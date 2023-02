Jeho systém pomáhá firmám s náborem. Letos chce česko-slovenský Sloneek utržit milion eur

Slibuje, že umožní firmě dokonale poznat její vlastní zaměstnance. Projekt Sloneek na to vystavěl celou platformu: systém, který jak spravuje administrativu související s náborem lidí, tak zajišťuje lepší komunikaci mezi společnostmi a zaměstnanci. Loni si firma připsala čtyřnásobný růst, když její roční obrat z pravidelných výnosů vystoupal na 400 tisíc eur, tedy v přepočtu téměř 9,5 milionu korun. Společnost ale věří, že letos vyroste ještě o víc než dvojnásobek a pokoří jeden milion eur.

Dřív firma budovala svůj byznys s tím, že společnostem umožňovala jednoduché sledování docházky, elektronické podepisování dokumentů nebo time tracking. Teď klienti oceňují spíše digitální personalistiku, kterou mohou použít pro strategii. Tedy například skills & performance management, který umožňuje průběžně rozvíjet každého člena týmu. Tak, aby neztrácel drive a motivaci.

„Jsme na začátku celkového trendu digitalizace HR,“ říká šéf Sloneeku Filip Lukáč. Popisuje, že zájem o digitalizaci tohoto oboru zdaleka nemají jen technologičtí pionýři. „Spíše se jedná o podnikatele, kteří zkrátka pochopili, že pokud se mají aktuální situací prokousat, bez efektivní práce se svými vlastními lidmi to nepůjde,“ myslí si.

HR trh se mění před očima

Pokud vše půjde podle plánu, podařit se to má především díky novým klientům. V posledních dvanácti měsících firma jejich počet ztrojnásobila na zhruba tři sta, přes které spravuje agendu pro třináct tisíc zaměstnanců. Mezi klienty jsou například startup Sharry, platforma Carvago, Technologická agentura ČR, Loono nebo Lindt. Z těch, kteří loni se službami začali, neodešel jediný.

Přesto společnost zatím zůstává ve ztrátě. Její šéfové vysvětlují, že je to proto, že finance dává do rozvoje. Pomáhá si penězi od investorů: jeden milion eur, tedy necelých 24 milionů korun, jí loni poslal fond Presto Ventures za spoluúčasti stávajícího slovenského investora Vision Ventures. Letos by si startup rád došel pro nové peníze.

„HR trh se mění před očima,“ uvedl při investici Přemysl Rubeš z Presto Ventures s tím, že předpokládají, že firma by se mohla stát jedním z vítězů této transformace. „Minimálně v našem regionu. Kluci pro to mají všechny předpoklady. A i přes existenci několika známých konkurentů v HR SaaS segmentu je trh menších a středních firem zatím stále obsazen jen z jednotek procent,“ uvedl.

Především však právě Sloneek věří, že může firmy v Česku přesvědčit, že práce s HR daty se jim vyplatí. A pak s tímtéž uspět také v zahraničí: už teď má řešení v devíti jazykových mutacích. Expanze má směřovat do zemí západní Evropy, přesto se na vysněném obratu zatím tolik neukáže.

„Převést agendu do digitální podoby je pouze krok číslo jedna,“ říká Lukáč. Podle něj se s digitalizací dají lépe využívat data – a Sloneek prý pracuje na tom, aby firmám poskytl jejich vizuálně jednoduchou analytiku. Takže by rovnou znali výkon svých lidí, měli před sebou přehledně jejich schopnosti, ale třeba i to, jak se můžou jednotlivé týmy posouvat.