně firmám je dobré téma k diskuzi. Boj s inflací je klíčové téma k diskuzi. Ale motat je dohromady je akorát zavádějící,“ rýpnul si Bezos v narážce na to, že v Bidenově vládě nedávno vzniklo oddělení pro boj s fake news. Později označil ještě spojení vyšších daní a inflace jako směšné.

Později Bezos připomněl, že to byl právě Bidenův balíček vládní pomoci při covidové pandemii, který se na inflaci výrazně podepsal. „Já myslím, že politika, kterou děláme, pomáhá, ne škodí,“ odmítl nařčení Biden. To, jak přesně svůj tweet, v němž naznačil další zvyšování firemních daní, myslel, ale nerozvedl ani na žádost médií. Nejspíš ale měl na mysli, že když finanční úřady od kolosů typu Amazon vyberou víc peněz, bude pak ve státní kase i víc prostředků na pomoc těm, na které zdražování nejvíc dopadá.

Paradoxní je, že Musk se k Bezosově kritice nepřipojil, ačkoli daně a Biden jsou jeho oblíbená témata. Ostatně kvůli tomu, že demokraté nejsou moc vstřícní k byznysu, se přestěhoval i se svými firmami z Kalifornie do Texasu, kde dlouhodobě vládnou republikáni, kteří mají nižší zdanění historicky ve svém programu. Zdá se ale, že tito dva kohouti na čele žebříčku nejmajetnějších lidí, kteří se jinak rádi pošťuchují, mají po čase zase v něčem společný pohled na věc.

Na trase Amazon – Bílý dům to navíc zajiskřilo poněkolikáté v posledních týdnech. Zaměstnanci největšího e-shopu světa totiž bojují s vedením o to, v kterých provozech a pobočkách mohou zakládat odbory a kde ne. Odborářští organizátoři, kterým nedávno dal za pravdu i soud, se dočkali před pár dny návštěvy přímo u Joea Bidena a jeho viceprezidentky Kamaly Harris.

Ti je přijali přímo v Oválné pracovně, nikoho z managementu Amazonu nebo Starbucksu, jejichž odboráři byli ve Washingtonu také, ale nepozvali předtím ani potom. Elon Musk by o tom, jak ho nepozvali do Bílého domu, když se tam třeba probírala budoucnost elektromobility, mohl vyprávět…

***

Very important to fix your Twitter feed:

1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select “Latest tweets”.

You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize.

Easy to switch back & forth to see the difference.

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022