Jeho firma za 50 miliard zkrachovala, tak založil další. Teď ji kupuje OpenAI, aby změnila svět cestování
Začínal pronájmem studentského bytu, později vedl firmu za miliardy dolarů. Po jejím pádu vsadil na AI, která pomáhá lidem naplánovat dovolenou.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ještě před pár lety stál v čele ubytovacího impéria s hodnotou přes dvě miliardy dolarů, loni však musel sledovat jeho hořký konec v bankrotu. Kanaďan Francis Davidson ale z byznysu nezmizel. Za necelý rok vybudoval startup Odessia, jehož umělá inteligence lidem pomáhala plánovat a rezervovat cesty. Ten nyní za blíže nespecifikovanou částku koupila společnost OpenAI a Davidson se připojuje k jejímu týmu, kde se má věnovat budoucnosti cestování.
Pro OpenAI dává tahle posila smysl. Plánování dovolených totiž dle firmy samotné patří mezi nejčastější úkoly, se kterými se lidé na její chatbot obracejí. „1,2 miliardy lidí se každý týden obrací na ChatGPT s prosbou o pomoc s každodenními úkoly, a to včetně plánování cest a dovolených. Vidíme v tom příležitost, jak být v tomto směru ještě užitečnější,“ uvedl mluvčí OpenAI pro TechCrunch na konto zakladatele, který už vybudoval několik úspěšných cestovatelských byznysů.
Tím prvním a nejznámějším byl Sonder. V roce 2012 si tehdy devatenáctiletý student ekonomie a filozofie chtěl přivydělat přes léto. Zatímco jeho spolubydlící odjeli na prázdniny, Davidson jejich společný třípokojový byt pronajal turistům. Sám si přitom na celé léto sehnal levný podnájem u jiného studenta. Výsledek? Na nájmu zaplatil pět tisíc dolarů, ale od turistů vybral přes čtrnáct tisíc.
Z letní brigády se rychle stala posedlost. Davidson si všiml, že vedle hotelů roste zájem také o osobnější ubytování v bytech. Hostům přitom zkoušel nabídnout i něco z hotelového servisu. Turisty vítal lahví vína, sám jim parkoval auta a brzy začal spravovat byty i dalším spolužákům. O tři roky později, jen jeden semestr před koncem, ze školy odešel, protože kvůli podnikání nestíhal chodit na přednášky a pohořel u zkoušky z ekonometrie.
Z univerzitního přivýdělku vyrostl Sonder, firma, která si ve velkých světových městech pronajímala celé bytové domy i hotely, jednotně je vybavila a hostům nabídla ubytování ovládané přes mobilní aplikaci. Podnik přitáhl přes 550 milionů dolarů od investorů včetně fondů spojených s Jeffem Bezosem či Elonem Muskem, na konci roku 2024 provozoval téměř deset tisíc jednotek ve 41 městech a jeho roční tržby přesáhly 620 milionů dolarů. Při vstupu na burzu dosáhlo ocenění firmy na 2,2 miliardy dolarů (zhruba 48 miliard korun).
Jenže byznys model Sonderu v sobě skrýval časovanou bombu. Firma se zavázala k dlouhodobým nájemním smlouvám na dvacet let dopředu v celkové hodnotě přesahující dvě miliardy dolarů. Když udeřila pandemie a cestování se ze dne na den zastavilo, prázdné pokoje nevydělávaly, ale nájmy se musely platit dál.
Ačkoliv se Sonder snažil situaci zachránit slevami na dlouhodobé pobyty, nahromaděné ztráty a drahé závazky firmu dusily. Za rok 2024 vykázala ztrátu přes 224 milionů dolarů. V červnu 2025 pak Davidson skončil v čele firmy, jejíž akcie mezitím ztratily téměř veškerou hodnotu.
Záchranným lanem mělo být partnerství s hotelovým gigantem Marriott, uzavřené v srpnu 2024. Integraci obou firem se podařilo dokončit ještě před Davidsonovým odchodem. Necelých pět měsíců poté, co skončil v čele Sonderu, však Marriott smlouvu kvůli neplnění závazků vypověděl. Sonder následně zamířil do bankrotu. Jeho ochranné známky a domény letos odkoupila společnost TravelAI, která pod značkou Sonder provozuje průvodce ubytováním odkazujícího na externí rezervační portály.
Po odchodu ze Sonderu si Davidson podle rozhovoru pro Inc. dopřál volnější léto, během kterého cestoval a přemýšlel o dalším podnikání. Nakonec zůstal u cestování, tentokrát však vsadil na software místo provozování nemovitostí. S pomocí AI agentů tak vznikla Odessia, osobní cestovní asistent s umělou inteligencí, se kterým šlo dovolenou naplánovat v jediné konverzaci.
Uživatel popsal, jakou cestu si představuje, a Odessia podle jeho požadavků sestavila itinerář, porovnala letenky a ubytování a nabídla možnosti rezervace. Zvládala přitom i cesty s několika zastávkami. Díky napojení na cestovní a technologické partnery měla přístup k aktuálním cenám, dostupnosti i fotografiím ubytování. Přes Ticketmaster mohla do plánování zapojit také vstupenky na akce. Co se byznysové stránky týče, Odessia nic z nabízeného neprovozovala, vydělávala na provizích z rezervací.
Odessia během letošního léta přilákala desítky tisíc uživatelů. Hodnota cest, které si přes ni podle Davidsona plánovali, přesahovala v přepočtu na rok 60 milionů dolarů. Konečné potvrzení platby ale vždy zůstávalo na uživateli. Davidson má nyní na podobných službách pracovat přímo v OpenAI. Firma konkrétní plány zatím nezveřejnila, koupě Odessie ale naznačuje, že chce v cestování hrát větší roli. ChatGPT by tak mohl postupně převzít i to, kvůli čemu dnes lidé přecházejí na rezervační portály: porovnání konkrétních nabídek, výběr ubytování či letenek, a nakonec i samotnou rezervaci.