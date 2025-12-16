Jeho bazénový komplex ze dřeva připomíná koruny stromů. Mladý architekt díky tomu získal stáž v Japonsku
Stavba počítá se sloupovím evokujícím kmeny stromů, které ponesou dynamicky členitou střechu. Podle architekta tak vytváří dojem lesního porostu.
Plavecká hala v severočeské Bílině ze 70. let minulého století již nevyhovuje současným požadavkům, její atypické řešení bazénové vany z litiny navíc ztěžuje případnou rekonstrukci. Absolvent fakulty architektury ČVUT Vít Veselý proto navrhl nový bazénový komplex s wellness centrem, jenž počítá se sloupovím evokujícím kmeny stromů, které ponesou dynamicky členitou střechu. Koncept dřevostavby v zalesněné krajině teď zaujal porotu soutěže Kaplicky Internship nadace Bakala Foundation. Veselý díky tomu získal tříměsíční placenou stáž v Japonsku.
Český architekt bude moci sbírat zkušenosti v japonském studiu Kengo Kuma & Associates, tedy u tvůrců tokijského olympijského stadionu a jednoho z nejvlivnějších architektonických ateliérů současnosti. Studio je známé svým inovativním využitím dřeva a jiných přírodních materiálů. V Česku se aktuálně podílí na návrhu Moravského židovského muzea Mehrin v Brně. „Vítův návrh nejvíce souzněl se zásadami, které v Kengo Kuma prosazujeme. Metafory, které jsou tu použity velmi intenzivně, navazují na přírodní prvky, které naše studio používá,“ říká partner ateliéru Marcin Sapeta.
Sám Veselý má dle svých slov rád japonskou architekturu, ať už pro její kompaktnost, nebo odlišnosti oproti té evropské. „Velmi mě zaujaly projekty studia a chtěl bych prohlubovat své znalosti a zkušenosti právě v oblasti dřevěných staveb,“ uvádí vítěz 11. ročníku soutěže. Ocenění předává čtvrtým rokem nadace Bakala Foundation, a to ve spolupráci s Českou komorou architektů, londýnským Design Museem v Londýně a Nadačním fondem Kaplicky Centre.