Na dražší nazouváky jen tak nenarazíte. Jsou z Itálie a nosí je šéf Applu i čeští byznysmeni

Tim Cook standardně nosí tenisky od Nike. Když se ale předloni fotil do magazínu Time, měl na sobě boty, které nejsou zrovna běžné. Ostatně ani běžné být nemají, jejich výrobce pracuje tak trochu „v utajení“. Zakládá si na prémiovosti, cílí především na movité lidi, kteří hledají pohodlnost a neotřelý styl, a agresivní marketing u něj nehraje žádnou roli. Krásu italské značky Zegna poznali i čeští byznysmeni včetně Petra Borkovce nebo Jaroslava Becka.

Zegna má bohatou historii, která začíná už rokem 1910, kdy ji založil italský návrhář Ermenegildo Zegna v horami obklopeném kraji Piemont na severozápadě země. Se svou rodinou z ní postupem desetiletí vybudoval jednu z nejváženějších módních značek v Itálii. Ceněná byla za to, že už od svých začátků šila oblečení z té nejkvalitnější vlny, pro kterou její zakladatel jezdil do celého světa.

Dnes se její byznys točí v miliardových obratech, operuje se stamilionovými zisky a má pod sebou několik jiných značek, například Tom Ford nebo Thom Browne. Velkou měrou k tomu přispěl designér Alessandro Sartori, který se v roce 2016 – po desítkách let zkušeností v oboru – stal jejím kreativním ředitelem. A mimo jiné si vzal na paškál tenisky, do nichž by nikdo neřekl, že budou tak populární.

Jmenují se Triple Stitch a původně se dostaly na trh už v roce 2014, tedy dva roky předtím, než se Sartori ujal kreativního velení. Jenže až s jeho příchodem o nich začalo být více slyšet. Z modelu udělal vlajkový produkt teniskové divize Zegny a přepracoval ho do podoby, která je co nejvíce pohodlná na nošení, ale zároveň působí prémiově. Skoro až luxusně. Rozhodně neměl být pro každého, čemuž odpovídá i cena.

Dnešní siluety Triple Stitch, které se vyznačují netradičně řešenými, zapuštěnými tkaničkami, se pohybují okolo dvaceti tisíc korun. Vyráběné jsou z tenké kůže a šijí se ručně. Na některé modely je využíván i semiš, který má komfort o něco prohlubovat. Navíc často korespondují s dalším sortimentem italské značky, aby dotvářely onen prémiovější styl a lidé je mohli snadno kombinovat.

O tom, že jde o nejzásadnější výrobek Zegny, svědčí i prodeje, které předloni ve srovnání s rokem 2019 vyrostly o více než 500 procent. Zaujal mimo jiné v Hollywoodu, kde se v nich prezentovala řada áčkových herců včetně Madse Mikkelsena, Kierana Culkina nebo Hugha Jackmana. Nosí je i šéf Applu Tim Cook, který si je vzal na focení obálky magazínu Time, byť se ví, že je obecně velkým fanouškem Nike.

Za velkými celebritami, které si značku oblíbily, ale není třeba jezdit hned za oceán. V Triple Stitch chodí i čeští byznysmeni, třeba spolutvůrce herního hitu Beat Saber a zakladatel nápojové značky Cans Jaroslav Beck, spoluzakladatel a generální ředitel skupiny Partners Petr Borkovec nebo zakladatel skupiny Direct Pavel Řehák. Před nedávnem v nich v televizním pořadu Show Jana Krause byl i Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

