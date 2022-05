Pokud někdo z hollywoodských scénáristů ještě nechystá dramatizaci událostí kolem Twitteru, měl by s tím začít. Protože hektické dění související s plánem Elona Muska na ovládnutí sociální sítě si o filmové zpracování začíná říkat. Nejbohatší muž světa oznámil, že proces akvizice dočasně pozastavuje. Úřadující šéf Twitteru zase spustil kolo čistek.

To, že plán na převzetí internetové společnosti Twitter za 44 miliard dolarů (více než bilion korun) se pozastavuje, oznámil Musk klasicky na svém twitterovém účtu, kde ho sleduje přes 90 milionů lidí. Chce prý nejprve prověřit podrobnosti k podílu falešných a spamových účtů a ujistit se, že tvoří méně než pět procent uživatelské základny. Odkázal se přitom na starší zprávu agentury Reuters.

Akcie Twitteru se v reakci na Muskovo sdělení propadly zhruba o 20 procent. „Dohoda o Twitteru byla dočasně pozastavena, dokud nebudou k dispozici podrobnosti podporující výpočet, že spamové či falešné účty skutečně představují méně než pět procent uživatelů,“ napsal doslova Musk.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Na převzetí společnosti Twitter se přitom Musk dohodl minulý měsíc. Slíbil, že podnik ozdraví, zvýší počet uživatelů a umožní větší svobodu slova. Za jednu ze svých priorit označil vymýcení automatického rozšiřování spamu. Tento týden Musk při rozhovoru pro deník Financial Times uvedl, že transakce by v nejlepším případě mohla být dokončena za dva až tři měsíce. Dodal také, že by na Twitter znovu pustil Donalda Trumpa.

Dohoda o převzetí firmy stanoví, že pokud některá ze stran od transakce odstoupí, musí druhé straně zaplatit jednu miliardu dolarů (zhruba 24 miliard korun). Co přesně stojí za aktuálním Muskovým rozhodnutím, není zcela jasné. Je možné, že nevěří oficiálním údajům, které Twitter zveřejňuje. Není ani zřejmé, co přesně se teď bude dít. Na webu americké Komise pro cenné papíry se zatím žádné oficiální dokumenty neobjevily.

Ani uvnitř Twitteru není atmosféra zrovna optimistická. Jeho šéf Parag Agrawal, který se s Muskem zrovna nemusí, vyhodil dva vysoké manažery a nahradil je novými tvářemi. Rozhodl i o tom, že se zmrazí nabírání nových lidí a že bude třeba hledat provozní úspory, ačkoli propouštění se zatím nechystá.

„Na začátku pandemie v roce 2020 se rozhodlo, že budeme agresivně investovat do zvýšení růstu a obratu, jenže jako společnost jsme nesplnili cíle, které by pokračování v tomto kurzu ospravedlňovaly. Navíc globální makroekonomická situace nám moc nepřeje, válka na Ukrajině na nás také dopadla,“ zmiňuje Agrawal důvody, proč je třeba zatáhnout za ruční brzdu. V minulosti připomínal i to, že s ohledem na Muskův příchod není ani jasná strategie firmy do budoucna.

S přispěním ČTK.